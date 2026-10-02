एशियन गेम्स 2026: पहलवान सुजीत कलकल ने जीता गोल्ड, पिता ने बताया ओलंपिक का सेमीफाइनल, मां बोली- चूरमे से करूंगी स्वागत
एशियन गेम्स की फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में चरखी दादरी के पहलवान सुजीत कलकल ने स्वर्ण पदक जीता. परिवार और गांव में जीत का जश्न.
Published : October 2, 2026 at 7:17 PM IST
चरखी दादरी: एशियाई खेलों की फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में चरखी दादरी जिले के गांव इमलोटा निवासी युवा पहलवान सुजीत कलकल ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है. सुजीत की इस ऐतिहासिक कामयाबी के बाद उनके पैतृक गांव इमलोटा में खुशी की लहर दौड़ गई. परिजनों ने ग्रामीणों के साथ बैठकर टीवी पर लाइव मुकाबला देखा और जैसे ही सुजीत ने जीत दर्ज की, पूरा गांव ढोल-नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ जश्न में डूब गया.
सुजीत ने जीता गोल्ड, परिवार में जश्न: सुजीत के पिता दयानंद कलकल ने फोन पर बातचीत कर उन्हें बधाई दी. इस मौके पर बीजेपी विधायक सुनील सांगवान ने कहा कि सुजीत ने ना केवल चरखी दादरी का, बल्कि पूरे हरियाणा और देश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा किया है. सुजीत जैसे होनहार खिलाड़ी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं और सरकार व क्षेत्र की जनता खिलाड़ियों के साथ हमेशा खड़ी है.
'ये ओलंपिक का सेमीफाइनल': भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) सोनीपत में कुश्ती कोच और सुजीत के पिता दयानंद कलकल ने बेटे की उपलब्धि पर गर्व जताते हुए कहा कि "बेटे ने कमाल कर दिया है. उसने केवल हमारा ही नहीं, पूरे देश का दिल जीता है. उसी के देश में जाकर ओलंपिक चैंपियन को हराना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. यह जीत ओलंपिक का सेमीफाइनल जैसी है और अब मुख्य लक्ष्य देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड लाना है."
जब वह घर से निकला था, तब वादा करके गया था कि गोल्ड जीतकर ही लौटेगा. उसने 2025 के बाद से अब तक कोई मुकाबला नहीं गंवाया है और अपनी मेहनत से देश को गौरवान्वित किया है. सुजीत आगामी वर्ल्ड चैंपियनशिप और आगामी अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में भी देश के लिए पदक का मजबूत दावेदार है. मैं युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि जो भी काम करें, उसमें 100 फीसदी ध्यान झोंक दें, सफलता जरूर मिलेगी. नशे से दूर रहकर केवल अपने टारगेट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. -दयानंद कलकल, सुजीत के पिता
सुजीत के पिता ने बताया कि गांव में आयोजित होने वाले भव्य सम्मान समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित मंत्रियों व विधायकों को भी आमंत्रित किया जाएगा.
चूरमा खिलाकर भेजा था, चूरमे से ही करूंगी स्वागत: सुजीत की माता मंजीत देवी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मेरे बेटे ने मेरे दूध की लाज रखी है. जाने से पहले उसने कहा था कि मां, गोल्ड लेकर ही आऊंगा. मैंने उसे अपने हाथ से चूरमा बनाकर खिलाया था और जब वह वतन लौटेगा तो फिर से चूरमा खिलाकर ही उसका मुंह मीठा कराएंगे. यह पूरे देश, गांव और परिवार की जीत है. सभी अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को नशे और गलत संगत से दूर रखें, अच्छी शिक्षा और खेल की ओर प्रेरित करें ताकि वे देश का नाम रोशन कर सकें. सुजीत का अगला बड़ा लक्ष्य ओलंपिक है. गांव इमलोटा में सुजीत के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और ग्रामीण अपने लाल के स्वदेश लौटने पर ऐतिहासिक स्वागत की तैयारियों में जुट गए हैं.
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