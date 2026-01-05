WPL 2026: पांच वर्ल्ड कप जीतने वाली कप्तान को UP वॉरियर्स ने बनाया अपना नया कैप्टन
WPL 2026 में यूपी वॉरियर्स ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मेग लैनिंग को अपना नया कप्तान बना दिया है.
Published : January 5, 2026 at 12:50 PM IST
हैदराबाद: वीमेंस प्रीमियर लीग (WPL 2026) का चौथा सीजन 9 जनवरी से शुरू होने वाला है. उससे पहले यूपी वॉरियर्स (UP-W) ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मेग लैनिंग को अपना नया कप्तान बना दिया है. फ्रेंचाइजी ने रविवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इसकी जानकारी दी.
इससे पहले भारतीय महिला टीम के दिग्गज ऑफ-स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा यूपी वॉरियर्स की कप्तान थीं. दीप्ति शर्मा ने WPL के पिछले सीजन 2025 में नियमित कप्तान और मेग की पूर्व ऑस्ट्रेलियाई टीम-मेट, विकेटकीपर-बल्लेबाज एलिसा हीली की गैरमौजूदगी में फ्रेंचाइजी का नेतृत्व किया था.
मेग WPL के तीनों सीजन दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान रहीं और तीनों बार उन्होंने अपनी टीम को फाइनल में भी पहुंचाया, लेकिन कभी वो खिताब नहीं जीत सकीं. क्रिकेट फैंस को हैरानी तब हुई तब WPL के चौथा सीजन से पहले दिल्ली ने अपनी कप्तान को ही रिलीज कर दिया जिसके बाद यूपी ने उनको मेगा ऑक्शन 1.9 करोड़ रुपये में साइन कर लिया.
यूपी वॉरियर्स के हेड कोच ने क्या कहा?
यूपी वॉरियर्स के हेड कोच अभिषेक नायर ने कहा, 'हमें पूरा भरोसा है कि वह (मेग लैनिंग) इस सीजन में टीम की रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी. मेग अपने साथ अनुभव, स्पष्टता और शांति का एक दुर्लभ संयोजन लाती हैं जो उन्हें एक लीडर के तौर पर अलग बनाता है. खेल की उनकी समझ, दबाव वाले मैच को संभालने की क्षमता और खिलाड़ियों के साथ जुड़ने की क्षमता उन्हें इस समूह के लिए आदर्श कप्तान बनाती है.'
कप्तानी मिलने के बाद मेग लैनिंग ने क्या कहा?
कप्तानी की जिम्मेदारी मिलने के बाद मेग लैनिंग ने कहा, 'यूपी वॉरियर्स का कप्तान बनना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है. जैसे-जैसे WPL अपने चौथे सीजन में प्रवेश कर रहा है, यह देखना अविश्वसनीय है कि लीग कैसे विकसित हुई है, क्रिकेट की गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा और रोमांचक नई प्रतिभाओं का उभरना हर साल स्तर को बढ़ाता जा रहा है. यह अंतरराष्ट्रीय अनुभव और भारतीय खिलाड़ियों के मजबूत मिश्रण वाला एक प्रतिभाशाली समूह है, और मैं आने वाली चुनौती के लिए बहुत उत्साहित हूं. हम सब मिलकर कड़ी मेहनत करेंगे और खुद को ट्रॉफी उठाने का हर मौका देंगे.'
Leading with vision. Commanding with class 👑— UP Warriorz (@UPWarriorz) January 5, 2026
Warriorz’ first training session under Captain Meg 🏏💜 #UPWarriorz #UttarDega #TATAWPL pic.twitter.com/ZlK7sOhloD
सबसे सफल कप्तानों में से एक
33 वर्षीय मेग को महिला क्रिकेट इतिहास में सबसे सफल कप्तानों में से एक माना जाता है. उन्होंने अपनी कप्तानी के कार्यकाल में ऑस्ट्रेलिया को दोनों व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में कुल पांच वर्ल्ड कप खिताब और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक दिला चुकी हैं.
मेग लैनिंग का WPL करियर
WPL में, मेग ने अपनी पिछली टीम दिल्ली कैपिटल्स (DC) को तीनों सीजन में फाइनल तक पहुंचाया, लेकिन 2023, 2024 और 2025 में वह रनर-अप रहीं. हालांकि, मेग ने 2023 WPL में ऑरेंज कैप जीती थी, जब उन्होंने टॉप पर भारतीय ओपनर शैफाली वर्मा के साथ एक जबरदस्त पार्टनरशिप की थी.
अब तक के अपने WPL करियर में, उन्होंने 27 मैच खेले हैं और 127.10 के स्ट्राइक रेट से 952 रन बनाए हैं, जिसमें 9 हाफ-सेंचुरी शामिल हैं. UPW, जिसने अभी तक WPL नहीं जीता है, 10 जनवरी को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में गुजरात जायंट्स के खिलाफ अपने 2026 अभियान की शुरुआत करेगी.
Presenting the 2026 Warriorz Clan. 💜💛🔥#UPWarriorz #UttarDega #TATAWPL pic.twitter.com/s8H6QZjPgS— UP Warriorz (@UPWarriorz) November 28, 2025