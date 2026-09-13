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WTC पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान की स्थिति और खराब, भारत के करीब पहुंचा इंग्लैंड

WTC पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान की स्थिति और खराब ( AP )

ENG vs PAK 3rd Test: इंग्लैंड ने बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेले गए तीसरे और आखिरी टेस्ट में भी पाकिस्तान को हरा दिया. इसके साथ इंग्लैंड ने अपने घरेलू मैदान पर पाकिस्तान को पहली बार 'व्हाइटवॉश' करने में सफल हो गई. 130 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड को पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास ने 2 रन पर 2 झटके जरूर दिए. लेकिन उसके बाद कप्तान जो रूट (62) और जॉर्डन (59) ने तीसरे विकेट के लिए 128 रनों की साझेदारी करके टीम को 8 विकेट से जीत दिला दी. इसके साथ पाकिस्तान का सीरीज में 3-0 से सूपड़ा साफ हो गया. पहली पारी में 372 रनों की लीड खाने के बाद पाकिस्तान ने दूसरी पारी में 449 रन बनाए. जिसमें रजाउल्लाह के 36 गेंदों में 81 रन और मोहम्मद अब्बास के 42 रन सबसे खास थे. दोनों के बीच 9वें विकेट के लिए 120 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी भी हुई. जिससे पाकिस्तान पारी की हार से बच गया. पाकिस्तान की पहली पारी 133 रनों पर सिमट गई थी. जबकि इंग्लैंड ने पहली पारी में 453 रन बनाए. WTC पॉइंट्स टेबल

तीसरा टेस्ट हारने की वजह से पाकिस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) पॉइंट्स टेबल में बड़ा झटका लगा है. जबकि इंग्लैंड को थोड़ा बहुत फायदा पहुंचा है. 9 टीमों की स्टैंडिंग में इंग्लैंड ने तालिका में अपना छठा स्थान मजबूत कर लिया है. वे श्रीलंका से और आगे निकल गए हैं और दो बार फाइनलिस्ट रही भारतीय टीम के करीब पहुंच गए हैं.