WPL 2026: मंधाना की शानदार पारी से RCB ने दर्ज की लगातार चौथी जीत
WPL 2026 RCB vs DC: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने दिल्ली कैपिटल्स पर आठ विकेट से शानदार जीत दर्ज की.
Published : January 18, 2026 at 9:21 AM IST
नवी मुंबई: स्मृति मंधाना की शानदार 96 रनों की पारी ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को दिल्ली कैपिटल्स पर आठ विकेट से शानदार जीत दिलाई. इस जीत के साथ RCB ने लगातार चार मैच जीतकर WPL 2026 में अपनी अजेय स्थिति बरकरार रखी.
RCB ने 167 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, नवी मुंबई लेग का अपना आखिरी मैच दस गेंदें शेष रहते आराम से जीत लिया. यह बड़ी जीत थोड़ी फीकी पड़ गई क्योंकि स्मृति मंधाना RCB के लिए 61 गेंदों में 96 रन बनाकर आउट हो गईं, जिससे लीग को अपना पहला शतक देखने को नहीं मिला.
इससे पहले, स्मृति मंधाना ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसका RCB को तुरंत फायदा मिला. लॉरेन बेल ने पहले ही ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए DC को दो शुरुआती झटके दिए, लिज़ी ली (4) और लॉरा वोल्वार्ड्ट (0) के विकेट लिए. दबाव तब और बढ़ गया जब एलिस पेरी की जगह खेल रही सायली सतघरे ने अपने अगले ओवर में दो विकेट लिए. उन्होंने जेमिमा रोड्रिग्स और मारिज़ैन कैप को लगातार गेंदों पर आउट किया, जिससे DC दो ओवर के अंदर 10/4 के मुश्किल हालात में आ गई.
DC खुद को बहुत मुश्किल स्थिति में पा रही थी; हालांकि, शैफाली वर्मा ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 41 गेंदों में 62 रन बनाए और पांच चौके और चार छक्के लगाए. उन्होंने पांचवें विकेट के लिए निकी प्रसाद के साथ 59 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की, जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा क्योंकि पावरप्ले के आखिरी ओवर में गौतमी नाइक ने उनका कैच छोड़ दिया था. निकी सिर्फ 12 रन बना पाईं. शैफाली ने बीच के ओवरों में भी अपना आक्रामक खेल जारी रखा, उन्हें स्नेह राणा का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने 22 गेंदों में 22 रन बनाए.
17वें ओवर में बेल ने शैफाली को आउट करने के बाद, डेब्यू करने वाली लूसी हैमिल्टन ने 19 गेंदों में 36 रनों की साहसिक पारी खेलकर टीम को देर से गति दी, जबकि एन श्री चरानी ने 11 रन बनाए. DC आखिरी गेंद पर ऑल आउट हो गई और 166 रन बनाए. RCB के गेंदबाजों ने विकेट बांटे, जिसमें बेल ने 3/26 और सतघारे ने 3/27 विकेट लिए. प्रेमा रावत ने 2/16 विकेट लिए, और नादिन डी क्लर्क ने 1/31 विकेट लिया, जबकि नंदिनी शर्मा आखिरी गेंद पर रन आउट हो गईं.
RCB की चेज की शुरुआत थोड़ी धीमी रही, जब मारिजेन कैप ने पहले ही ओवर में ग्रेस हैरिस को आउट कर दिया, लेकिन यह DC के लिए एकमात्र अच्छी बात थी, क्योंकि स्मृति मंधाना ने जॉर्जिया वोल के साथ मिलकर शानदार बैटिंग करते हुए दूसरे विकेट के लिए 142 रनों की नई रिकॉर्ड पार्टनरशिप बनाई. मंधाना ने बहुत अच्छा खेला, और वोल ने धीमी शुरुआत के बाद 42 गेंदों में नाबाद 54 रन बनाए, और ऋचा घोष ने 4 गेंदों में 7 रन बनाकर RCB को शानदार जीत दिलाई. चार मैचों में चार जीत के साथ, RCB अभी भी अजेय है और टूर्नामेंट में पूरी तरह से हावी है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स के पास निराशाजनक शुरुआत के बाद जश्न मनाने के लिए बहुत कम बचा है.
संक्षिप्त स्कोर:
दिल्ली कैपिटल्स 20 ओवर में 166/10
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 18.2 ओवर में 169/2