Yearender 2025: भारतीय क्रिकेट की उड़ान, 2025 बना उपलब्धियों से भरा एक यादगार साल

Indian Cricket in 2025: भारतीय क्रिकेट टीम ने इस साल वर्ल्ड कप समेत चार ट्रॉफियों पर कब्जा किया.

भारतीय क्रिकेट की उड़ान: 2025 की सबसे बड़ी कामयाबियां
भारतीय क्रिकेट की उड़ान: 2025 की सबसे बड़ी कामयाबियां (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 25, 2025 at 3:03 PM IST

Updated : December 25, 2025 at 3:17 PM IST

हैदराबाद: साल 2025 भारतीय क्रिकेट के लिए उपलब्धियों से भरा रहा. टीम इंडिया ने अलग-अलग फॉर्मैट्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ अहम मुकाबले जीते, बल्कि नए रिकॉर्ड भी कायम किए. इस साल टीम इंडिया की उपलब्धियों ने एक बार फिर साबित किया कि भारतीय क्रिकेट लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है.

इसलिए साल 2025 के समापन पर भारतीय क्रिकेट की उन बड़ी कामयाबियों पर नजर डालना जरूरी है, जिन्होंने इस साल को खास बना दिया. इंडियन क्रिकेट टीम इस साल कई ट्रॉफियां जीतीं. मेन्स से लेकर विमेंस तक हर टीम ने शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं.

2025 में भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी उपलब्धियां

वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय महिला टीम
वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय महिला टीम (AFP PHOTO)

ICC विमेंस वर्ल्ड कप टाइटल
भारतीय महिला टीम ने 2 नवंबर की शाम को नवी मुंबई में दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला वर्ल्ड कप टाइटल जीतकर इतिहास रचा. दोनों टीमें पहली बार टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची थीं. पहले बैटिंग करते हुए, इंडिया ने विरोधी टीम को 299 रन का टारगेट दिया. शेफाली वर्मा ने शानदार फिफ्टी लगाई और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. जवाब में, साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 246 रन पर आउट हो गई. इंडियन टीम को 37.3 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली. दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, और जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिके करें.
भारत की बेटियां 52 साल बाद बनीं चैंपियन, शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा को मिला बड़ा अवार्ड

ICC मेन्स चैंपियंस ट्रॉफी

चैंपियंस ट्रॉफी ट्रॉफी जीतने के बाद भारतीय मेंस टीम
चैंपियंस ट्रॉफी ट्रॉफी जीतने के बाद भारतीय मेंस टीम (AFP PHOTO)
भारतीय मेंस टीम ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड को चार विकेट से हराकर तीसरी बार ये टूर्नामेंट जीता, और हिस्ट्री की सबसे सफल टीम बन गई. इससे पहले, भारत ने 2002 और 2013 में ये टाइटल जीता था. खास बात यह है कि इंडिया ने एक भी मैच हारे बिना ये टाइटल जीता. रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच चुना गया, जबकि रचिन रवींद्र को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया. रोहित शर्मा ने फाइनल में 76 रन बनाए, जबकि कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने दो-दो विकेट लिए,और जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिके करें.भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार जीता चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब, रोहित शर्मा ने 12 साल बाद बनाया विजेता

पहला विमेंस ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप
श्रीलंका के कोलंबो में हुए फाइनल में, इंडिया ने नेपाल को हराकर अपना पहला विमेंस ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप टाइटल जीता. पहले बॉलिंग करते हुए, इंडिया ने नेपाल को 114/5 पर रोक दिया और सिर्फ 12 ओवर में तीन विकेट खोकर जीत हासिल कर ली. इस जीत से देश के दिव्यांग एथलीटों को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, और जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिके करें.
भारत ने जीता एक और वर्ल्ड कप, महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने फाइनल में नेपाल को हराकर रचा इतिहास

मेन्स एशिया कप

एशिया कप जीतने के बाद भारतीय टीम
एशिया कप जीतने के बाद भारतीय टीम (AFP PHOTO)
इंडियन टीम ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुए फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर अपना 9वां एशिया कप टाइटल जीता. पहले फील्डिंग करते हुए, इंडिया ने कुलदीप यादव के शानदार स्पेल की बदौलत विरोधी टीम को 146 रन पर समेट दिया, जिसमें उन्होंने चार विकेट लिए. मेन इन ब्लू ने फिर सिर्फ दो गेंद बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया, और तिलक वर्मा ने 69 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम की जित में अहम भुमिका निभाई. इंडिया टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा, उसने अपने कट्टर विरोधी पाकिस्तान को टूर्नामेंट में तीन बार हराया, और जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिके करें.एशिया कप 2025: भारत बना एशिया का चैंपियन, तिलक वर्मा रहे मैच के हीरो, पीएम ने दी टीम इंडिया को बधाई

विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा
भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने एक ही फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने के मामले में भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया. उन्होंने रांची के JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले ODI में अपना 52वां ODI शतक लगाया. सचिन तेंदुलकर अपने इंटरनेशनल करियर में 51 टेस्ट सेंचुरी की बदौलत एक ही फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं, और जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिके करें.
कोहली ने विराट शतक जड़कर सचिन को छोड़ा पीछे, अपने नाम किए ये दो बड़े रिकॉर्ड

भारतीय टेस्ट टीम की एजबेस्टन में पहली जीत

भारतीय टेस्ट टीम की एजबेस्टन में पहली जीत
भारतीय टेस्ट टीम की एजबेस्टन में पहली जीत (AP PHOTO)
एजबेस्टन लंबे समय से भारत की टेस्ट टीम के लिए एक मुश्किल मैदान रहा था, जहां खेले गए आठ मैचों में सात हार और एक ड्रॉ रहा था. हालांकि, गिल और उनके साथियों ने आखिरकार एजबेस्टन में भारत के लंबे सूखे को खत्म कर दिया. भारत-इंग्लैंड सीरीज के दूसरे टेस्ट के आखिरी दिन, भारत ने इंग्लैंड को 336 रनों के बड़े अंतर से हराकर एजबेस्टन में अपनी पहली टेस्ट जीत हासिल की और इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज कराया, और जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिके करें.भारत ने एजबेस्टन में इंग्लैंड की 58 साल की बादशाहत की खत्म, ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सीरीज 1-1 से की बराबर

महिला टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली टी20 सीरीज जीती
इसी साल भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली T20 इंटरनेशनल सीरीज जीत हासिल की, और मेजबान टीम के खिलाफ सबसे छोटे फॉर्मेट में सीरीज जीतने का लंबा इंतजार खत्म किया. भारत ने पांच मैचों की सीरीज 3-2 से अपने नाम की. हालांकि भारत ने 2006 में डर्बी में एकमात्र टी20 मैच में इंग्लैंड को हराया था, लेकिन यह सीरीज नहीं थी.

