WTC पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर, न्यूजीलैंड पहुंचा दूसरे नंबर पर, भारत कितने नंबर पर?

New Zealand beat West Indies: न्यूजीलैंड ने तीसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज को 323 रनों से हराकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली.

न्यूजीलैंड ने तीसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज को 323 रनों से हराया
न्यूजीलैंड ने तीसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज को 323 रनों से हराया (AFP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 22, 2025 at 11:22 AM IST

Updated : December 22, 2025 at 11:49 AM IST

WTC Points Table: न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी टेस्ट में 323 रनों की बड़ी जीत दर्ज की और तीन मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली. पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था, जबकि न्यूजीलैंड ने दूसरा टेस्ट नौ विकेट से जीता था. वेस्टइंडीज 462 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 138 रनों पर ऑल आउट हो गई. जैकब डफी ने दूसरी पारी में पांच विकेट लिए. जिसके साथ उन्होंने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ मैच प्रदर्शन (9 विकेट पर 128 रन) किया.

इन खिलाड़ियों को मिला अवॉर्ड
मैच में न्यूजीलैंड के ओपनर डेवोन कॉन्वे ने शानदार बल्लेबाजी और दोनों पारियों में शतक जड़ा. उन्होंने पहली पारी में 227 और दूसरी पारी में 100 रन बनाए, जिसकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया और जैकब डफी को प्लेयर ऑफ दि सीरीज का अवॉर्ड दिया गया. डफी ने तीन मैच में 15 की औसत से कुल 23 विकेट लिए, जिसमें तीन फाइफर शामिल है.

WTC पॉइंट्स टेबल
इस जीत के साथ न्यूजीलैंड WTC पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है. 3 मैचों के बाद उनका कुल जीत प्रतिशत 77.78 पहुंच गया है, जिसमें 2 जीत और एक हार शामिल है. जबकि ऑस्ट्रेलिया 6 मैच में 6 जीत दर्ज करके 100 प्रतिशत जीत के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है.

WTC पॉइंट्स टेबल
WTC पॉइंट्स टेबल (ICC Website)

भारत कितने नंबर पर ?
भारतीय टीम नए WTC पॉइंट्स टेबल में इतने ज्यादा नीचे चली गई है जितान वो इससे पहले कभी नहीं गयी थी. अब तक दो WTC फाइनल खेलने वाली भारतीय टीम इस सर्किल में 6 स्थान पर पहुंच गई है. उन्होंने 9 टेस्ट मैचों में चार जीत और उतने ही हार का सामना करना पड़ा है, जबकि एक मैच ड्रॉ रहा. जिसकी वजह से उनका जीत प्रतिशत 48.15 है. उनसे ऊपर पाकिस्तान, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका है. बता दें कि WTC का फाइनल मैच अंक तालिका में टॉप पर रहने वाली दो टीमों के बीच खेला जाता है.

Last Updated : December 22, 2025 at 11:49 AM IST

