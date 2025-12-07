ETV Bharat / sports

शतक ठोकने के बाद जारी रहेगा यशस्वी जायसवाल का धमाल, जानिए अब किस टूर्नामेंट में बिखेरेंगे जलवा

यशस्वी जायसवाल ( IANS )

हैदराबाद: यशस्वी जायसवाल ने शनिवार को अपने करियर के चौथे वनडे मैच में अपनी पहली सेंचुरी लगाई. उनके ट्रिपल-डिजिट रनों की वजह से टीम इंडिया ने विशाखापत्तनम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ आसानी से सीरीज जीत ली. सेंचुरी लगाने के 24 घंटे के अंदर ही भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल ने एक बड़ा फैसला लिया. यशस्वी ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को बताया है कि, वह प्रोटियाज के खिलाफ आने वाली टी20 सीरीज के लिए टीम में नहीं होंगे लेकिन घरेलू टी20 टूर्नामेंट के नॉकआउट में हिस्सा लेंगे. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार को यशस्वी ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को सैयद मुश्ताक अली नॉकआउट में हिस्सा लेने की जानकारी दी. नाकआउट मैच 12 दिसंबर से शुरू होंगे. यह 18 दिसंबर तक चलेंगे. इस दौरान टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर में टी20 सीरीज भी खेलेगी. चूंकि यह बैट्समैन उस टीम में नहीं है, इसलिए मुंबई के इस बैट्समैन ने घरेलू मुकाबले में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है.