क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच के बाद होगा बड़ा ऐलान

आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टी20 मैच खेला जाने वाला है. सूत्रों के अनुसार मैच के बाद एक बड़ा ऐलान होने वाला है.

हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना
हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना (ians)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 6, 2025 at 10:09 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद : भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है. 2 नवंबर को टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 299 रनों का बचाव करते 52 रनों से हरा दिया था. इससे सभी भारतीय फैंस काफी खुश हैं. महिला क्रिकेट फैंस भी भारत की बेटियों की इस उपलब्धि से काफी गौरवान्वित महसूस कर रही हैं.

अब एक और बड़ी खुशखबर सामने आई है. डब्ल्यूपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की रिटेंशन सूची सामने आने वाली है. क्रिकेट लवर्स को जल्द ही महिला प्रीमियर लीग का जलवा देखने को मिलने वाला है. दरअसल, महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के 2026 संस्करण के लिए खिलाड़ियों की रिटेंशन सूची गुरुवार को जारी की जाएगी.

ये सूची क्वींसलैंड के गोल्ड कोस्ट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टी20 मैच के समापन के तुरंत बाद जारी की जाएगी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सभी 5 फ्रेंचाइजियों ने बुधवार को निर्धारित समय सीमा तक अपने अंतिम रिटेन खिलाड़ियों की सूची जमा कर दी है.

इसमें से कई नाम रिटेन किए गए खिलाड़ियों की सूची में शामिल होने की उम्मीद है और इनमें से कई खिलाड़ी 27 नवंबर को नई दिल्ली में होने वाली मेगा नीलामी में शामिल होंगे. एक सूत्र ने कहा, 'पुरुषों का टी20 मैच समाप्त होने के बाद डब्ल्यूपीएल रिटेंशन की आधिकारिक घोषणा की जाएगी'.

आपको बता दें कि, प्रत्येक फ्रेंचाइज़ी को अधिकतम तीन कैप्ड भारतीय खिलाड़ी दो विदेशी खिलाड़ी और दो अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों को रिटेन करने की अनुमति होगी. यदि कोई टीम पांच खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहती है, तो कम से कम एक अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी होना चाहिए. नीलामी की राशि 15 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है.

जानकारी के लिए आपको बता दें कि, रिटेंशन स्लैब में खिलाड़ी 1 के लिए 3.5 करोड़ रुपये, खिलाड़ी 2 के लिए 2.5 करोड़ रुपये, खिलाड़ी 3 के लिए 1.75 करोड़ रुपये, खिलाड़ी 4 के लिए 1 करोड़ रुपये और खिलाड़ी 5 के लिए 50 लाख रुपये. राइट टू मैच (RTM) विकल्प के तहत फ्रैंचाइजी टीमों के खिलाड़ियों को वापस खरीद सकेंगी, जिसमें प्रति टीम अधिकतम 5 RTM होंगे.

जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा, निकी प्रसाद, मारिजाने कैप, एनाबेल सदरलैंड, मेग लैनिंग, एशले गार्डनर, बेथ मूनी, केवल श्वेता सहरावत, दीप्ति शर्मा, एलिसा हीली, हरमनप्रीत कौर, अमनजोत कौर, नैट साइवर-ब्रंट, जी कमलिनी, हेली मैथ्यूज और अमेलिया केर जैसी स्टार खिलाड़ियों को रिटेन किया जा सकता है.

WPL 2026 RETENTIONS
WPL RETENTIONS
WPL 2026 RETENTIONS LIST
महिला प्रीमियर लीग 2026
WPL 2026

