Yearender 2025: टेस्ट में वेस्टइंडीज 27 पर ढेर, भारत का घर में व्हाइटवॉश, ये रही साल की सबसे ज्यादा चौंकाने वाली हार

साल 2025 में पूरे साल अलग-अलग खेलों में कई चौंकाने वाले उलटफेर और हार देखने को मिलीं.

साल 2025 की शॉकिंग डिफीट्स पर एक नजर
साल 2025 की शॉकिंग डिफीट्स पर एक नजर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 28, 2025 at 12:58 PM IST

हैदराबाद: खेल अपने रोमांचक मुकाबलों और अनिश्चितता के लिए जाने जाते हैं. कुछ टीमें खास खेलों में हावी रहती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम 1999 से 2007 तक एक दमदार टीम थी, जिसने इस दौरान हुए तीनों वनडे वर्ल्ड कप जीते थे. हालांकि, जब कोई टीम सभी मुश्किलों को पार करके पसंदीदा टीम को हरा देती है, तो वे पल खेल के इतिहास की किताबों में यादगार बन जाते हैं. साथ ही, खेल कभी-कभी ऐसे चौंकाने वाले पल भी पैदा करता है, जो दर्शकों को हैरान कर देते हैं. आइए ऐसे ही कुछ इस साल की शॉकिंग डिफीट्स पर एक नजर डालते हैं.

वेस्टइंडीज का टेस्ट में 27 रन पर ऑल आउट होना
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम का प्रदर्शन गिर रहा है, हाल के दिनों में उसे लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है. इस साल जून-जुलाई में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने घर में 3-0 से टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा. सीरीज में हार निराशाजनक थी, लेकिन उन्होंने इस सीरीज में एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी बनाया. जमैका में खेले गए डे-नाइट टेस्ट के तीसरे दिन टीम 27 रन पर ऑल आउट हो गई. जो की टेस्ट इतिहास का दूसरा सबसे कम स्कोर है और 1955 के बाद सबसे छोटा स्कोर है. कैरेबियाई टीम का पिछला सबसे छोटा स्कोर 47 था, जो उन्होंने 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था.

वेस्टइंडीज का टेस्ट में 27 रन पर ऑल आउट होना (AP PHOTO)

भारतीय टीम का अपने ही घर में व्हाइटवॉश
विराट कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट टीम से रिटायरमेंट के बाद, भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा, जिसमें उसने खेले गए दो टेस्ट मैच गंवा दिए. दक्षिण अफ्रीका की सीरीज जीत में दूसरे टेस्ट में 408 रनों की बड़ी जीत भी शामिल थी. यह 25 साल में पहला मौका था जब दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय धरती पर टेस्ट सीरीज जीती. गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद यह भारत के लिए टेस्ट में दूसरा व्हाइटवॉश था. इससे पहले, अक्टूबर-नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड ने उन्हें 3-0 से हराया था.

भारतीय टेस्ट टीम
भारतीय टेस्ट टीम (IANS PHOTO)

वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश चेस वर्ल्ड कप से बाहर
विश्व चैंपियन डी गुकेश को चेस वर्ल्ड कप 2025 में तीसरे राउंड में हारने के बाद एक बड़ा झटका लगा. वह भारत की मेजबानी में होने वाले टूर्नामेंट में दुनिया के 85वें नंबर के जर्मन खिलाड़ी फ्रेडरिक स्वेन से हार गए. आठ राउंड के टूर्नामेंट में उनके जल्दी बाहर होने से चेस फैंस को झटका लगा. गुकेश टूर्नामेंट जीतने के पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक थे क्योंकि वह पिछले साल विश्व चैंपियन बने थे.

वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश
वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश (IANS PHOTO)

वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप से नीरज चोपड़ा बाहर
दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा फाइनल में 84.03 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ आठवें स्थान पर रहे. जबकि उनके हमवतन सचिन यादव 86.27 मीटर के थ्रो के साथ चौथे स्थान पर रहे. टूर्नामेंट में आने से पहले, नीरज से मेडल जीतने की उम्मीद थी, क्योंकि इस खेल में उनका शानदार रिकॉर्ड है और उन्होंने 2023 में वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता था. नीरज इस साल की शुरुआत में 90 मीटर का मार्क पार करने के बावजूद, इस महत्वपूर्ण टूर्नामेंट में कोई मेडल नहीं जीत पाए.

नीरज चोपड़ा
नीरज चोपड़ा (ANI PHOTO)

अल हिलाल ने क्लब वर्ल्ड कप में मैनचेस्टर सिटी को हराया
अमेरिका में हुए फुटबॉल के क्लब वर्ल्ड कप में सऊदी क्लब अल हिलाल की वर्ल्ड चैंपियन मैनचेस्टर सिटी पर 4-3 की जीत ने फुटबॉल की दुनिया में हलचल मचा दी. उन्होंने इससे पहले ग्रुप स्टेज में भी एक दमदार प्रदर्शन किया था, जब उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लबों में से एक, स्पेनिश दिग्गज रियल मैड्रिड को 1-1 से ड्रॉ पर रोक दिया था.

लिवरपूल को FA कप में हार का सामना
एक यादगार इंग्लैंड के FA कप मुकाबले में, टूर्नामेंट की सबसे कम रैंक वाली टीम प्लायमाउथ आर्गिल ने लिवरपूल को 1-0 से हराकर चौंका दिया. इस हार से लिवरपूल कप में चैंपियनशिप की दौड़ से बाहर हो गया. इस जीत के साथ, प्लायमाउथ फरवरी 2018 के बाद पहली लोअर-डिवीजन टीम बन गई, जब विगन एथलेटिक ने मैनचेस्टर सिटी को हराया था, जिसने एक टॉप प्रीमियर लीग टीम को बाहर किया.

प्लायमाउथ आर्गिल
प्लायमाउथ आर्गिल (AFP PHOTO)

SA20 में पार्ल रॉयल्स 49 रन पर ऑल आउट
साउथ अफ्रीका की टी20 लीग SA20 के चौथे सीजन के तीसरे ही मैच में लीग के इतिहास का सबसे छोटा स्कोर बनाने का शर्मनाक रिकॉर्ड बन गया. जब सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने पार्ल रॉयल्स को सिर्फ 49 रन पर ऑल आउट कर दिया. शनिवार, 27 दिसंबर को पार्ल रॉयल्स ने 187 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, डेविड मिलर की टीम 11.5 ओवर में सिर्फ 49 रन पर ऑल आउट हो गई और 137 रनों के बड़े अंतर से मैच हार गई.

