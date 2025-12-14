ETV Bharat / sports

शतक पर शतक लगा रहा ये खतरनाक बैटर, फ्लॉप गिल की वजह से नहीं मिल रही टीम इंडिया में जगह

भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज ने तूफानी अंदाज में शतक जड़ दिया है. उन्होंने 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से विस्फोटक पारी खेली.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 14, 2025 at 2:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल इन दिनों टी20 क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे हैं. जायसवाल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली टी20 सीरीज में खेले हुए नजर नहीं आ रहे हैं. लेकिन इसके बावजूद वो अपने बल्ले से रनों का अंबार लगा रहे हैं.

यशस्वी जायसवाल का बल्ला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में आग उगल रहा है. उन्होंने आज यानी 14 दिसंबर (रविवार) को मुंबई और हरियाणा के बीच खेले गए नॉकआउट मैच में तूफानी शतकीय पारी खेली और अपनी टीम को हरियाणा के खिलाफ 4 विकेट से जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

यशस्वी ने ठोका तूफानी शतक
यशस्वी जायसवाल ने हरियाणा से जीत के लिए मिले 235 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक लगाया. उन्होंने 202.00 की स्ट्राइक रेट के साथ विस्फोटक बल्लेबाजी की. जायसवाल ने 50 बॉल में 16 चौके और 1 छक्के के साथ 101 रनों की आतिशी पारी खेली. ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में यशस्वी जायसवाल का पहला शतक है. उनका साथ सरफराज खान 64 ने दिया, जिसकी बदौलत मुंबई ने हरियाणा को हरा दिया.

इससे पहले यशस्वी ने मुंबई के लिए अपने पहले नॉकआउट मैच में हैदराबाद के खिलाफ 20 बॉल में 29 रन बनाए थे, जिसे उनकी टीम 9 विकेट से हार गई थी. इस टूर्नामेंट में यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के लिए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में शतक लगाकर आए थे. अब उन्होंने इस टी20 टूर्नामेंट में भी सैकड़ा जड़ दिया है.

वहीं इस समय टी20 क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत कर रहे उपकप्तान शुभमन गिल लगातार काफी निराशाजनक प्रदर्शन कर रहे हैं. गिल ने साल 2025 में खेले गए 14 टी20 मैचों में कोई भी अर्धशतक नहीं लगाया है. उनका उच्चतम स्कोर 47 रन रहा है. उनकी दूसरा उच्चतम स्कोर 46 रहा है, तीसरा हाईएस्ट स्कोर 29 रन है. उनके टीम में लगातार फ्लॉप प्रदर्शन के बाद यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन जैसे प्रतिभावान खिलाड़ी बाहर बैठे हैं.

यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए 2024 में 8 मैच खेले और 293 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए और उनका उच्चतम स्कोर 93 नाबाद था. उनका दूसरा हाईएस्ट स्कोर 63 और तीसरा 40 था. 2023 में यशस्वी ने 15 मैचों में 430 रन बनाए. उन्होंने 1 शतक और 3 अर्धशतक लगाए. उनका उच्चतम स्कोर 100 रहा, जबकि दूसरा हाईएस्ट स्कोर 84* रहा. इस शानदार प्रदर्शन के बाद भी उनकी टी20 टीम में जगह नहीं है.

इन खिलाड़ियों ने भी बिखेरा जलवा
इस मैच में हरियाणा ने पहले बल्लेबाजी कप्तान अंकित कुमार की 42 बॉल में 89 रनों की पारी और निशांत सिंधु की 38 बॉल में 63 रनों की पारी की बदौलत 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 234 रन बनाए. मुंबई की टीम ने 235 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 17.3 ओवर में 15 बॉल बाकी रहते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 238 रन बनाकर मैच 4 विकेट से जीत लिया. ये मुंबई का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सफलतापूर्वक चेस किया गया सबसे बड़ा स्कोर है.

ये खबर भी पढ़ें : IPL Auction: इस 1 खिलाड़ी पर 3 टीमें लुटाएंगी जमकर पैसा, क्या KKR मारेगा बाजी?

TAGGED:

YASHASVI JAISWAL
SYED MUSHTAQ ALI TROPHY
SHUBMAN GILL
INDIAN CRICKET TEAM
YASHASVI JAISWAL CENTURY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.