ऑस्ट्रेलिया से लौटा ये खिलाड़ी अब रणजी में मचाएगा धमाल, चयनकर्ता को अपनी उपलब्धता के बारे में किया सूचित
Ranji Trophy 2025: रणजी ट्रॉफी 2025-26 का तीसरा दौर एक नवंबर से शुरू होगा.
Published : October 28, 2025 at 12:44 PM IST
हैदराबाद: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 25 अक्टूबर को वनडे सीरीज खत्म होने के बाद वो भारतीय खिलाड़ी देश लौट आए हैं, जिनके नाम टी20 स्क्वाड में शामिल नहीं हैं. उनमें से एक नाम यशस्वी जायसवाल का भी है, जिनको वनडे में शुभमन गिल को कप्तान बनाने की वजह से प्लेइंग-11 में मौका नहीं मिल सका और टी20 में गिल के उपकप्तान होने से जायसवाल को टीम से ही ड्रॉप करना पड़ा.
हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खत्म हुई वनडे सीरीज, जिसमें भारत 2-1 से हार गया, जायसवाल को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. क्योंकि रोहित शर्मा बतौर सीनियर खिलाड़ी टीम में ओपनिंग कर रहे हैं और गिल को आप बाहर बिठा नहीं सकते, क्योंकि वो कप्तान बन गए हैं.
जायसवाल खेलेंगे रणजी मैच
लेकिन अब ये सलामी बल्लेबाज जायसवाल 2025-26 रणजी ट्रॉफी के आगामी दौर में घरेलू मैदान पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. जायसवाल ने मुंबई के चयनकर्ताओं को अपनी उपलब्धता के बारे में सूचित भी कर दिया है. उनकी घरेलू टूर्नामेंट में भागीदारी बीसीसीआई के उस निर्देश के अनुरूप है जिसके तहत अनुबंधित खिलाड़ियों को जब भी मौका मिले, घरेलू मैचों में खेलना होगा.
🚨 YASHASVI JAISWAL TO RANJI TROPHY 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) October 27, 2025
Jaiswal has informed MCA that he is available for next Ranji Trophy match against Rajasthan. [Devendra Pandey from Express Sports] pic.twitter.com/eGtaOLlREy
मुंबई सीजन का अपना तीसरा रणजी मैच एक नवंबर को राजस्थान के खिलाफ जयपुर में खेलेगा. मुंबई ने अपने रणजी अभियान की शुरुआत जम्मू कश्मीर पर 35 रनों से जीत के साथ की थी. दूसरे मैच में वो छत्तीसगढ़ पर दबदबा बनाए हुए हैं और चौथे दिन लंच तक छत्तीसगढ़ फॉलोऑन खेलते हुए 142 रन अभी भी पीछे है और उसके 8 विकेट शेष हैं.
जायसवाल का नाम टेस्ट टीम में फिक्स है
अगर जायसवाल रणजी मैच के लिए मैदान पर उतरते हैं, तो वो मई में घरेलू टीम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के बाद मुंबई के लिए पहला मैच होगा. इससे पहले उन्होंने गोवा जाने पर भी विचार किया था.
बता दें कि जायसवाल का नाम टेस्ट टीम में फिक्स है और वो अब 14 नवंबर से कोलकाता में शुरू हो रही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में नजर आने वाले हैं. उससे पहले उन्होंने वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया था.
Yashasvi Jaiswal As An Opener In Test Cricket Scored 161 Runs In His First Match In Australia Against Starc,Hazlewood,lyon & Cummins On The Same Ground pic.twitter.com/ayT0ToTThB— KOHLIZZZ (@jaiswalzzz) October 19, 2025
जायसवाल का प्रथम श्रेणी करियर
जायसवाल का प्रथम श्रेणी करियर काफी शानदार रहा है, उन्होंने अब तक कुल 46 मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम 57 की औसत से कुल 4520 रन हैं. इस दौरान उन्होंने 16 शतक और उतने ही अर्धशतक भी लगाए हैं. वो भारत के लिए अब तक 26 टेस्ट, एक वनडे और 23 टी20 मैच खेल चुके हैं.