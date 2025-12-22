YearEnder 2025: खेल इतिहास के अमर नाम, इन दिग्गज खिलाड़ियों ने दुनिया को कहा अलविदा
YearEnder 2025: दिलीप दोशी से फैजा सिंह तक, इस वर्ष दुनिया को अलविदा कहने वाले प्रमुख खिलाड़ी.
Published : December 22, 2025 at 3:37 PM IST
हैदराबाद: हर साल की तरह ये साल भी अपनी कुछ यादों के साथ खत्म होने के करीब है. जहां इस साल ने स्पोर्ट्स में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं वहीं वर्ष 2025 ने कई प्रमुख स्पोर्ट्स प्रसनॉल्टी को हमसे छीन भी लिया है. जिसमें क्रिकेटर्स से लेकर एथीलीट्स के नाम शामिल है. इन खिलाड़ियों की कहानियां, उपलब्धियां और जुनून आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे.
पूर्व भारतीय स्पिनर दिलीप दोशी का निधन
पूर्व भारतीय लेफ्ट-आर्म स्पिनर दिलीप दोशी का 23 जून को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. वह 77 साल के थे. दोशी ने 1979 और 1983 के बीच 33 टेस्ट मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें उन्होंने छह बार फाइफर सहित 114 विकेट लिए. 15 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में, दोशी ने 22 विकेट लिए, जिसमें दो बार चार विकेट हॉल भी शामिल थे.
कार दुर्घटना में फुटबॉलर की मौत
इसी साल लिवरपूल के पुर्तगाली फुटबॉलर डियोगो जोटा की स्पेन में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. वह केवल 28 साल के थे. जोटा 2020 से अपनी मृत्यु तक लिवरपूल के लिए खेले. पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के साथ, उन्होंने दो बार यूईएफए नेशंस लीग जीता, और 2018 में, उन्होंने वॉल्वरहैम्प्टन वांडरर्स के साथ चैंपियनशिप खिताब जीता.
पूर्व भारतीय ऑलराउंडर सैयद आबिद अली का निधन
1960 और 1970 के दशक में भारतीय टीम का हिस्सा रहे पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर सैयद आबिद अली का मार्च में 83 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने1967 और 1974 के बीच, भारत के लिए 29 टेस्ट खेले, जिसमें 1,018 रन बनाए और 47 विकेट लिए. वह 1975 में पहले क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम के सदस्य भी थे और उन्होंने पांच एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले.
पूर्व इंग्लिश तेज गेंदबाज डेविड लॉरेंस का निधन
इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज डेविड वेलेंटाइन लॉरेंस का 61 साल की उम्र में 21 जून को निधन हो गया. लॉरेंस ने 1988 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया और 1988 से 1992 के बीच पांच टेस्ट मैच खेले, जिसमें 18 विकेट लिए. 1992 में न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में एक टेस्ट मैच के दौरान घुटने में लगी भयानक चोट के कारण उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का दुखद अंत हो गया.
पूर्व इंग्लैंड क्रिकेटर रॉबिन स्मिथ का निधन
अपनी निडर बल्लेबाजी के लिए मशहूर पूर्व इंग्लैंड क्रिकेटर रॉबिन स्मिथ का 62 साल की उम्र में 1 दिसंबर को निधन हो गया. उनकी मौत ऑस्ट्रेलिया के साउथ पर्थ में उनके अपार्टमेंट में हुई. दक्षिण अफ्रीका में जन्मे स्मिथ ने 1988 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया और इंग्लिश क्रिकेट पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला. उन्होंने 1996 तक 62 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें नौ शतकों सहित 4,200 से अधिक रन बनाए.
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के महान खिलाड़ी बॉब सिम्पसन
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में खिलाड़ी, कप्तान और कोच के तौर पर सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक, बॉब सिम्पसन का 16 अगस्त को 89 साल की उम्र में निधन हो गया. 1957 और 1978 के बीच, सिम्पसन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 62 टेस्ट मैच और दो वनडे इंटरनेशनल खेले. उन्होंने 10 शतक और 27 अर्धशतक सहित 4,869 टेस्ट रन बनाए. एक बेहतरीन ऑलराउंडर होने के नाते, उन्होंने 71 विकेट और 110 कैच भी लिए, और अपने समय के सबसे बेहतरीन स्लिप फील्डरों में से एक के रूप में पहचान बनाई.
महान हेवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन जॉर्ज फोरमैन
अपनी जबरदस्त पंचिंग पावर के लिए मशहूर पूर्व हेवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन जॉर्ज फोरमैन का 21 मार्च को 76 साल की उम्र में निधन हो गया. दो बार के विश्व हेवीवेट चैंपियन, फोरमैन पहली बार 1968 के खेलों में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद विश्व स्तर पर मशहूर हुए. उन्होंने 1973 में हेवीवेट खिताब जीता. हालांकि, उन्हें 1974 में मशहूर "रंबल इन द जंगल" मुकाबले में मुहम्मद अली से मिली हार के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है.
दुनिया के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक फौजा सिंह
दुनिया के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक के रूप में मशहूर फौजा सिंह का 14 जुलाई को 114 साल की उम्र में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया. सिंह ने 89 साल की उम्र में दौड़ना शुरू किया. 2000 में, उन्होंने अपनी पहली रेस - लंदन मैराथन - में हिस्सा लिया. इन सालों में, उन्होंने लंदन, टोरंटो और न्यूयॉर्क में नौ मैराथन में हिस्सा लिया. उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन टोरंटो में रहा, जहां उन्होंने 5 घंटे, 40 मिनट और 4 सेकंड में रेस पूरी की.
भारत के ओलंपिक हॉकी पदक विजेता मैनुअल फ्रेडरिक
केरल के पहले ओलंपिक पदक विजेता, मैनुअल फ्रेडरिक का 31 अक्टूबर को 78 साल की उम्र में निधन हो गया. पूर्व भारतीय हॉकी गोलकीपर ने 1972 के म्यूनिख ओलंपिक्स में राष्ट्रीय टीम को कांस्य पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. खेलों में आजीवन योगदान के लिए 2019 में उनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, फ्रेडरिक ने 1971 में भारत के लिए डेब्यू किया और राष्ट्रीय टीम के लिए सात साल तक असाधारण प्रदर्शन किया.
महान पहलवान हल्क होगन
हल्क होगन, वह सुपरस्टार जिसने प्रोफेशनल रेसलिंग को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाया और खेल के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले आइकनों में से एक बन गया. उनका इसी साल 24 जुलाई को 71 साल की उम्र में निधन हो गया. उनके जबरदस्त प्रभाव को देखते हुए, होगन को 2005 में WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था.