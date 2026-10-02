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एशियन गेम्स 2026: पहलवान सुजीत कलकल ने जीता गोल्ड, पिता ने बताया ओलंपिक का सेमीफाइनल, मां बोली- चूरमे से करूंगी स्वागत

Wrestler Sujeet Kalkal ( ETV Bharat )

चरखी दादरी: एशियाई खेलों की फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में चरखी दादरी जिले के गांव इमलोटा निवासी युवा पहलवान सुजीत कलकल ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है. सुजीत की इस ऐतिहासिक कामयाबी के बाद उनके पैतृक गांव इमलोटा में खुशी की लहर दौड़ गई. परिजनों ने ग्रामीणों के साथ बैठकर टीवी पर लाइव मुकाबला देखा और जैसे ही सुजीत ने जीत दर्ज की, पूरा गांव ढोल-नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ जश्न में डूब गया.