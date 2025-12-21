ETV Bharat / sports

Year Ender 2025: इस साल खेल जगत के सबसे बड़े रिटायरमेंट पर डालें एक नजर

biggest retirements in 2025: विराट कोहली से जॉन सीना तक देखें 2025 में रिटायरमेंट लेने वाले दिग्गज खिलाड़ी.

खेल जगत के सबसे बड़े रिटायरमेंट पर डालें एक नजर
खेल जगत के सबसे बड़े रिटायरमेंट पर डालें एक नजर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 21, 2025 at 3:58 PM IST

हैदराबाद: साल 2025 खेल जगत के लिए बेहद भावुक रहा. इस साल कई ऐसे दिग्गज खिलाड़ियों ने संन्यास लिया, जिन्होंने सालों तक अपने खेल, रिकॉर्ड्स और जुनून से फैंस के दिलों पर राज किया. चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल, टेनिस या कोई और खेल, इन खिलाड़ियों की विदाई हमेशा याद रखी जाएगी. आइए उन बड़े खिलाड़ियों की विदाई पर एक नजर डालते हैं.

विराट ने रेड-बॉल क्रिकेट को कहा अलविदा
भारत के महान क्रिकेटरों में से एक और सबसे सफल टेस्ट कप्तान, विराट कोहली ने 12 मई को 36 साल की उम्र में रेड-बॉल फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा की. जिससे 14 साल लंबे टेस्ट करियर का अंत हो गया. इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 123 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 46.85 की औसत से 9,230 रन बनाए. पूर्व भारतीय कप्तान ने 2024 में भारत को T20 विश्व कप जिताने में मदद करने के बाद इस इंटरनेशनल फॉर्मेट से भी रिटायरमेंट ले लिया था. और जानकारी के लिए यहां क्लिक करें.

विराट कोहली
विराट कोहली (IANS PHOTO)

रोहित शर्मा का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट
38 साल के रोहित शर्मा ने भी इसी साल मई में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी. 2013 में टेस्ट डेब्यू करने वाले रोहित ने भारत के लिए 67 मैच खेले और 4,301 रन बनाए. उनके रेड-बॉल करियर में 12 शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं. सबसे लंबे फॉर्मेट में कप्तान के तौर पर, रोहित ने 24 टेस्ट मैचों में भारत का नेतृत्व किया, जिसमें 12 जीत और 9 हार दर्ज की. और जानकारी के लिए यहां क्लिक करें.

रोहित शर्मा
रोहित शर्मा (IANS PHOTO)

दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन
विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक, 33 साल के हेनरिक क्लासेन ने जून में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की. दक्षिण अफ्रीका के लिए उनका आखिरी मैच मार्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में हार के रूप में आया. इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने 2018 में व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में डेब्यू किया, और 60 वनडे इंटरनेशनल और 58 T20 इंटरनेशनल खेले. क्लासेन ने इससे पहले जनवरी 2024 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. और जानकारी के लिए यहां क्लिक करें.

दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन
दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन (IANS PHOTO)

वेस्टइंडीज के बल्लेबाज निकोलस पूरन
निकोलस पूरन के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा सभी के लिए एक झटका थी. वेस्टइंडीज के अब तक के सबसे महान टी20 बल्लेबाजों में से एक माने जाने वाले पूरन अपने संन्यास के समय T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में वेस्टइंडीज के सबसे ऊंचे रैंक वाले बल्लेबाज थे. उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए 167 मैच खेले, वनडे में 39.66 की औसत और 99.15 के स्ट्राइक रेट से 1,983 रन बनाए, और T20I में 136.39 के स्ट्राइक रेट से 2,275 रन बनाए - जो इस फॉर्मेट में वेस्टइंडीज के किसी खिलाड़ी द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रन हैं. और जानकारी के लिए यहां क्लिक करें.

सर्जियो बुस्केट्स स्टार फुटबॉलर मेसी के साथ
सर्जियो बुस्केट्स स्टार फुटबॉलर मेसी के साथ (AFP PHOTO)

सर्जियो बुस्केट्स (फुटबॉलर)
बार्सिलोना के पूर्व दिग्गज सर्जियो बुस्केट्स ने मेजर लीग सॉकर (MLS) सीजन के अंत में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है. 37 वर्षीय बुस्केट्स बार्सिलोना की प्रसिद्ध अकादमी से निकले, क्लब में 18 साल बिताए, और 2008 में सीनियर टीम में डेब्यू किया. उन्होंने 700 से अधिक मैच खेले, 9 ला लीगा खिताब और तीन चैंपियंस लीग ट्रॉफियां जीतीं. 2023 में, वह मियामी चले गए, जहां वह अपने पूर्व टीम के साथियों लियोनेल मेस्सी, जोर्डी अल्बा और लुइस सुआरेज के साथ फिर से मिले, और वहां भी ट्रॉफियां जीतीं. स्पेन के लिए, बुस्केट्स ने 143 कैप हासिल किए और देश के सुनहरे दौर में मिडफील्ड एंकर थे, जिससे उन्हें 2010 फीफा विश्व कप और 2012 यूरोपीय चैम्पियनशिप जीतने में मदद मिली.

