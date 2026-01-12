WPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स की लगातार दूसरी हार, गुजरात जायंट्स ने 4 रनों से दी मात
Sophie Devine Last Over: सोफी डिवाइन ने आखिरी ओवर में 7 रन डिफेंड करके दिल्ली से जीता हुआ मैच छिन लिया.
Published : January 12, 2026 at 1:03 AM IST
नवी मुंबई: गुजरात जायंट्स को रविवार 11 जनवरी को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के चौथे मैच में तीन बार की फाइनलिस्ट दिल्ली कैपिटल्स को चार रन से हराकर सीजन में अपनी दूसरी जीत दर्ज की.
मैच में गेंद और बैट से शानदार प्रदर्शन करने वाली सोफी डिवाइन को प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया. डिवाइन ने पहले बैट से 42 गेंदों में शानदार 95 रन बनाए, जिससे गुजरात 209 रन बनाने में सफल रहा और फिर गेंद से सोफी ने आखिरी ओवर में 6 रन डिफेंड करके अपनी टीम को जीत दिला दी.
अपनी धमाकेदार पारी के दौरान डिवाइन ने एक ही ओवर में 32 रन बनाए, जो लीग की इतिहास का सबसे मंहगा ओवर बन गया. जिससे गुजरात जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 209 रन बनाए.
नंदनी शर्मा हैट्रिक
मैच में दिल्ली कैपिटल्स की युवा मीडियम पेसर नंदनी शर्मा ने अपना पहला पांच विकेट हॉल लिया, और पारी की आखिरी तीन गेंदों में हैट्रिक भी ली. इसके साथ वो WPL में हैट्रिक लेने वाली चौथी गेंदबाज बन गईं. इससे पहले ये कारनामा इसी वोंग, दीप्ति शर्मा और ग्रेस हैरिस कर चुकी हैं. इसके अलावा चंडीगढ़ की 24 साल की नंदनी WPL इतिहास में हैट्रिक लेने वाली पहली अनकैप्ड गेंदबाज बन गईं.
लेकिन डिवाइन ने कहानी में आखिरी मोड़ तब लाया जब उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को आखिरी ओवर में जीत के लिए सात रन बनाने से रोक दिया, उन्होने अपने ओवर में केवल दो रन दिए. जिससे जेमिमा रोड्रिग्स की टीम 20 ओवर में 205/5 रन ही बना पाई.
लिजेल और लॉरा की शानदार पारी बेकार
दिल्ली की तरफ से लिजेल ली (54 गेंदों में 85) और लॉरा वोल्वार्ड्ट (38 गेंदों में 77) के शानदार अर्धशतक बेकार गए क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स को सीजन में लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा.
इससे पहले, न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर डिवाइन ने एक शानदार पारी खेलकर गुजरात जायंट्स को WPL में अब तक के सबसे बड़े टोटल तक पहुंचने की राह दिखाई. डिवाइन 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन वह एक शानदार शतक से पांच रन पीछे रह गईं, 42 गेंदों में 95 रन बनाकर आउट हो गईं. इसके बाद गुजरात की कप्तान एशले गार्डनर ने 26 गेंदों में 49 रन बनाए, जिसमें चार चौके और तीन छक्के शामिल थे. इन दो शानदार पारियों की वजह से गुजरात 20 ओवर में 10 खोकर 209 रन बनाने में सफल रही.
संक्षिप्त स्कोर
गुजरात जायंट्स: 209/10
दिल्ली कैपिटल्स: 205/5