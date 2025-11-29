नवी मुंबई से शुरू और वडोदरा में खत्म, यहां देखें WPL 2026 का पूरा शेड्यूल
WPL 2026 का पहला मैच 9 जनवरी को नवी मुंबई में और फाइनल 5 फरवरी को वडोदरा में खेला जाएगा.
Published : November 29, 2025 at 12:26 PM IST
WPL 2026 Schedule: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है. टूर्नामेंट 9 जनवरी से 5 फरवरी तक दो शहरों - नवी मुंबई और वडोदरा - में खेला जाएगा.
शेड्यूल के अनुसार WPL के चौथे सीजन की शुरुआत दो बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस और 2024 की विनर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में एक बड़े मैच से होगी, जबकि फाइनल 5 फरवरी को वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम में खेला जाएगा.
टूर्नामेंट में कुल 22 मैच खेले जाएंगे. सीजन के शुरुआती 11 मैच नवी मुंबई में 9 से 17 जनवरी तक खेले जाएंगे, और बाद के 11 मैच वडोदरा में होंगे, जिसमें प्लेऑफ भी शामिल है.
Here's a look at all the fixtures of #TATAWPL 2026 with @mipaltan and @RCBTweets kicking things off in Navi Mumbai 📆🥳— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 29, 2025
Which match are you looking forward to the most? 🤔 pic.twitter.com/VrHr1HDgRr
1 फरवरी को लीग स्टेज खत्म होने के बाद एलिमिनेटर में 3 फरवरी को खेला जाएगा, जिसमें दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाली टीमें आपस में भिड़ेंगी. जबकि टेबल टॉपर सीधे 5 फरवरी को फाइनल में पहुंच जाएगा. इसके बाद पुरुषों का अंडर-19 वर्ल्ड कप 6 फरवरी को होगा, जबकि पुरुषों का टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होगा.
WPL के विजेता
बता दें WPL 2026 विमेंस प्रीमियर लीग का चौथा सीजन है. अबतक मुंबई इंडियंस ने दो बार 2025 और 2023 में चैंपियन रहा, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु WPL ट्रॉफी उठाने वाली अकेली दूसरी टीम है. जिसने 2024 में ट्रॉफी अपने नाम की थी. दिल्ली कैपिटल्स तीन बार रनर-अप रही है, जबकि गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स अभी तक फाइनल में नहीं पहुंच सकी हैं.
WPL 2026 की टीमें
मुंबई इंडियंस: नैट साइवर-ब्रंट (3.5 करोड़), हरमनप्रीत कौर (2.5 करोड़), हेली मैथ्यूज (1.75 करोड़), अमनजोत कौर (1 करोड़), जी कमलिनी (50 लाख), अमेलिया केर (3 करोड़), शबनम इस्माइल (60 लाख), संस्कृति गुप्ता (20 लाख), सजीवन सजना (75 लाख), राहिला फिरदौस (10 लाख), निकोला कैरी (30 लाख), पूनम खेमनार (10 लाख), त्रिवेणी वशिष्ठ (20 लाख), नल्ला रेड्डी (10 लाख), साइका इशाक (30 लाख), मिली इलिंगवर्थ (10 लाख)
दिल्ली कैपिटल्स: जेमिमा रोड्रिग्स (2.2 करोड़), शैफाली वर्मा (2.2 करोड़), एनाबेल सदरलैंड (2.2 करोड़), मैरिजान कैप (2.2 करोड़), निकी प्रसाद (50 लाख), लॉरा वोल्वार्ड्ट (1.1 करोड़), चिनेल हेनरी (1.3 करोड़), श्री चरणी (1.3 करोड़), स्नेह राणा (50 लाख), लिजेली ली (30 लाख), दीया यादव (10 लाख), तानिया भाटिया (30 लाख), ममता मदिवाला (10 लाख), नंदनी शर्मा (20 लाख), लूसी हैमिल्टन (10 लाख), मिन्नू मणि (40 लाख)
