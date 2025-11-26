ETV Bharat / sports

भारत की हार से पाकिस्तान का हुआ बड़ा फायदा, जानिए WTC में हुआ कितने पायदान का नुकसान

भारतीय टेस्ट कप्तान ऋषभ पंत ( IANS )

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट मैच में 408 रनों से हरा दिया है. भारत की इस शर्मनाक हार का फायदा पाकिस्तान को मिला है. पाकिस्तान क्रिकेट टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) अंक तालिका में एक स्थान ऊपर पहुंच गई है, जबिक भारतीय टीम इस हार के साथ एक स्थान नीचे खिसक गई है. अब पाकिस्तान चौथे नंबर पर तो, भारत पांचवें नंबर पर आ गया है. भारत की हार का पाकिस्तान को फायदा

इस समय WTC प्वाइंट्स टेबल में पाकिस्तान 2 टेस्ट मैचों में 1 जीत और 1 हार के साथ 12 प्वाइंट्स लेकर और 50 पीसीटी प्वाइंट्स के साथ चौथे स्थान पर बनी हुई है. उसके नीचे अब भारत आ गया है, जिसके नाम 9 टेस्ट मैचों में 4 जीत, 4 हार और एक ड्रॉ दर्ज है. इंडिया के 52 प्वाइंट्स है, जबकि 48.15 पीसीटी अंक हैं. अब इंडिया पांचवें स्थान पर बनी हुई है.