बार्सिलोना के लेजेंड जोर्डी अल्बा और मेसी
बार्सिलोना के लेजेंड जोर्डी अल्बा और मेसी (AFP PHOTO)

बार्सिलोना के लेजेंड जोर्डी अल्बा (फुटबॉलर)
जोर्डी अल्बा ने 2025 मेजर लीग सॉकर (MLS) सीजन के आखिर में फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लिया है. 36 साल के अल्बा ने 2012 लंदन ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लिया था, उन्होंने 2012 में स्पेन के साथ UEFA यूरोपियन चैंपियनशिप जीती और बाद में 2023 में UEFA नेशंस लीग का खिताब भी जीता, जो उनका 93वां और आखिरी इंटरनेशनल मैच था.
इस खिलाड़ी ने अपने करियर का ज्यादातर समय अपने होमटाउन क्लब FC बार्सिलोना के साथ बिताया, जहां उन्होंने छह बार ला लीगा और 2015 में UEFA चैंपियंस लीग जीती. स्पेन में लगभग पूरा करियर बिताने के बाद, वह 2023 में इंटर मियामी में शामिल हो गए ताकि अपने पूर्व बार्सिलोना टीम के साथी और साथी ओलंपियन लियोनेल मेस्सी के साथ फिर से मिल सकें.

ब्राजील के डिफेंडर मार्सेलो (फुटबॉलर)
फुटबॉल इतिहास के सबसे सफल लेफ्ट-बैक में से एक, मार्सेलो ने 36 साल की उम्र में इस खेल से रिटायरमेंट ले लिया. मार्सेलो 18 साल की उम्र में रियल मैड्रिड में शामिल हुए और बर्नब्यू में 15 साल बिताए, जिसमें उन्होंने 25 बड़ी ट्रॉफियां जीतीं, जिसमें पांच चैंपियंस लीग खिताब और छह ला लीग खिताब शामिल हैं.

जर्मनी के बेहतरीन डिफेंडरों में से एक, हम्मल्स
जर्मन डिफेंसिव दिग्गज मैट्स हम्मल्स ने 36 साल की उम्र में 18 साल के फुटबॉल करियर को अलविदा कह दिया है. अपने रिटायरमेंट के समय, वह एएस रोमा के खिलाड़ी थे. पांच बार के बुंडेसलीगा चैंपियन, हम्मल्स ने बोरुसिया डॉर्टमुंड के साथ दो बार और बायर्न म्यूनिख के साथ तीन बार खिताब जीता. उन्होंने 2011 और 2012 में डॉर्टमुंड को बुंडेसलीगा खिताब जीतने, 2012 और 2021 में जर्मन कप जीतने और दो यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल में पहुंचने में मदद की.

2 ​​बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सिमोना हालेप
दो बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिमोना हालेप ने 33 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास ले लिया है. हालेप पहली बार 2017 में WTA रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 पर पहुंची थीं. उन्होंने 2018 फ्रेंच ओपन फाइनल में स्लोएन स्टीफंस को और 2019 विंबलडन फाइनल में सेरेना विलियम्स को हराकर अपने बड़े सिंगल्स खिताब जीते. वह ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में तीन बार रनर-अप भी रहीं - 2018 ऑस्ट्रेलियन ओपन में और 2014 और 2017 में फ्रेंच ओपन में. हालेप ने 24 सिंगल्स खिताब और 40 मिलियन डॉलर से ज्यादा की प्राइज मनी के साथ टेनिस को अलविदा कहा.

जॉन सीना
जॉन सीना (IANS PHOTO)

जॉन सीना का संन्यास
प्रोफेशनल रेसलर जॉन सीना ने भी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट (WWE) से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया. 47 साल के जॉन सीना, जिन्होंने 18 साल पहले रेसलिंग शुरू की थी, 2001 में WWE में शामिल हुए और रिकॉर्ड 17 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती. अपने आखिरी मैच में सीना गुंथर के स्लीपर होल्ड से बच नहीं पाए और मैच में हार मान ली. खास बात यह है कि 19,000 से ज्यादा फैंस के सामने खेले गए इस मैच में सीना ने 21 साल में WWE इतिहास में पहली बार हार मानी.

