WPL 2027: सिर्फ 27 स्लॉट के लिए 150 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली, जानें कब और कहां शुरू होगी नीलामी?
WPL 2027 Auction: विमेंस प्रीमियर लीग का पांचवां सीजन 14 जनवरी से 7 फरवरी 2027 तक खेला जाएगा.
Published : October 28, 2026 at 12:44 PM IST
WPL 2027 Auction: विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2027 की नीलामी आज (28 अक्टूबर)केरल के कोच्चि में होने वाली है. सभी 5 फ्रेंचाइजी इसके लिए अपनी रणनीतियां तैयार करने में जुटी हैं. इस ऑक्शन में सिर्फ 27 स्लॉट को भरने के लिए 150 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी. यह ऑक्शन कोच्चि के ग्रैंड हयात में शाम 5:30 बजे शुरू होगी.
यह पहली बार है जब कोच्चि शहर WPL की नीलामी प्रक्रिया की मेजबानी करेगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस, यूपी वॉरियर्स, गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स को नीलामी में कुल 27 स्थान भरने हैं, जिनमें से 20 स्थान भारतीय खिलाड़ियों के लिए हैं.
ऑक्शन लिस्ट में भारतीय बल्लेबाज जी कमलिनी, ऑलराउंडर स्नेह राणा, ऑस्ट्रेलिया की कप्तान सोफी मोलिन्यू और श्रीलंका की कप्तान चामरी अटापट्टू जैसी दिग्गज खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं. इस लिस्ट में 122 भारतीय और 28 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं.
🚨 Update 🚨 With the addition of 4 players as requested by the franchises to the #TATAWPLAuction 2027 list, here's a look at the updated player pool 🔢 #TATAWPL https://t.co/gFGgtoXewO— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 27, 2026
सबसे अधिक बेस प्राइस
नीलामी के लिए सबसे अधिक बेस प्राइस 50 लाख रुपये रखा गया है. इसके अलावा खिलाड़ियों को 40 लाख, 30 लाख, 20 लाख और 10 लाख रुपये के बेस प्राइस वाली श्रेणियों में रखा गया है. सबसे अधिक बेस प्राइस वाली कैटेगरी में केवल दो खिलाड़ी हैं. इसमें इंग्लैंड की सोफिया डंकली और ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर मोलिन्यू के नाम हैं.
नीलामी में ये खिलाड़ी होंगे आकर्षण का केंद्र
भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज जी कमलिनी, हरफनमौला स्नेह राणा, मध्यक्रम की बल्लेबाज तेजल हसबनीस, ऑस्ट्रेलिया की कप्तान सोफी मोलिन्यू, इंग्लैंड की सोफिया डंकले और ऑस्ट्रेलिया की हरफनमौला ग्रेस हैरिस जैसी खिलाड़ी मिनी नीलामी में आकर्षण का केंद्र रहेंगी. इसके अलावा सबसे ज्यादा नजरें मुंबई की 16 वर्षीय बल्लेबाज इरा जाधव पर रहेंगीं. इरा ने पिछले साल महिला अंडर-19 वनडे टूर्नामेंट में मेघालय के खिलाफ 157 गेंदों पर 346 रन की विस्फोटक पारी खेली थी। अनकैप्ड खिलाड़ियों की सूची में शामिल होने के बावजूद उन पर पांचों टीमों के बीच कड़ी बोली लगने की संभावना है.
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किसके पास कितना पर्स?
मिहला प्रीमियर लीग में हर फ्रेंचाइजी के पास 15 करोड़ रुपये होते हैं. इस मिनी नीलामी से पहले यूपी वॉरियर्स के पास सबसे अधिक 3.75 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है. गुजरात जायंट्स के पास 1.25 करोड़ रुपये, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास 1.15 करोड़ रुपये और दिल्ली कैपिटल्स के पास 1.10 करोड़ रुपये बचे हैं. मुंबई इंडियंस के पास सबसे कम 90 लाख रुपये की राशि है.
किस टीम के पास कितने स्लॉट खाली हैं?
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: स्लॉट – 5, विदेशी खिलाड़ी – 2
मुंबई इंडियंस: स्लॉट – 7, विदेशी खिलाड़ी – 1
दिल्ली कैपिटल्स: स्लॉट – 5, विदेशी खिलाड़ी – 1
यूपी वॉरियर्स: स्लॉट – 7, विदेशी खिलाड़ी – 2
गुजरात जायंट्स: स्लॉट – 3, विदेशी खिलाड़ी – 1
WPL 2027 ऑक्शन कहां देख सकेंगे
WPL 2027 की नीलामी टेलीविजन पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दिखाई जाएगी. जबकि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर उपलब्ध होगी.