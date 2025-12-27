ETV Bharat / sports

2025 में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीय का भी नाम

2025 के वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों पर डाले एक नजर.

2025 में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज
2025 में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 27, 2025 at 4:32 PM IST

हैदराबाद: साल 2025 खत्म होने वाला है और नए साल के शुरू होने में कुछ दिन ही बचे हैं. क्रिकेट के लिहाज से 2025 का साल भारत के लिए बहुत ही यादगार रहा. लेकिन दो स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली ने फैंस को निराश किया है, इसका कारण दोनों का टेस्ट से अप्रत्याशित रूप से संन्यास लेना था. हालांकि रो-को ने वनडे में शानदार प्रदर्शन जारी रखा है.

विराट और रोहित ने पिछले दो महीनों में हुई ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका सीरीज में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है. ऑस्ट्रेलियाई सीरीज में रोहित को 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' और साउथ अफ्रीका सीरीज में विराट कोहली को यह खिताब मिला. हालांकि, इस साल कम वनडे खेलने के बावजूद, दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया है.

2025 में, वे दुनिया में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की टॉप-10 लिस्ट में शामिल हो गए हैं. खास बात ये है कि भारत की तरफ से इन दोनों खिलाड़ियों के साथ रविंद्र जडेजा भी लिस्ट में शामिल हैं.
यह भी उल्लेखनीय है कि इस कैलेंडर वर्ष में दुनिया का कोई भी बल्लेबाज 1000 रन के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका है. इंग्लैंड के सीनियर बल्लेबाज जो रूट इस लिस्ट में टॉप पर हैं. उन्होंने 15 पारियों में 57.71 की औसत से 808 रन बनाए हैं. इसमें तीन शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं, और भारतीय स्टार रो-को ने इस साल वनडे में कितने रन बनाए हैं? आइए जानते हैं कि वे इस लिस्ट में कहां हैं.

2025 में विराट कोहली
विराट कोहली ने 2025 में वनडे में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. इसके साथ ही वह टीम इंडिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए. 2025 में, विराट ने कुल 13 पारियों में 651 रन बनाए. इसमें 3 शतक और 4 अर्धशतक शामिल थे. हाल ही में, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में, विराट ने 303 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द सीरीज बने. वह इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 8वें स्थान पर हैं.

2025 में रोहित शर्मा
रोहित शर्मा ने साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन फिर चैंपियंस ट्रॉफी में संघर्ष किया. हालांकि, उस टूर्नामेंट के फाइनल में अर्धशतक लगाकर उन्होंने फॉर्म में वापसी की. अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक बनाया. फिर दक्षिण अफ्रीका सीरीज में दो अर्धशतक लगाकर उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया. कुल मिलाकर, रोहित ने इस साल 14 पारियों में 650 रन बनाए हैं. इसमें 2 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं. हिटमैन इस लिस्ट में दुनिया भर में नौवें स्थान पर हैं.

ये दोनों टॉप पर हैं
रो-को, जो पहले ही टेस्ट और T20 से रिटायर हो चुके हैं, फिलहाल वनडे खेल रहे हैं. हालांकि, वे वनडे फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. इस साल भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में ये दोनों टॉप पर हैं. रो-को की जोड़ी जनवरी 2026 में घर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में फिर से मैदान में उतरेगी.

2025 में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

  1. जो रूट (इंग्लैंड) 808 रन
  2. डेरिल मिशेल (न्यूजीलैंड) 764 रन
  3. जॉर्ज मन्से (स्कॉटलैंड) 735 रन
  4. मैथ्यू ब्रिट्सकी (दक्षिण अफ्रीका) 706 रन
  5. शाई होप (वेस्ट इंडीज़) 670 रन
  6. सलमान आगा (पाकिस्तान) 667 रन
  7. मिलिंद कुमार (अमेरिका) 652 रन
  8. विराट कोहली (भारत) 651 रन
  9. रोहित शर्मा (भारत) 650 रन
  10. रचिन रवींद्र (भारत) 604 रन

