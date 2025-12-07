ETV Bharat / sports

शतक ठोकने के बाद जारी रहेगा यशस्वी जायसवाल का धमाल, जानिए अब किस टूर्नामेंट में बिखेरेंगे जलवा

Yashasvi Jaiswal अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाने के बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के नॉकआउट मैचों में अपना जलवा बिखेरेंगे.

यशस्वी जायसवाल (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 7, 2025 at 8:37 PM IST

हैदराबाद: यशस्वी जायसवाल ने शनिवार को अपने करियर के चौथे वनडे मैच में अपनी पहली सेंचुरी लगाई. उनके ट्रिपल-डिजिट रनों की वजह से टीम इंडिया ने विशाखापत्तनम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ आसानी से सीरीज जीत ली. सेंचुरी लगाने के 24 घंटे के अंदर ही भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल ने एक बड़ा फैसला लिया. यशस्वी ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को बताया है कि, वह प्रोटियाज के खिलाफ आने वाली टी20 सीरीज के लिए टीम में नहीं होंगे लेकिन घरेलू टी20 टूर्नामेंट के नॉकआउट में हिस्सा लेंगे.

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार को यशस्वी ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को सैयद मुश्ताक अली नॉकआउट में हिस्सा लेने की जानकारी दी. नाकआउट मैच 12 दिसंबर से शुरू होंगे. यह 18 दिसंबर तक चलेंगे. इस दौरान टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर में टी20 सीरीज भी खेलेगी. चूंकि यह बैट्समैन उस टीम में नहीं है, इसलिए मुंबई के इस बैट्समैन ने घरेलू मुकाबले में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है.

मुंबई के चीफ सिलेक्टर संजय पाटिल ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, 'यशस्वी आज दोपहर मुझे फोन किया और कहा कि उन्हें सैयद मुश्ताक अली के नॉकआउट में लेने में कोई दिक्कत नहीं है. वह 11 दिसंबर को टीम से जुड़ेंगे. ऐसे में यशस्वी एक और होनहार ओपनर आयुष मात्रे की जगह टीम में आएंगे. जो पहले ही चल रहे ट्वेंटी20 टूर्नामेंट में दोहरा शतक लगा चुके हैं. चीफ सिलेक्टर ने कन्फर्म किया है कि मुंबई टीम में सिर्फ एक बदलाव के साथ नॉकआउट में उतरेगी. मात्रे, जो अंडर-19 एशिया कप में भारत की कप्तानी कर रहे हैं, सोमवार को ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच के बाद कैंप छोड़ देंगे.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का नॉकआउट स्टेज 'सुपर लीग' फॉर्मेट में होगा. मुंबई के मैच 12, 14 और 16 दिसंबर को हैं. सुपर लीग के दोनों ग्रुप से एक-एक टीम 18 दिसंबर को होने वाले फाइनल के लिए क्वालीफाई करेगी. हालांकि, सोमवार को ओडिशा के खिलाफ ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच मुंबई के लिए जीतना जरूरी है. डिफेंडिंग चैंपियन ने पिछले मैच में छत्तीसगढ़ को हराकर पहले ही सुपर लीग पक्की कर ली है.

