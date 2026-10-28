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WPL 2027: सिर्फ 27 स्लॉट के लिए 150 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली, जानें कब और कहां शुरू होगी नीलामी?

स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स WPL ट्रॉफी के साथ ( IANS )

WPL 2027 Auction: विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2027 की नीलामी आज (28 अक्टूबर)केरल के कोच्चि में होने वाली है. सभी 5 फ्रेंचाइजी इसके लिए अपनी रणनीतियां तैयार करने में जुटी हैं. इस ऑक्शन में सिर्फ 27 स्लॉट को भरने के लिए 150 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी. यह ऑक्शन कोच्चि के ग्रैंड हयात में शाम 5:30 बजे शुरू होगी.

यह पहली बार है जब कोच्चि शहर WPL की नीलामी प्रक्रिया की मेजबानी करेगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस, यूपी वॉरियर्स, गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स को नीलामी में कुल 27 स्थान भरने हैं, जिनमें से 20 स्थान भारतीय खिलाड़ियों के लिए हैं.

ऑक्शन लिस्ट में भारतीय बल्लेबाज जी कमलिनी, ऑलराउंडर स्नेह राणा, ऑस्ट्रेलिया की कप्तान सोफी मोलिन्यू और श्रीलंका की कप्तान चामरी अटापट्टू जैसी दिग्गज खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं. इस लिस्ट में 122 भारतीय और 28 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं. सबसे अधिक बेस प्राइस

नीलामी के लिए सबसे अधिक बेस प्राइस 50 लाख रुपये रखा गया है. इसके अलावा खिलाड़ियों को 40 लाख, 30 लाख, 20 लाख और 10 लाख रुपये के बेस प्राइस वाली श्रेणियों में रखा गया है. सबसे अधिक बेस प्राइस वाली कैटेगरी में केवल दो खिलाड़ी हैं. इसमें इंग्लैंड की सोफिया डंकली और ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर मोलिन्यू के नाम हैं.