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: स्मृति मंधाना (3.5 करोड़), ऋचा घोष (2.75 करोड़), एलिस पेरी (2 करोड़), श्रेयंका पाटिल (60 लाख), जॉर्जिया वोल (60 लाख), नादिन डी क्लर्क (65 लाख), राधा यादव (65 लाख), लॉरेन बेल (90 लाख), लिंसे स्मिथ (30 लाख), प्रेमा रावत (RTM 20 लाख), अरुंधति रेड्डी (75 लाख), पूजा वस्त्रकार (85 लाख), ग्रेस हैरिस (75 लाख), गौतमी नाइक (10 लाख), प्रथ्योषा कुमार (10 लाख), डी हेमलता (30 लाख)
गुजरात जायंट्स: एशले गार्डनर (3.5 करोड़), बेथ मूनी (2.5 करोड़), सोफी डिवाइन (2 करोड़), रेणुका सिंह (60 लाख), भारती फुलमाली (70 लाख), टिटस साधु (30 लाख), काश्वी गौतम (65 लाख), कनिका आहूजा (30 लाख), तनुजा कंवर (45 लाख), जॉर्जिया वेयरहम (1 करोड़), अनुष्का शर्मा (45 लाख), हैप्पी कुमारी (10 लाख), किम गार्थ (50 लाख), यास्तिका भाटिया (50 लाख), शिवानी सिंह (10 लाख), डैनी वायट-हॉज (50 लाख), राजेश्वरी गायकवाड़ (40 लाख), आयुषी सोनी (30 लाख)
यूपी वॉरियर्स: श्वेता सेहरावत (50 लाख), दीप्ति शर्मा (3.2 करोड़), सोफी एक्लेस्टोन (85 लाख), मेग लैनिंग (1.9 करोड़), फोएबे लिचफील्ड (1.2 करोड़), किरण नवगिरे (60 लाख), हरलीन देओल (50 लाख), क्रांति गौड़ (50 लाख), आशा सोभना (1.1 करोड़), डिएंड्रा डॉटिन (80 लाख), शिखा पांडे (2.4 करोड़), शिप्रा गिरी (10 लाख), सिमरन शेख (10 लाख), तारा नॉरिस (10 लाख), क्लो ट्रायोन (30 लाख), सुमन मीना (10 लाख), जी त्रिशा (10 लाख), प्रतीक रावल (50 लाख)
WPL 2026 का पूरा शेड्यूल
नई मुंबई में होने वाले मैच
- 9 जनवरी: मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
- 10 जनवरी: UP वॉरियर्स बनाम गुजरात जायंट्स
- 10 जनवरी: मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स
- 11 जनवरी: दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात जायंट्स
- 12 जनवरी: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम UP वॉरियर्स
- 13 जनवरी: मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात जायंट्स
- 14 जनवरी: UP वॉरियर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स
- 15 जनवरी: मुंबई इंडियंस बनाम UP वॉरियर्स
- 16 जनवरी: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात जायंट्स
- 17 जनवरी: UP वॉरियर्स बनाम मुंबई इंडियंस
- 17 जनवरी: दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
वडोदरा में होने वाले मैच
- 19 जनवरी: गुजरात जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
- 20 जनवरी: दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस
- 22 जनवरी: गुजरात जायंट्स बनाम UP वॉरियर्स
- 24 जनवरी: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स
- 26 जनवरी: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस
- 27 जनवरी: गुजरात जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स
- 29 जनवरी: यूपी वॉरियर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
- 30 जनवरी: गुजरात जायंट्स बनाम मुंबई इंडियंस
- 1 फरवरी: दिल्ली कैपिटल्स बनाम यूपी वॉरियर्स
WPL 2026 के नॉकआउट मैच
- 3 फरवरी: एलिमिनेटर
- 5 फरवरी: फाइनल