WPL 2027: ऑक्शन में 15 साल की काशवी ने रचा इतिहास, देखें हर टीम का फुल स्क्वाड
WPL 2027 Auction: इस ऑक्शन में 27 स्लॉट्स के लिए कुल 150 क्रिकेटरों पर बोली लगाई गई.
Published : October 29, 2026 at 10:12 AM IST
WPL 2027 Auction: विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2027 सीजन के लिए बुधवार, 28 अक्टूबर को कोच्चि में मिनी ऑक्शन आयोजित किया गया. जिसमें 27 स्लॉट्स के लिए कुल 150 क्रिकेटरों पर बोली लगाई गई. हालांकि नीलामी में 25 खिलाड़ियों को ही खरीदा गया. इस मिनी ऑक्शन में ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर सोफी मोलिनक्स और 15 साल की उमा काशवी भी चर्चा में रहीं. क्योंगि मोलिनक्स सबसे महंगी खिलाड़ी रहीं, जिन्हें UP वॉरियर्स ने 1.10 करोड़ रुपये में खरीदा. उमा काशवी WPL इतिहास में निलाम होने वाली सबसे छोटी खिलाड़ी बन गईं. उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 10 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया.
WPL 2027 निलामी की सबसे महंगी खिलाड़ी
इस मिनी ऑक्शन में कई खिलाड़ियों ने अपनी फ्रेंचाइजी बदली. इस बीच ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर सोफी मोलिनक्स को खरीदने के लिए यूपी वॉरियर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होड़ मच गई, जिसके बाद यूपी वॉरियर्स ने उन्हें 1.10 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल कर लिया. जबकि उनका बेस प्राइस 50 लाख रुपये था. यह इस मिनी ऑक्शन की सबसे बड़ी बोली रही. मोलिनक्स 2024 में RCB के खिताबी जीत वाले अभियान का हिस्सा थीं और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान बनी हैं.
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15 साल की काशवी ने रचा इतिहास
दिल्ली कैपिटल्स द्वारा कर्नाटक की 15 वर्षीय क्रिकेटर उमा काशवी को 10 लाख रुपये में खरीदे जाने के बाद, वह WPL नीलामी में खरीदी जाने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गईं. उन्होंने 15 साल 202 दिन की उम्र में दीया यादव का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो पिछले साल WPL नीलामी में खरीदी जाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी थीं. उस समय दिया की उम्र 16 साल थी. इस उपलब्धि ने काशवी को चर्चा में ला दिया है.
The moment history was created at #TATAWPLAuction 2027 🔨✨ 🎥 15-year-old Uma Kashvi becomes the 𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜𝙚𝙨𝙩 𝙥𝙡𝙖𝙮𝙚𝙧 𝙨𝙤𝙡𝙙 at a #TATAWPL Auction 💙 @DelhiCapitals https://t.co/ArItcPrwR9— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
भारत की स्टार खिलाड़ी
भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो, आक्रामक बल्लेबाज किरण नवगिरे को दिल्ली कैपिटल्स ने 75 लाख रुपये में खरीदा, जिनका बेस प्राइस 40 लाख रुपये था. युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज जी. कामलिनी को गुजरात जायंट्स ने 40 लाख रुपये में खरीदा. अनुभवी भारतीय खिलाड़ियों स्नेह राणा और विकेटकीपर सुषमा वर्मा को UP वॉरियर्स ने 30-30 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया.
THE AUCTION'S BIGGEST MOVES 📊 Which player are you most excited to watch in #TATAWPL 2027? 👇 #TATAWPLAuction https://t.co/N5IovdhzPF— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
WPL 2027 ऑक्शन के बाद हर टीम के स्क्वाड पर एक नजर
दिल्ली कैपिटल्स (DC)
एनाबेल सदरलैंड, चिनेले हेनरी, दीया यादव, जेमिमाह रोड्रिग्ज, लौरा वोल्वार्ड्ट, लुसी हैमिल्टन, ममता मादीवाला, मारिजैन कैप, मिन्नू मणि, एन श्री चरणी, नंदनी शर्मा, निकी प्रसाद, शैफाली वर्मा.
