WPL 2026: इंग्लैंड की बल्लेबाज ने रचा इतिहास, WPL में शतक जड़ने वाली बनीं पहली बल्लेबाज
First century in WPL: मुंबई इंडियंस की नेट साइवर ब्रंट ने 57 गेंदों में नाबाद 100 रनों पारी खेलकर इतिहास रच दिया.
Published : January 27, 2026 at 11:55 AM IST
वडोदरा: मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी नेट साइवर ब्रंट ने महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) में पहला शतक लगाकर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया है. उन्होंने ये उपलब्धि महिला प्रीमियर लीग के 16वें मैच में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेले गए मैच में हासिल की.
वडोदरा के कोटांबी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में इंग्लैंड की नेट साइवर ब्रंट ने पहले 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. इसके बाद उन्होंने तेजी दिखाई और मुंबई की पारी के 19वें ओवर में 57 गेंदों में अपना तीन अंकों का आंकड़ा पूरा किया. इसके साथ ही, वो टूर्नामेंट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर करने वाली खिलाड़ी बन गईं.
उन्होंने अपनी पारी में 16 चौके और एक छक्का भी लगाया. बता दें कि WPL के इतिहास में, नेट साइवर ब्रंट के अलावा अब तक कोई दूसरा खिलाड़ी शतक बनाने में सफल नहीं हो पाई थी. इस सीजन की शुरुआत में, सोफी डिवाइन 95 और स्मृति मंधाना 96 पर आउट हो गई. लेकिन साइवर-ब्रंट ने इससे खुद को बचा लिया. उन्होंने WPL इतिहास में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर भी बनाया और डिवाइन व जॉर्जिया वोल द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए 99 के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.
WPL इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर
- नेट साइवर ब्रंट (MI) 100 रन, बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, 2026
- जॉर्जिया वोल (UPW) 99 रन, बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, 2025
- सोफी डिवाइन (RCB) 99 रन, बनाम गुजरात जायंट्स, 2026
- स्मृति मंधाना (RCB) 96 रन, बनाम मुंबई इंडियंस, 2026
- हरमनप्रीत कौर (MI) 95 रन, बनाम गुजरात जायंट्स, 2024
RCB vs MI मैच का नतीजा
इस मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाली मुंबई इंडियंस ने RCB को 15 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही बेंगलुरु को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने वाली मुंबई इंडियंस ने 199 रन बनाए. जिसमें नेट साइवर ब्रंट ने शतक बनाया. ब्रंट ने अपनी पारी में सिर्फ चौकों की मदद से 70 रन बनाए. हेले मैथ्यूज ने भी अर्धशतक बनाया. उन्होंने 9 चौकों की मदद से 39 गेंदों में 56 रन बनाए. RCB के लिए लॉरेन बेल ने 2 विकेट लिए.
WPL 2026 में अपने पहले पांच लगातार मैच जीतकर प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने वाली RCB इस मैच में भी लड़खड़ा गई. पिछले मैच में दिल्ली से हार का सामना करना पड़ा था. मुंबई द्वारा दिए गए 200 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बैंगलोर ने 35 रनों पर ही अपने 5 विकेट गंवा दिए. ऋचा घोष ने टीम के लिए अकेले संघर्ष किया. उन्होंने 50 गेंदों में 90 रन बनाए और बैंगलोर को हार से बचाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका.
उन्होंने अपनी शानदार पारी में 10 चौके और 6 छक्के लगाए. जैसे ही उनका विकेट गिरा, बाकी बल्लेबाज भी जल्दी-जल्दी आउट हो गए. आखिरकार आरसीबी 15 रनों से मैच हार गई. इस जीत के साथ, मुंबई ने प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखी हैं और पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है. फिलहाल, बाकी दो प्लेऑफ स्पॉट के लिए चार टीमें मुकाबला कर रही हैं.