WTC पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव, भारत के फाइनल में पहुंचने का रास्ता हुआ और मुश्किल
WTC Points Table: वेलिंगटन टेस्ट ड्रॉ होने से न्यूजीलैंड को एक स्थान का नुकसान हुआ है.
Published : November 23, 2026 at 1:39 PM IST
WTC Points Table: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा. पांचवें दिन भारतीय गेंदबाज 8 विकेट नहीं निकाल सके, क्योंकि डेरिल मिचेल और पहली पारी में शतक लगाने वाले ग्लेन फिलिप्स ने क्रीज पर डट टीम इंडिया को जीत से वंचित कर दिया.
न्यूजीलैंड की पहली पारी के 368 रनों के जवाब में भारत ने 720/9 (पारी घोषित) का रिकॉर्ड स्कोर बनाया. इसके साथ भारत को 352 रनों की बड़ी बढ़त भी मिल गई. उसके बाद न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 120 ओवर में 239/5 का स्कोर बनाया. भारतीय कप्तान शुभमन गिल को जब लगने लगा कि उनके गेंदबाज अब विकेट नहीं ले पाएंगे तो उन्होंने 15 ओवर पहले ही मैच ड्रॉ पर खत्म करने का ऐलान कर दिया.
ड्रॉ से दोनों टीमों का हुआ नुकसान
ड्रॉ की वजह दोनों टीमों में से कोई भी टीम मैच तो नहीं जीत सकी लेकिन WTC पॉइंट्स में दोनों टीमों को बड़ा झटका लगा. जहां न्यूजीलैंड की टीम को पॉइंट्स प्रतिशत के साथ साथ एक स्थान का नुकसान हुआ है तो वहीं भारतीय टीम को पॉइंट्स प्रतिशत कम होने की वजह से उनके फाइनल तक पहुंचने का रास्ता और ज्यादा मुश्किल हो गया है.
इस ड्रॉ के बाद भारत का PCT (पॉइंट प्रतिशत) 51.52% से गिरकर 50% हो गया है. इस साइकिल में भारत ने अब तक 12 मैच खेले हैं, जिनमें से 5 में जीत, 4 में हार और 3 मैच ड्रॉ रहे हैं. भारत अभी भी WTC पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर बना हुआ है. वहीं न्यूजीलैंड इस टेस्ट मैच से पहले 72.22 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरे स्थान पर था, लेकिन अब 7 मैचों (4 जीत, 1 हार और 2 ड्रॉ) के बाद 66.67 पॉइंट्स प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गया है.
भारत का WTC फाइनल में पहुंचना मुश्किल
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के मौजूदा साइकिल में भारत के अभी 6 मैच और बाकी हैं. इनमें न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाला दूसरा टेस्ट और अगले साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू मैदान पर खेले जाने वाले 5 टेस्ट मैच शामिल हैं. दो बार फाइनल खेल चुकी भारतीय टीम अभी भी WTC फाइनल की रेस से बाहर नहीं हुई है, लेकिन अगले साल जून में होने वाले खिताबी मुकाबले तक पहुंचने का सफर और अधिक मुश्किल हो गया है. भारत को अब फाइनल के रेस में बने रहने के लिए बचे हुए 6 टेस्ट मैच जीतने होंगे, जिससे उनका अंक प्रतिशत बढ़कर 66.67% हो जाएगा.
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