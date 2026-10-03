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एशियन गेम्स में झज्जर के रेसलर अमन सहरावत ने जीता गोल्ड, बचपन में माता-पिता को खोया, दादा और चाचा के साथ किया संघर्ष

एशियन गेम्स 2026 में पहलवान अमन सहरावत ने पुरुषों की 57 किग्रा फ्रीस्टाइल कुश्ती कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता. जानें उनके संघर्ष की कहानी.

wrestler aman sehrawat
wrestler aman sehrawat (Sony LIV)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 3, 2026 at 4:15 PM IST

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झज्जर: हरियाणा के पहलवान अमन सहरावत ने एशियन गेम्स 2026 में पुरुषों की 57 किग्रा फ्रीस्टाइल कुश्ती कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है. अमन ने फाइनल मैच में नॉर्थ कोरिया के हान चोंग-सोंग को 11-7 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया. एशियन गेम्स 2026 में कुश्ती में भारत का ये दूसरा गोल्ड मेडल है.

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दी बधाई: पहलवान अमन सहरावत की इस उपलब्धि पर बधाई दी. सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा "कुश्ती के दांव-पेंच में हरियाणा के लाल का जलवा! #AsianGames2026 में पुरुषों के 57 किग्रा फ्रीस्टाइल कुश्ती वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने पर हरियाणा के बेटे अमन सहरावत को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। आपकी दमदार कुश्ती, शानदार तकनीक और आत्मविश्वास ने मुकाबले में जीत की नई कहानी लिखी। इस स्वर्णिम सफलता पर प्रदेश सहित पूरे देश को आप पर गर्व है। #Cheer4Bharat"

झज्जर के रहने वाले हैं अमन: अमन झज्जर जिले के बिरोहर गांव के रहने वाले हैं. दिल्ली के प्रसिद्ध छत्रसाल स्टेडियम में उन्हें कोच ललित कुमार ने प्रशिक्षित किया. उन्होंने सुशील कुमार की 2012 ओलंपिक जीत से प्रभावित होकर कुश्ती शुरू की. वो टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता रवि कुमार दहिया को अपना आदर्श मानते हैं.

संघर्ष की कहानी: अमन की सफलता की राह आसान नहीं रही. जब वो केवल 11 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया था. इसके बाद उनके दादा मांगेराम और उनके चाचा सुधीर सहरावत ने उन्हें संभाला. तमाम मुश्किलों और अवसाद से लड़ते हुए उन्होंने कुश्ती को ही अपना जीवन बना लिया.

प्रमुख खेल उपलब्धियां व रिकॉर्ड: अमन सहरावत ने जूनियर स्तर से लेकर ओलंपिक तक अपनी तकनीकी श्रेष्ठता के दम पर ढेरों पदक जीते हैं.

  • एशियन गेम्स 2026 (स्वर्ण पदक): उन्होंने 2026 के एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में उत्तर कोरिया के विश्व चैंपियन रेसलर हान चोंग सोंग को 11–7 से हराकर स्वर्ण पदक (Gold Medal) अपने नाम किया.
  • पेरिस ओलंपिक 2024 (कांस्य पदक): अपने ओलंपिक डेब्यू में उन्होंने प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज़ को 13-5 से हराकर भारत के लिए कांस्य पदक (Bronze Medal) जीता. इसके साथ ही 21 साल और 24 दिन की उम्र में वह व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए (उन्होंने पीवी सिंधु का रिकॉर्ड तोड़ा).
  • अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022: इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय पहलवान बने.
  • एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023: अस्ताना में आयोजित इस टूर्नामेंट में उन्होंने पुरुषों के 57 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता.
  • पुरस्कार: खेल जगत में उनके शानदार योगदान के लिए उन्हें साल 2024 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

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