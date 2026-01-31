ETV Bharat / sports

WPL 2026: मुंबई के प्लेऑफ में पहुंचने का फैसला दिल्ली-यूपी के मैच से होगा

वडोदरा: गुजरात जायंट्स ने महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) में मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार का सिलसिला तोड़ दिया, और टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार उन्हें हराने में सफल हो गई. इसके साथ उन्होंने मुंबई के खिलाफ लगातार 8 हार के सिलसिले को भी तोड़ दिया. शुक्रवार को वडोदरा के BCA स्टेडियम में खेले गए WPL 2026 के 19वें मैच में गुजरात जायंट्स ने 167 रन बनाने के बाद मुंबई इंडियंस को 156 रनों पर ही रोक दिया. जिससे वो इस सीरीज प्लेऑफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है.

मुंबई के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार

मैच में 11 रन से मिली हार के बावजूद मुंबई इंडियंस नेट रन रेट की वजह से अभी भी प्लेऑफ की रेस में बना हुआ है. आरसीबी पहले ही 12 अंक लेकर अंक तालिका में टॉप पर रहते हुए फाइनल का टिकट हासिल कर चुकी है. वही गुजरात 10 अंको के साथ प्लेऑफ में पहुंच चुकी है. तीसरे स्थान पर 6 अंकों के साथ मुंबई है, जबकि उतने ही अंक के साथ दिल्ली चौथे स्थान पर है. क्योंकि उनका नेट रन रेट मुंबई से कम है. मुंबई का रन रेट +0.059 है जबकि दिल्ली का रन रेट -0.164 है.