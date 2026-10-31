BAN vs WI: वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट में हराया, भारत को WTC पॉइंट्स में हुआ बड़ा फायदा
WTC Points Updated: बांग्लादेश के पहले टेस्ट में हारने की वजह से भारत WTC पॉइंट्स टेबल में पांचवें से चौथे स्थान पर पहुंच गया.
Published : October 31, 2026 at 5:16 PM IST
BAN vs WI 1st Test: वेस्टइंडीज ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में मेजबान बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया. चौथे दिन वेस्टइंडीज ने 170 रनों के छोटे लक्ष्य को 2 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया. ब्रैंडन किंग 81 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए कावेम हॉज भी 31 रन बनाकर नाबाद रहे. बांग्लादेश ने पहली पारी में 272 रन बनाए थे, जवाब में वेस्टइंडीज की पहली पारी 245 रनों पर सिमट गई, जिससे मेजबान टीम को 27 रनों की बढ़त मिल गई. लेकिन बांग्लादेश की दूसरी पारी 142 रनों पर ही ढेर हो गई और मेहमान टीम को पहला टेस्ट जीतने के लिए 170 रनों का लक्ष्या मिला, जिसे वो 2 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया.
भारत को WTC पॉइंट्स में हुआ बड़ा फायदा
बांग्लादेश को हारने की वजह से भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) पॉइंट्स टेबल में एक महत्वपूर्ण स्थान का फायदा हुआ, जबकि बांग्लादेश को एक स्थान का नुकसान हो गया. इस नतीजे के बाद, बांग्लादेश WTC स्टैंडिंग में 5वें नंबर पर खिसक गया है, जबकि भारत 5वें से चौथे स्थान पर आ गया है. वेस्टइंडीज अभी भी 8वें स्थान पर है, लेकिन उसने 7वें नंबर पर मौजूद श्रीलंका के करीब पहुंचना शुरू कर दिया है.
इस मैच से पहले, बांग्लादेश 55.56% PCT के साथ चौथे स्थान पर था. उन्होंने अपने 6 मैचों में से 3 जीते थे और एक मैच ड्रॉ रहा था. भारत 51.52% PCT के साथ 5वें स्थान पर था, जिसने 11 मैचों में 5 जीत और 2 ड्रॉ हासिल किए थे. वेस्टइंडीज 20.83% PCT के साथ 8वें स्थान पर था. हालांकि, विंडीज की जीत ने पॉइंट्स टेबल की स्थिति बदल दी है. बांग्लादेश का PCT गिरकर 47.62% हो गया है और वह भारत से पीछे हो गया है. वेस्टइंडीज का PCT अब 26.92% हो गया है, जिससे वे श्रीलंका के 33.33% PCT के और करीब पहुंच गए हैं.
West Indies ace the chase in Mirpur to go 1-0 up in their #WTC27 series against Bangladesh 👊 📝: https://t.co/4po0o1gLv7 https://t.co/EwqRdIRP3O— ICC (@ICC) October 31, 2026