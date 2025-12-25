Yearender 2025: भारतीय क्रिकेट की उड़ान, 2025 बना उपलब्धियों से भरा एक यादगार साल
Indian Cricket in 2025: भारतीय क्रिकेट टीम ने इस साल वर्ल्ड कप समेत चार ट्रॉफियों पर कब्जा किया.
हैदराबाद: साल 2025 भारतीय क्रिकेट के लिए उपलब्धियों से भरा रहा. टीम इंडिया ने अलग-अलग फॉर्मैट्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ अहम मुकाबले जीते, बल्कि नए रिकॉर्ड भी कायम किए. इस साल टीम इंडिया की उपलब्धियों ने एक बार फिर साबित किया कि भारतीय क्रिकेट लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है.
इसलिए साल 2025 के समापन पर भारतीय क्रिकेट की उन बड़ी कामयाबियों पर नजर डालना जरूरी है, जिन्होंने इस साल को खास बना दिया. इंडियन क्रिकेट टीम इस साल कई ट्रॉफियां जीतीं. मेन्स से लेकर विमेंस तक हर टीम ने शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं.
2025 में भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी उपलब्धियां
ICC विमेंस वर्ल्ड कप टाइटल
भारतीय महिला टीम ने 2 नवंबर की शाम को नवी मुंबई में दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला वर्ल्ड कप टाइटल जीतकर इतिहास रचा. दोनों टीमें पहली बार टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची थीं. पहले बैटिंग करते हुए, इंडिया ने विरोधी टीम को 299 रन का टारगेट दिया. शेफाली वर्मा ने शानदार फिफ्टी लगाई और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. जवाब में, साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 246 रन पर आउट हो गई. इंडियन टीम को 37.3 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली. दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, और जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिके करें.
ICC मेन्स चैंपियंस ट्रॉफी
पहला विमेंस ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप
श्रीलंका के कोलंबो में हुए फाइनल में, इंडिया ने नेपाल को हराकर अपना पहला विमेंस ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप टाइटल जीता. पहले बॉलिंग करते हुए, इंडिया ने नेपाल को 114/5 पर रोक दिया और सिर्फ 12 ओवर में तीन विकेट खोकर जीत हासिल कर ली. इस जीत से देश के दिव्यांग एथलीटों को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, और जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिके करें.
मेन्स एशिया कप
विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा
भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने एक ही फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने के मामले में भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया. उन्होंने रांची के JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले ODI में अपना 52वां ODI शतक लगाया. सचिन तेंदुलकर अपने इंटरनेशनल करियर में 51 टेस्ट सेंचुरी की बदौलत एक ही फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं, और जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिके करें.
भारतीय टेस्ट टीम की एजबेस्टन में पहली जीत
महिला टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली टी20 सीरीज जीती
इसी साल भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली T20 इंटरनेशनल सीरीज जीत हासिल की, और मेजबान टीम के खिलाफ सबसे छोटे फॉर्मेट में सीरीज जीतने का लंबा इंतजार खत्म किया. भारत ने पांच मैचों की सीरीज 3-2 से अपने नाम की. हालांकि भारत ने 2006 में डर्बी में एकमात्र टी20 मैच में इंग्लैंड को हराया था, लेकिन यह सीरीज नहीं थी.
