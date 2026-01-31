ETV Bharat / sports

WPL 2026: मुंबई के प्लेऑफ में पहुंचने का फैसला दिल्ली-यूपी के मैच से होगा

गुजरात जायंट्स से हारने के बावजूद मुंबई इंडियंस अभी भी WPL 2026 पॉइंट्स टेबल में टॉप तीन में जगह बना सकती है.

मुंबई इंडियंस
मुंबई इंडियंस (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 31, 2026 at 7:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वडोदरा: गुजरात जायंट्स ने महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) में मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार का सिलसिला तोड़ दिया, और टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार उन्हें हराने में सफल हो गई. इसके साथ उन्होंने मुंबई के खिलाफ लगातार 8 हार के सिलसिले को भी तोड़ दिया. शुक्रवार को वडोदरा के BCA स्टेडियम में खेले गए WPL 2026 के 19वें मैच में गुजरात जायंट्स ने 167 रन बनाने के बाद मुंबई इंडियंस को 156 रनों पर ही रोक दिया. जिससे वो इस सीरीज प्लेऑफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है.

मुंबई के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार
मैच में 11 रन से मिली हार के बावजूद मुंबई इंडियंस नेट रन रेट की वजह से अभी भी प्लेऑफ की रेस में बना हुआ है. आरसीबी पहले ही 12 अंक लेकर अंक तालिका में टॉप पर रहते हुए फाइनल का टिकट हासिल कर चुकी है. वही गुजरात 10 अंको के साथ प्लेऑफ में पहुंच चुकी है. तीसरे स्थान पर 6 अंकों के साथ मुंबई है, जबकि उतने ही अंक के साथ दिल्ली चौथे स्थान पर है. क्योंकि उनका नेट रन रेट मुंबई से कम है. मुंबई का रन रेट +0.059 है जबकि दिल्ली का रन रेट -0.164 है.

मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ में पहुंचने का समीकरण
मुंबई की क्वालिफिकेशन की उम्मीदें अब यूपी वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले जाने वाले आखिरी लीग मैच के नतीजे पर टिकी हैं. चूंकि दिल्ली और मुंबई दोनों के छह-छह पॉइंट्स हैं, इसलिए दिल्ली की जीत उसे सीधे प्लेऑफ में पहुंचा देगी और उसकी हार मुंबई को प्लेऑफ का टिकट दे देगी. जबकि यूपी को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए 150 से ज्यादा रनों से या फिर 18 ओवर पहले मैच जीतना होगा, जो की असंभव है.

WPL 2026 के सफल गेंदबाज और बल्लेबाज
महिला प्रीमियर लीग के चौथे सीजन अभी तक बल्ले से मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत कौर का जलवा रहा है, जबकि गेंद से गुजरात जायंट्स की सूफी डिवाइन ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है. हरमन ने अब तक 342 रन बनाए हैं और बल्लेबाजों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, जबकि सूफी 17 विकेट लेकर इस सीजन सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी है.

TAGGED:

MUMBAI INDIANS PLAYOFFS SCENARIO
MUMBAI INDIANS VS GUJARAT GIANTS
मुंबई इंडियंस प्लेऑफ
WPL 2026 अंक तालिका
WPL 2026 PLAYOFFS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.