ऑक्शन में खरीदे गए खिलाड़ी: किरण नवगिरे - 75 लाख रुपये, उमा काशवी - 10 लाख रुपये, किर्स्टी गॉर्डन - 10 लाख रुपये, नजमा खान - 10 लाख रुपये
गुजरात जायंट्स (GG)
अनुष्का शर्मा, एशले गार्डनर, बेथ मूनी, भारती फुलमाली, जॉर्जिया वेयरहैम, हैप्पी कुमारी, जिन्तिमणि कलिता, कनिका आहूजा, काशवी गौतम, किम गर्थ, राजेश्वरी गायकवाड़, रेणुका सिंह, सोफी डिवाइन, तनुजा कंवर, यास्तिका भाटिया.
ऑक्शन में खरीदे गए खिलाड़ी: जी कामलिनी - 40 लाख रुपये, ओर्ला प्रेंडरगैस्ट - 30 लाख रुपये, समैरा राघव - 10 लाख रुपये
मुंबई इंडियंस (MI)
अमनजोत कौर, अमेलिया केर, हरमनप्रीत कौर, हेले मैथ्यूज, नताली साइवर ब्रंट, निकोला कैरी, राहिला फिरदौस, सजीवन सजना, संस्कृति गुप्ता, शबनीम इस्माइल, वैष्णवी शर्मा.
ऑक्शन में खरीदे गए खिलाड़ी: दिशा कसाट - 10 लाख रुपये, लतिका इनामदार - 10 लाख रुपये, भारती रावल - 10 लाख रुपये, सानिका चालके - 10 लाख रुपये, श्वेता सहरावत - 20 लाख रुपये, अक्षिता भगत - 10 लाख रुपये
#CWC25 Winner incoming to the Warriorz camp 👏 Relive the hammer coming down for @SnehRana15 as she heads to @UPWarriorz for INR 30 Lakh! 🔨 #TATAWPL | #TATAWPLAuction https://t.co/Ln4Yh9EE6N— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)
अरुंधति रेड्डी, एलिस पेरी, जॉर्जिया वोल, लॉरेन बेल, नादिन डी क्लार्क, पूजा वस्त्राकर, प्रथ्योषा कुमार, प्रेमा रावत, राधा यादव, ऋचा घोष, सयाली सतघरे, श्रेयंका पाटिल, स्मृति मंधना.
ऑक्शन में खरीदे गए खिलाड़ी: जेस जोनासेन - 40 लाख रुपये, तेजल हसब्निस - 30 लाख रुपये, वृंदा दिनेश - 10 लाख रुपये, क्लो ट्रायॉन - 30 लाख रुपये
यूपी वारियर्स (UPW)
दीप्ति शर्मा, हरलीन देयोल, क्रांति गौड़, मेग लैनिंग, फोएबे लिचफील्ड, प्रतिका रावल, शिखा पांडे, शिप्रा गिरी, सिमरन शेख, सोफी एक्लेस्टोन, तारा नॉरिस.
ऑक्शन में खरीदे गए खिलाड़ी: सोफी मोलिनेक्स - 1.10 करोड़ रुपये, स्नेह राणा - 30 लाख रुपये, ग्रेस हैरिस - 30 लाख रुपये, सुषमा वर्मा - 30 लाख रुपये, कैथरीन ब्राइस - 10 लाख रुपये, मनाली दक्षिणी - 10 लाख रुपये, सहाना पवार - 10 लाख रुपये, आशा शोभना - 30 लाख रुपये
कब शुरू होगी लीग?
बता दें कि WPL 2027 अगले साल जनवरी में आयोजित किया जाएगा. इसकी शुरुआत 14 जनवरी को होगी. फाइनल मुकाबला 07 फरवरी को खेला जाएगा. राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में कुल 22 मैच खेले जाएंगे। ये मैच मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम और वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में आयोजित होंगे.