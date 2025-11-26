भारत की हार से पाकिस्तान का हुआ बड़ा फायदा, जानिए WTC में हुआ कितने पायदान का नुकसान
WTC Points Table : दक्षिण अफ्रीका के हाथों भारत को मिली 408 रनों की हार से पाकिस्तान का फायदा हुआ है. कैसे आइए जानें...
Published : November 26, 2025 at 1:54 PM IST
हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट मैच में 408 रनों से हरा दिया है. भारत की इस शर्मनाक हार का फायदा पाकिस्तान को मिला है. पाकिस्तान क्रिकेट टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) अंक तालिका में एक स्थान ऊपर पहुंच गई है, जबिक भारतीय टीम इस हार के साथ एक स्थान नीचे खिसक गई है. अब पाकिस्तान चौथे नंबर पर तो, भारत पांचवें नंबर पर आ गया है.
भारत की हार का पाकिस्तान को फायदा
इस समय WTC प्वाइंट्स टेबल में पाकिस्तान 2 टेस्ट मैचों में 1 जीत और 1 हार के साथ 12 प्वाइंट्स लेकर और 50 पीसीटी प्वाइंट्स के साथ चौथे स्थान पर बनी हुई है. उसके नीचे अब भारत आ गया है, जिसके नाम 9 टेस्ट मैचों में 4 जीत, 4 हार और एक ड्रॉ दर्ज है. इंडिया के 52 प्वाइंट्स है, जबकि 48.15 पीसीटी अंक हैं. अब इंडिया पांचवें स्थान पर बनी हुई है.
ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का दबदबा
डब्ल्यूटीसी प्वाइंट्स टेबल में नंबर एक पर ऑस्ट्रेलिया काबिज हैं. उनके 4 टेस्ट में 4 जीत के साथ 48 प्वाइंट्स है. ऑस्ट्रेलिया का जीत प्रतिशत 100 है. दक्षिण अफ्रीका दूसरे स्थान पर है. उसके 4 मैचों में 3 जीत और 1 हार के साथ 36 प्वाइंट्स है. श्रीलंका 2 टेस्ट मैचों में 1 जीत और 1 हार के साथ 16 प्वाइंट्स लेकर तीसरे स्थान पर बना हुआ है.
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 489 रन बनाए. भारत पहली पारी में 201 पर ढेर हो गया. अफ्रीका ने दूसरी पारी 260 पर घोषित कर टीम इंडिया को जीत के लिए 549 रनों का लक्ष्य चौथी पारी में दिया. टीम इंडिया 140 रनों पर ऑलआउट हो गई और 408 रनों के बड़े अंतर से मैच हार गई. ये भारतीय क्रिकेट टीम की भारत में रनों के हिसाब से सबसे बड़ी हार है.
South Africa win the 2nd Test by 408 runs.— BCCI (@BCCI) November 26, 2025
They also clinch the #INDvSA Test Series by 2-0.
Scorecard ▶️ https://t.co/Hu11cnrocG#TeamIndia | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/NBSFW4xtxP