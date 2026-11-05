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WPL 2027 का फुल शेड्यूल जारी, जानें कब और कहां होगा मुकाबला?

स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर ( IANS )

WPL 2027 Schedule: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने WPL 2027 का मिनी ऑक्शन खत्म होने के एक हफ्ते बाद ही फिक्सचर समेत पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है. टूर्नामेंट के पांचवें सीजन की शुरुआत 14 जनवरी को वडोदरा में होगी और फाइनल मैच 7 फरवरी को मुंबई में खेला जाएगा. WPL 2027 का पहला मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और दो बार की विजेता मुंबई इंडियंस (MI) के बीच खेला जाएगा.

लीग में कुल 22 मैच खेले जाएंगे. प्लेऑफ सहित सभी मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होंगे. शुरू के 11 मैच वडोदरा के बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) स्टेडियम में और आखिरी के 11 मैच मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेले जाएंगे. खास बात ये है कि ये दोनों मैदान ICC महिला चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सीरीज के लिए भी वेन्यू होंगे. यह टूर्नामेंट WPL फाइनल के एक हफ्ते बाद, 14 से 28 फरवरी तक खेला जाएगा.

WPL का फॉर्मेट

WPL में कुल पांच टीमें हैं. लीग स्टेज में ये पांचों टीमें एक-दूसरे के खिलाफ दो-दो मैच खेलेंगी. पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रहने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी. जबकि दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाली टीमें 'एलिमिनेटर' में आमने-सामने होंगी, और इस मैच की विजेता टीम 7 फरवरी को होने वाले फाइनल में जगह बनाएगी.