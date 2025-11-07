ETV Bharat / sports

वर्ल्ड कप में धमाल मचाने का इन खिलाड़ियों को मिला इनाम, जानिए किस फ्रेचाइजी द्वारा कौन हुआ रिटेन?

WPL 2026 Retained players List: महिला प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी से पहले सभी 5 फ्रेंचाइजी ने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट की जारी...

WPL 2026 Retained players List
हरमनप्रीत कौर और मेग लैनिंग (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 7, 2025 at 11:36 AM IST

4 Min Read
हैदराबाद : महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के लिए रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट सामने आ गई है. इसमें कई वो खिलाड़ी भी शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में संपन्न हुए आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में गेंद और बल्ले के साथ धमाल मचाया. अब ड्ब्ल्यूपीएल के लिए उन्हें रिटेन कर फ्रेंचाइजियों ने उनके शानदार प्रदर्शन का इनाम दिया है. तो ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि, किन फ्रेचाइजियों ने कौन से खिलाड़ियों को रिटेन किया है.

WPL 2026 संस्करण के लिए मेगा नीलामी 27 नवंबर को होगी. इससे पहले सभी 5 फ्रेंचाइज़ी ने अपने रिटेन की लिस्ट जारी कर दी है, इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्होंने कौन से खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है. प्रत्येक फ्रेंचाइजी अधिकतम 5 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती थी, जो उन्होंने कर लिया है. इसमें 3 भारतीय और 2 विदेशी क्रिकेटर शामिल होंगे.

सभी 5 टीमों द्वारा रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB):

  • स्मृति मंधाना (3.5 करोड़ रुपये)
  • ऋचा घोष (2.75 करोड़ रुपये)
  • एलिस पेरी (2 करोड़ रुपये)
  • श्रेयंका पाटिल (60 लाख रुपये)

रिलीज किए गए खिलाड़ी: डैनी व्याट, सब्बीनेनी मेघना, चार्ली डीन, जॉर्जिया वेयरहैम, हीथर ग्राहम, जोशिता वीजे, कनिका आहूजा, किम गार्थ, प्रेमा रावत, राघवी बिष्ट, स्नेहा राणा, नुज़हत परवीन, एकता बिष्ट, जगरवी सिंह, रेणुका पवार.

मुंबई इंडियंस (MI):

  • नैट साइवर ब्रंट (3.5 करोड़ रुपये)
  • हरमनप्रीत कौर (2.5 करोड़ रुपये)
  • हेली मैथ्यूज़ (1.75 करोड़ रुपये)
  • अमनज्योत कौर (1 करोड़ रुपये)
  • जी. कामिलिनी (50 लाख रुपये)

रिलीज किए गए खिलाड़ी: अमेलिया केर, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, अक्षिता माहेश्वरी, अमनदीप कौर, जिन्तिमणि कलिता, कीर्तन बालाकृष्णन, सजीवन संजना, संस्कृति गुप्ता, यास्तिका भाटिया, पारुनिका सिसौदिया, सैका इशाक, शबनीम इस्माइल.

दिल्ली कैपिटल्स (DC):

  • जेमिमा रोड्रिग्स (2.2 करोड़ रुपये)
  • शैफाली वर्मा (2.2 करोड़ रुपये)
  • एनाबेल सदरलैंड (2.2 करोड़ रुपये)
  • मारिजन कप्प (2.2 करोड़ रुपये)
  • निक्की प्रसाद (50 लाख रुपये)

रिलीज किए गए खिलाड़ी: मेग लैनिंग, स्नेहा दीप्ति, एलिस कैपसे, अरुंधति रेड्डी, जेस जोनासेन, मिन्नू मणि, एन चरानी, ​​शिखा पांडे, नंदिनी कश्यप, सारा ब्राइस, तानिया भाटिया, राधा यादव, तितास साधु.

गुजरात जायंट्स (GT):

  • एशले गार्डनर (3.5 करोड़ रुपये)
  • बेथ मूनी (2.5 करोड़ रुपये)

रिलीज किए गए खिलाड़ी: भारती फुलमाली, लॉरा वॉलवर्ड्ट, फोएबे लिचफील्ड, सिमरन शेख, डेनियल गिब्सन, दयालन हेमलता, दयांद्रा डॉटिन, हरलीन देओल, सयाली सतघरे, तनुजा कंवर, काश्वी गौतम, मन्नत कश्यप, शाब कश्यप, मेघना, शाब प्रकाश.

यूपी वॉरियर्स (UPW):

  • श्वेता सहरावत (50 लाख रुपये)

रिलीज किए गए खिलाड़ी: आरुषि गोयल, जॉर्जिया वोल, किरण नवगिरे, वृंदा दिनेश, चिनेल हेनरी, दीप्ति शर्मा, ग्रेस हैरिस, क्रांति गौड़, पूनम खेमनार, सोफी एक्लेस्टोन, ताहलिया मैक्ग्रा, उमा छेत्री, अलाना किंग, अंजलि सरवानी, राजेश्वरी सवानी ठाकुर.

टीमों की शेष पर्स राशि और आरटीएम उपलब्धता

  1. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर - 6.15 करोड़ (1 आरटीएम)
  2. मुंबई इंडियंस - 5.75 करोड़ (0 आरटीएम)
  3. दिल्ली कैपिटल्स - 5.7 करोड़ (0 आरटीएम)
  4. गुजरात जायंट्स - 9 करोड़ (3 आरटीएम)
  5. यूपी वॉरियर्स - 14.5 करोड़ (4 आरटीएम)

आरटीएम क्या है?
जब कोई फ्रैंचाइजी किसी खिलाड़ी को नीलामी के लिए रिलीज करती है, तो दूसरी टीमें उसके लिए बोली लगाती हैं. बोली समाप्त होने के बाद अगर पुरानी फ्रैंचाइजी उस खिलाड़ी को अपनी टीम में वापस लाना चाहती है, तो वह आरटीएम का उपयोग करके उसे टीम में वापस ला सकती है लेकिन बोली की राशि चुकानी होगी.

उदाहरण : दिल्ली कैपिटल्स की टीम नीलामी में आरसीबी के रिलीज किए गए एक खिलाड़ी को 10 करोड़ रुपये में खरीदती है. अगर आरसीबी उस खिलाड़ी को टीम में वापस लाना चाहती है, तो वह खिलाड़ी की बोली की राशि, जो 10 करोड़ रुपये है, चुकाकर उसे टीम में वापस लाने के लिए RTM का इस्तेमाल कर सकती है.

ये खबर भी पढ़ें : क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच के बाद होगा बड़ा ऐलान

