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एशियन गेम्स में झज्जर के रेसलर अमन सहरावत ने जीता गोल्ड, बचपन में माता-पिता को खोया, दादा और चाचा के साथ किया संघर्ष

wrestler aman sehrawat ( Sony LIV )

झज्जर: हरियाणा के पहलवान अमन सहरावत ने एशियन गेम्स 2026 में पुरुषों की 57 किग्रा फ्रीस्टाइल कुश्ती कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है. अमन ने फाइनल मैच में नॉर्थ कोरिया के हान चोंग-सोंग को 11-7 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया. एशियन गेम्स 2026 में कुश्ती में भारत का ये दूसरा गोल्ड मेडल है.