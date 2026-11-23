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WTC पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव, भारत के फाइनल में पहुंचने का रास्ता हुआ और मुश्किल

भारत के WTC फाइनल में पहुंचने का रास्ता हुआ और मुश्किल ( IANS )

WTC Points Table: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा. पांचवें दिन भारतीय गेंदबाज 8 विकेट नहीं निकाल सके, क्योंकि डेरिल मिचेल और पहली पारी में शतक लगाने वाले ग्लेन फिलिप्स ने क्रीज पर डट टीम इंडिया को जीत से वंचित कर दिया.

न्यूजीलैंड की पहली पारी के 368 रनों के जवाब में भारत ने 720/9 (पारी घोषित) का रिकॉर्ड स्कोर बनाया. इसके साथ भारत को 352 रनों की बड़ी बढ़त भी मिल गई. उसके बाद न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 120 ओवर में 239/5 का स्कोर बनाया. भारतीय कप्तान शुभमन गिल को जब लगने लगा कि उनके गेंदबाज अब विकेट नहीं ले पाएंगे तो उन्होंने 15 ओवर पहले ही मैच ड्रॉ पर खत्म करने का ऐलान कर दिया.