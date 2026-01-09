WPL 2026 :RCB को मिली पहली सफलता,अमेलिया केर सिर्फ 4 रन बनाकर आउट
महिला प्रीमियर लीग के उद्धाटन मैच में मुंबई इंडियंस की टीम का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हो रहा है.
Published : January 9, 2026 at 7:15 PM IST|
Updated : January 9, 2026 at 7:22 PM IST
मुंबई : महिला प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण (WPL 2026) का शुभारंभ शुक्रवार को हो गया. पहला मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जा रहा है. इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.
मुंबई की शुरुआत अब तक तो धीमी रही है. पावरप्ले के तीन ओवर खत्म हो चुके हैं. इन तीन ओवर में महज 11 रन बने हैं. एमिला केर ने अब तक 11 गेंदें खेली हैं और सिर्फ एक रन बनाए हैं. वहीं आरसीबी की गेंदबाज बेल ने पहला ओवर मेडन फेंका. उन्होंने अपनी लंबाई का फायदा उठाया और मुंबई के ओपनर को छकाने में सफल रहीं. दूसरा ओवर लिन्से स्मिथ ने डाला.
🚨 Toss 🚨@RCBTweets won the toss against @mipaltan in the season opener and elected to bowl first.— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) January 9, 2026
Updates ▶️ https://t.co/IWU1URl1fr#TATAWPL | #KhelEmotionKa | #MIvRCB pic.twitter.com/2pdEsTzdYV
धीमी शुरुआत के बाद अमेलिया केर दबाव में थी, इसी कारण उन्होंने लॉरेन बेल की इस गेंद पर बड़ा शॉट मारने का प्रयास किया. अरुंधति रेड्डी के लिए आसान सा कैच था. अमेलिया 15 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गईं. इस तरह 34 रन पर गिरा मुंबई इंडियंस का पहला विकेट गिरा.
मुकाबले के लिए मुंबई इंडियंस की टीम में हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जी कमलिनी, नैट साइवर-ब्रंट, अमेलिया केर, अमनजोत कौर, निकोला कैरी, पूनम खेमनार, शबनीम इस्माइल, संस्कृति, एस सजना, सैका इशाक शामिल हैं.
Presenting the Playing XIs of @mipaltan and @RCBTweets for Match 1⃣ 🙌— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) January 9, 2026
Live ▶️ https://t.co/IWU1URl1fr#TATAWPL | #KhelEmotionKa | #MIvRCB pic.twitter.com/e2Q5dj5DxK
वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से स्मृति मंधाना (कप्तान), ग्रेस हैरिस, डी हेमलता, ऋचा घोष, राधा यादव, नादिन डी क्लर्क, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, प्रेमा रावत, लिन्से स्मिथ, लॉरेन बेल खेल रही हैं.
बता दें कि मुंबई इंडियंस दो बार की चैम्पियन है, जबकि आरसीबी ने एक बार डब्ल्यूपीएल जीता है. मुंबई इंडियंस तो मौजूदा चैम्पियन है और वो अपना खिताब बचाने के उद्देश्य से इस सीजन में उतरी है.
RCB में 4 विदेशी खिलाड़ियों का डेब्यू
इस मैच में स्मृति मंधाना की टीम के लिए जो चार विदेशी खिलाड़ी खेल रहे हैं वो सभी अपना डेब्यू आरसीबी के लिए कर रही हैं. इनमें लॉरेन बैल, ग्रेस हैरिस, लिंसे स्मिथ और नादिन डी क्लर्क के नाम शामिल हैं. वहीं मुंबई इंडियंस के लिए हेली मैथ्यूज ये मैच तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से नहीं खेल रही हैं, जिसके चलते वो टीम का हिस्सा नहीं बन सकीं.
What a way to kick things off! 🥳— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) January 9, 2026
Harnaaz Sandhu sets the tone at the #TATAWPL 2026 opening ceremony, enthralling fans in Navi Mumbai 💃#MIvRCB | #KhelEmotionKa pic.twitter.com/K6atioT4tK
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर संधू के प्रेरणादायक भाषण के बाद अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ने स्टेज संभाला लिया है.
Jacqueline Fernandez's special performance sets the stage on fire ahead of #TATAWPL 2026 season opener 🙌🔥#KhelEmotionKa | #MIvRCB | @Asli_Jacqueline pic.twitter.com/D7Yx2fM70o— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) January 9, 2026
‘यार ना मिले’ पर थिरकीं जैकलीन फर्नांडीज
बॉलीवुड स्टार जैकलीन फर्नांडीज ने भारतीय फिल्मों के अपने कुछ गानों पर परफॉर्म किया. जैकलीन फर्नांडीज अपनी डांसर्स की टीम के साथ स्टेज पर आईं. उन्होंने बॉलीवुड फिल्म ‘किक’ के मशहूर गाने ‘यार ना मिले’ पर डांस किया.
