बांस के भाले से कॉमनवेल्थ मेडल तक: पिता से मिली प्रेरणा और कड़े अनुशासन ने यशवीर को बनाया 'चैंपियन'
राजस्थान के यशवीर सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कांस्य पदक जीता. उनसे फोन पर बात की हमारे संवाददाता आदित्य आत्रेय ने.
Published : August 1, 2026 at 6:25 PM IST
जयपुर/ग्लासगो: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के नौवें दिन भारतीय एथलेटिक्स के लिए ऐतिहासिक पल देखने को मिला. भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया, वहीं राजस्थान के होनहार एथलीट यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीतकर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया.
मेडल जीतने के बाद यशवीर सिंह ने ईटीवी भारत से फोन पर विशेष बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपने संघर्ष, शुरुआती दिनों की चुनौतियों और इस मुकाम तक पहुंचने की पूरी कहानी साझा की. यशवीर ने बताया कि उनके लिए यह मेडल केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत, परिवार के त्याग और लगातार किए गए संघर्ष का परिणाम है. उन्होंने कहा कि जब तिरंगा लहराता है और देश के लिए पदक जीतने का अवसर मिलता है, तब वर्षों की कठिन मेहनत सार्थक महसूस होती है.
#WATCH | Glasgow, Scotland: Indian athlete Yasvir Singh says, "This is my first international medal, and I am overjoyed. Everyone supported me, my family, my parents, everyone... I am truly happy about this... things were going a bit sluggishly at the start. At one point, my… https://t.co/h7p7sdmx5W pic.twitter.com/21DleUDC9m— ANI (@ANI) July 31, 2026
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पिता से मिली प्रेरणा, वहीं से शुरू हुआ सफर: यशवीर ने बताया कि उनके खेल जीवन की शुरुआत घर से ही हुई. उनके पिता राय सिंह खिलाड़ी रहे हैं और वर्तमान में रेलवे में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं. बचपन से ही पिता को अभ्यास करते और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते देख उनके मन में भी जेवलिन थ्रो के प्रति रुचि पैदा हुई. उन्होंने कहा कि "मेरे पिता ही मेरे पहले कोच हैं. उन्होंने मुझे खेल की बारीकियां सिखाईं और हमेशा अनुशासन, मेहनत और धैर्य का महत्व बताया, अगर उनका मार्गदर्शन नहीं मिलता तो शायद मैं आज इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता." यशवीर ने बताया कि पिता ने कभी उन्हें आसान रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि हमेशा मेहनत करने के लिए प्रेरित किया. यही कारण है कि आज अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश के लिए पदक जीतने का सपना साकार हो सका.
राजस्थान से शुरुआत, SMS बना कर्मभूमि: यशवीर ने बताया कि उन्होंने जेवलिन थ्रो की शुरुआत राजस्थान से की और जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में नियमित अभ्यास किया. शुरुआती दिनों में रोजाना घंटों तक अभ्यास करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था. राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक उन्होंने लगातार राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया और कई जूनियर एवं सीनियर प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर अपनी पहचान बनाई. उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर अच्छे प्रदर्शन के बाद उन्हें देश के विभिन्न हाई परफॉर्मेंस सेंटरों में प्रशिक्षण का अवसर मिला. वहां आधुनिक तकनीक, अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं और अनुभवी कोचों के मार्गदर्शन ने उनके प्रदर्शन को नई दिशा दी. उन्हीं तैयारियों का परिणाम है कि आज वे कॉमनवेल्थ गेम्स के पोडियम पर खड़े हैं.
Congratulations to Yash Vir Singh for winning the Bronze in the Men’s Javelin event! He produced an impressive throw, reflecting his zeal and dedication. His achievement will inspire many young athletes. All the best to him for the endeavours ahead. #CWG2026 pic.twitter.com/nMq59WERgs— Narendra Modi (@narendramodi) August 1, 2026
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बांस के जेवलिन से शुरू हुआ अभ्यास: यशवीर ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बताया कि शुरुआत में उनके पास प्रोफेशनल जेवलिन उपलब्ध नहीं था. जेवलिन की कीमत काफी अधिक होने के कारण उन्होंने लंबे समय तक बांस से बने अस्थायी जेवलिन से अभ्यास किया. उन्होंने कहा कि शुरुआत में संसाधनों की कमी थी. कई बार बांस के जेवलिन से अभ्यास करते समय चोट भी लगी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने कहा कि "मुझे हमेशा विश्वास था कि मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी." यशवीर ने कहा कि खेल में सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता. लगातार अभ्यास, अनुशासन, फिटनेस और मानसिक मजबूती ही खिलाड़ी को बड़े मंच तक पहुंचाती है.
संघर्ष ने सिखाया धैर्य: उन्होंने बताया कि एक खिलाड़ी का जीवन केवल मैदान में प्रदर्शन तक सीमित नहीं होता. इसके पीछे वर्षों का कठिन अभ्यास, चोटों से उबरना, मानसिक दबाव और लगातार खुद को बेहतर बनाने की चुनौती होती है. कई बार ऐसे अवसर आए जब लगा कि लक्ष्य बहुत दूर है, लेकिन परिवार और कोच के विश्वास ने उन्हें कभी टूटने नहीं दिया. यशवीर ने कहा कि हर असफलता ने उन्हें कुछ नया सिखाया और हर प्रतियोगिता ने उन्हें पहले से अधिक मजबूत बनाया. यही अनुभव आज उनके प्रदर्शन में दिखाई देता है.
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