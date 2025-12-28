ETV Bharat / sports

Yearender 2025: जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम का बढ़ता दबदबा, 2025 में इस इस टीम को दी मात

Jammu Kashmir Cricket in 2025: साल 2025 में जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 में मजबूत टीमों को हराया.

जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम
जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम (PTI PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 28, 2025 at 2:10 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जम्मू कश्मीर: रणजी ट्रॉफी के 2024-25 सीजन में क्वार्टर फाइनल खेलने वाली जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम इस साल भी नई ऊंचाइयों को छू रही है और भारतीय क्रिकेट के घरेलू सर्किट में एक मजबूत टीम बनकर उभरी है. जम्मू कश्मीर के अलग-अलग जगह से आए प्रतिभाशाली क्रिकेटरों के समूह ने उन राज्यों की टीमों का सामना किया है जिनके पास विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं और उन्होंने अपनी काबिलियत साबित करने के लिए सभी चुनौतियों का सामना भी किया.

2025 की शुरुआत अच्छी रही
2025 की शुरुआत जम्मू कश्मीर क्रिकेट (J&K) के लिए अच्छी रही जब सीनियर टीम ने फरवरी में रणजी ट्रॉफी 2024-25 के क्वार्टर फाइनल खेला लेकिन सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई क्योंकि केरल एक रन की पहली पारी की बढ़त के कारण आगे बढ़ गया, जबकि मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ था.

जैसे ही रणजी ट्रॉफी 2025-26 का नया सीजन शुरू हुआ, J&K टीम को 15 से 18 अक्टूबर तक श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई के खिलाफ पहले मैच में 35 रनों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इससे टीम का हौसला कम नहीं हुआ. अगले ही मैच में J&K टीम ने उसी मैदान पर 25 से 27 अक्टूबर तक खेले गए मैच में मजबूत राजस्थान टीम को एक पारी और 41 रनों से हराया.

जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम का बढ़ता दबदबा
जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम का बढ़ता दबदबा (PTI PHOTO)

छत्तीसगढ़ के खिलाफ ड्रॉ रहा मैच
छत्तीसगढ़ के खिलाफ एक मैच में जो 1- 4 नवंबर के बीच रायपुर में खेला गया था, J&K टीम थोड़ी लड़खड़ाई और पहली पारी की बढ़त गंवा दी. हालांकि मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ, छत्तीसगढ़ को तीन अंक मिले और J&K को सिर्फ एक.

दिल्ली को पहली बार हराया
जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) की सीनियर पुरुष टीम की साल की सबसे बड़ी सफलता अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में दिल्ली को उसके घरेलू मैदान पर हराना था. क्योंकि J&K टीम ने रणजी ट्रॉफी में कभी भी दिल्ली को नहीं हराया था और उनके मन में इस टैग से छुटकारा पाने की इच्छा थी, और उन्होंने ऐसा किया.

8-11 नवंबर के बीच खेले गए मैच में, J&K टीम के शानदार ओवरऑल प्रदर्शन ने दिल्ली को उसके घरेलू मैदान पर टिकने नहीं दिया और मेहमान टीम ने कामरन इकबाल के नाबाद 133 रनों की बदौलत सात विकेट से शानदार जीत हासिल की. ​​इससे भारतीय क्रिकेट के घरेलू सर्किट में हलचल मच गई क्योंकि अब J&K को कमजोर टीम नहीं माना जाता और अगर दूसरी टीमों को भारतीय क्रिकेट के इस उभरते सितारे को हराना है तो उन्हें अच्छी तैयारी करनी होगी.

विकेट लेने के बाद जश्न मनाते जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी
विकेट लेने के बाद जश्न मनाते जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी (IANS PHOTO)

हैदराबाद को दी मात
अगली बारी हैदराबाद टीम की थी जो ब्रेक से पहले सीजन के पहले लेग का रणजी ट्रॉफी का आखिरी मैच खेलने जम्मू आई थी. 16-19 नवंबर के बीच खेले गए इस मैच में, J&K टीम पहले दिन से ही हावी रही. पहली पारी में सिर्फ 170 रन पर ऑल आउट होने के बावजूद, आकिब नबी और सुनील कुमार की अगुवाई में J&K के गेंदबाजों ने हैदराबाद को सिर्फ 121 रन पर ऑल आउट कर दिया. दूसरी पारी में, J&K ने मेहमान टीम को 472 रनों का टारगेट दिया और उन्हें 190 रनों पर ऑल आउट कर दिया, इस तरह मैच 281 रनों से जीत लिया. अब्दुल समद के दूसरी पारी में 125 रन और लेफ्ट-आर्म स्पिनर आबिद मुश्ताक के सात विकेट की मदद से मेजबान टीम ग्रुप D में दूसरे स्थान पर बनी रही.

आकिब नबी का शानदार प्रदर्शन
पिछले सीजन की तरह, उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के तेज गेंदबाज आकिब नबी ने गेंद से अपना जलवा जारी रखा और अब तक पांच मैचों में 29 विकेट ले चुके हैं. इस सीजन में उन्होंने राजस्थान के खिलाफ एक मैच में 10 विकेट लिए थे. अन्य शानदार प्रदर्शन कामरन इकबाल ने किए, जब उन्होंने दिल्ली के खिलाफ नाबाद 133 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली, अब्दुल समद के 125 मैच जिताऊ रन, कप्तान पारस डोगरा के दिल्ली के खिलाफ पहली पारी में 106 रन, आबिद मुश्ताक के हैदराबाद के खिलाफ सात विकेट और विकेटकीपर-बल्लेबाज कन्हैया वधावन के हैदराबाद के खिलाफ 95 रन.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025
हाल ही में हुई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (T20) में J&K की शुरुआत अच्छी रही और उसने चंडीगढ़ और बिहार जैसी टीमों को हराया, लेकिन उत्तर प्रदेश, हैदराबाद और गोवा जैसी मजबूत टीमों से हार गए, जिससे अगले स्टेज में जाने के मौके कम हो गए. आखिरी ग्रुप मैच में, J&K ने मध्य प्रदेश को हराया और ऊंचे मनोबल के साथ वापस लौटे.

आकिब नबी को दिल्ली कैपिटल्स ने 8.40 करोड़ रुपये में खरीदा
इस साल के आखिर में, J&K क्रिकेट को एक बड़ी खुशी मिली जब तेज गेंदबाजी के सनसनी आकिब नबी का इंतजार खत्म हुआ और उन्हें अबू धाबी के एतिहाद एरिना में हुई इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की मिनी-ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने 8.40 करोड़ रुपये में खरीदा. कुल मिलाकर, साल 2025 में जम्मू कश्मीर क्रिकेट को आगे बढ़ते हुए देखा गया है और यह टीम भारतीय क्रिकेट के घरेलू सर्किट में एक मजबूत टीम बनकर उभरी है.

ये भी पढ़ें

जम्मू कश्मीर से दिल्ली, आकिब नबी की IPL में शानदार एंट्री, पिता ने बोली ये बड़ी बात

Yearender 2025: टेस्ट में वेस्टइंडीज 27 पर ढेर, भारत का घर में व्हाइटवॉश, ये रही साल की सबसे ज्यादा चौंकाने वाली हार

TAGGED:

YEARENDER 2025
JAMMU KASHMIR CRICKET IN 2025
जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम
2025 में जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम
JAMMU KASHMIR CRICKET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.