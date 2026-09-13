WTC पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान की स्थिति और खराब, भारत के करीब पहुंचा इंग्लैंड
पाकिस्तान को एजबेस्टन में खेले गए तीसरे टेस्ट में भी 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा.
Published : September 13, 2026 at 3:38 PM IST
ENG vs PAK 3rd Test: इंग्लैंड ने बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेले गए तीसरे और आखिरी टेस्ट में भी पाकिस्तान को हरा दिया. इसके साथ इंग्लैंड ने अपने घरेलू मैदान पर पाकिस्तान को पहली बार 'व्हाइटवॉश' करने में सफल हो गई. 130 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड को पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास ने 2 रन पर 2 झटके जरूर दिए. लेकिन उसके बाद कप्तान जो रूट (62) और जॉर्डन (59) ने तीसरे विकेट के लिए 128 रनों की साझेदारी करके टीम को 8 विकेट से जीत दिला दी. इसके साथ पाकिस्तान का सीरीज में 3-0 से सूपड़ा साफ हो गया.
पहली पारी में 372 रनों की लीड खाने के बाद पाकिस्तान ने दूसरी पारी में 449 रन बनाए. जिसमें रजाउल्लाह के 36 गेंदों में 81 रन और मोहम्मद अब्बास के 42 रन सबसे खास थे. दोनों के बीच 9वें विकेट के लिए 120 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी भी हुई. जिससे पाकिस्तान पारी की हार से बच गया. पाकिस्तान की पहली पारी 133 रनों पर सिमट गई थी. जबकि इंग्लैंड ने पहली पारी में 453 रन बनाए.
England complete a 3-0 series sweep over Pakistan in Edgbaston 💪#WTC27 | 📝: https://t.co/VX96s1N5BF pic.twitter.com/m8lKGwCz4k— ICC (@ICC) September 12, 2026
WTC पॉइंट्स टेबल
तीसरा टेस्ट हारने की वजह से पाकिस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) पॉइंट्स टेबल में बड़ा झटका लगा है. जबकि इंग्लैंड को थोड़ा बहुत फायदा पहुंचा है. 9 टीमों की स्टैंडिंग में इंग्लैंड ने तालिका में अपना छठा स्थान मजबूत कर लिया है. वे श्रीलंका से और आगे निकल गए हैं और दो बार फाइनलिस्ट रही भारतीय टीम के करीब पहुंच गए हैं.
तीसरे टेस्ट से पहले, धीमी ओवर-रेट की गलतियों के कारण 14 अंक काटे जाने के बाद इंग्लैंड के नाम 15 मैचों में 62 अंक और 34.44 PCT (जीत का प्रतिशत) था. एजबेस्टन में मिली जीत से उनके 16 मैचों में कुल अंक 74 हो गए और उनका PCT बढ़कर 38.54 प्रतिशत हो गया, जो अभी भी तालिका में पांचवें नंबर बैठी भारतीय टीम के 51.51 PCT से काफी पीछे है.
वहीं, WTC स्टैंडिंग में पाकिस्तान की स्थिति और खराब हो गई है. उनका PCT 16.67 प्रतिशत से घटकर 14.81 प्रतिशत हो गया है, क्योंकि उन्होंने केवल दो मैच जीते हैं और धीमी ओवर-रेट के कारण उनके आठ अंक भी काटे गए थे.
ऑस्ट्रेलिया नंबर-1 बरकरार
ऑस्ट्रेलिया WTC स्टैंडिंग में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है. उनके 96 अंक और 80 प्रतिशत PCT है. दक्षिण अफ्रीका 36 अंकों (चार मैचों में) और 75 PCT के साथ दूसरे स्थान पर है. जबकि न्यूजीलैंड छह मैचों में 72.22 प्रतिशत PCT के साथ तीसरे स्थान पर है. बांग्लादेश डार्विन में मिली जीत के कारण भारत से आगे है और छह मैचों में 55.56 प्रतिशत PCT के साथ चौथे स्थान पर है.
बता दें कि WTC का फाइनल मैच अंक तालिका की टॉप दो टीमें के बीच खेला जाएगा. जो कि 9 से 13 जून ओवल में खेला जाएगा.