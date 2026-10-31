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BAN vs WI: वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट में हराया, भारत को WTC पॉइंट्स में हुआ बड़ा फायदा

वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट में हराया ( IANS )

BAN vs WI 1st Test: वेस्टइंडीज ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में मेजबान बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया. चौथे दिन वेस्टइंडीज ने 170 रनों के छोटे लक्ष्य को 2 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया. ब्रैंडन किंग 81 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए कावेम हॉज भी 31 रन बनाकर नाबाद रहे. बांग्लादेश ने पहली पारी में 272 रन बनाए थे, जवाब में वेस्टइंडीज की पहली पारी 245 रनों पर सिमट गई, जिससे मेजबान टीम को 27 रनों की बढ़त मिल गई. लेकिन बांग्लादेश की दूसरी पारी 142 रनों पर ही ढेर हो गई और मेहमान टीम को पहला टेस्ट जीतने के लिए 170 रनों का लक्ष्या मिला, जिसे वो 2 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया.

भारत को WTC पॉइंट्स में हुआ बड़ा फायदा

बांग्लादेश को हारने की वजह से भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) पॉइंट्स टेबल में एक महत्वपूर्ण स्थान का फायदा हुआ, जबकि बांग्लादेश को एक स्थान का नुकसान हो गया. इस नतीजे के बाद, बांग्लादेश WTC स्टैंडिंग में 5वें नंबर पर खिसक गया है, जबकि भारत 5वें से चौथे स्थान पर आ गया है. वेस्टइंडीज अभी भी 8वें स्थान पर है, लेकिन उसने 7वें नंबर पर मौजूद श्रीलंका के करीब पहुंचना शुरू कर दिया है.