WPL में हैट्रिक लेनी वाली केवल चार खिलाड़ी, लिस्ट में दो भारतीय शामिल
Hat Trick in WPL: महिल प्रीमियर लीग के इतिहास में अब तक केवल चार खिलाड़ियों ने हैट्रिक ली है.
Published : January 13, 2026 at 10:53 AM IST
नवी मुंबई: महिल प्रीमियर लीग (WPL) में नंदिनी शर्मा हैट्रिक लेने वाली चौथी खिलाड़ी हैं. दिल्ली कैपिटस्ट की खिलाड़ी ने ये कारनामा WPL 2026 के चौथे मैच में गुजरात जायंट्स के खिलाफ किया. इसके साथ नंदिनी शर्मा हैट्रिक लेने वाली पहली दिल्ली कैपिटल्स (DC) गेंदबाज बन गईं.
इससे पहले WPL के इतिहास में हैट्रिक लेने वाली खिलाड़ियों में इसी वोंग (मुंबई इंडियंस), ग्रेस हैरिस (यूपी वॉरियर्ज) और दीप्ति शर्मा (यूपी वॉरियर्ज) थीं. इंग्लैंड की इसी वोंग ने उपलब्धि यूपी के खिलाफ हासिल की थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया की ग्रेस हैरिस ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हैट्रिक ली थी और भारतीय स्पिनर दीप्ति शर्मा ने भी दिल्ली के ही खिलाफ ये कारनामा करने में सफल रहीं.
WPL में हैट्रिक
- इसी वोंग मुंबई बनाम यूपी, नवी मुंबई 2023
- दीप्ति शर्मा यूपी बनाम दिल्ली, दिल्ली 2024
- ग्रेस हैरिस यूपी बनाम दिल्ली, बेंगलुरु 2025
- नंदिनी शर्मा दिल्ली बनाम गुजरात, नवी मुंबई 2026
नंदिनी शर्मा बनी दूसरी खिलाड़ी
चंडीगढ़ की 24 वर्षीय नंदनी शर्मा ने नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्टेडियम में गुजरात जायंट्स के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की. उन्होंने 4 ओवर में 33 रन देकर 5 विकेट चटकाए. जिसके साथ वो WPL में पांच विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय गेंदबाज बन गईं. इससे पहले ये कारनामा आरसीबी की आशा शोभना ने 2024 में किया था, जब उन्होंने यूपी के खिलाफ 4 ओवर में 22 रन खर्च करके 5 विकेट निकाली थीं.
नंदिनी का WPL प्राइज
नंदिनी चंडीगढ़ की एक प्रतिभाशाली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं. जो अपनी तेज गेंदबाजी और घरेलू टी20 क्रिकेट में बढ़ती पहचान के लिए जानी जाती हैं. 2026 में नंदिनी को दिल्ली कैपिटल्स ने नीलामी में 20 लाख रुपये में साइन किया.
हैट्रिक लेने के बाद नंदिनी ने क्या कहा?
हैट्रिक पूरी करने के बाद नंदिनी ने कहा, 'मैं बस अपने टारगेट पर बॉलिंग करने पर फोकस कर रही थी, और मेरा प्लान सिंपल था कि सिर्फ स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करनी है. शेफाली और जेमिमा मुझे हर बॉल पर प्रोत्साहित कर रही थीं. मुझे हैट्रिक की उम्मीद नहीं थी, लेकिन टीम मुझसे कहती रही कि विकेट मिलेंगे.'