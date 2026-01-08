WPL 2026: नए कप्तान और नए जोश के साथ कल से शुरू होगा विमेंस प्रीमियर लीग, जानें टूर्नामेंट से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल
WPL का चौथा सीजन 9 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक खेला जाएगा.
Published : January 8, 2026 at 3:44 PM IST
मुंबई: देश की महिलाओं के लिए सबसे बड़ी टी20 प्रतियोगिता 'महिला प्रीमियर लीग' (WPL) का चौथे सीजन कल यानी 9 जनवरी 2026 से शुरू होने जा रहा है. पहला मैच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाएगा. पांच टीमों से सजी WPL में इस साल कुल 22 मैच खेले जाएंगे, जिसका फाइनल मैच 5 फरवरी को वडोदरा में खेला जाएगा.
अब तक लीग के तीन सीजन हो चुके हैं, जिसमें मुंबई ने दो बार और आरसीबी ने एक बार खिताब जीता है. दिल्ली हर बार फाइनल में पहुंची लेकिन खिताब जीतने से चूक गई. यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स ने उम्मीदें जगाई हैं, लेकिन अभी तक उनको अपनी क्षमता के अनुसार फल नहीं मिल सका है.
5️⃣ Captains 🫡— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) January 7, 2026
1️⃣ Iconic Backdrop 🤩#TATAWPL 2026 Awaits ⏳#KhelEmotionKa pic.twitter.com/VuBw4PWDxY
महिला प्रीमियर लीग 2026 कब देखें?
महिला प्रीमियर लीग में दिन के मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होंगे, जबकि रात के मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होंगे.
महिला प्रीमियर लीग 2026 कहां देखें?
WPL 2026 के सारे मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर टेलीकॉस्ट किए जाएंगे. इसके अलावा महिला प्रीमियर लीग के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉट्स्टार ऐप पर भी उपलब्ध होगी.
WPL 2026 की टीमें और उनके स्क्वाड
दिल्ली कैपिटल्स
कैपिटल्स इस बार एक नई सोच के साथ मैदान में उतरने वाली है. तीन सीजन तक टीम की कप्तानी करने के बाद मेग लैनिंग के टीम छोड़ने के बाद, भारतीय स्टार जेमिमा रोड्रिग्स ने कप्तान का पद संभाला है. फैंस को उम्मीद है कि जेमिमा दिल्ली को नई ऊर्जा देंगी, जो तान सालों से रनर-अप रही है.
स्क्वाड
जेमिमाह रोड्रिग्स (कप्तान), तानिया भाटिया (विकेटकीपर), एम ममता (विकेटकीपर), लौरा वोल्वार्ड्ट, शैफाली वर्मा, मारिजैन कप्प, चिनेले हेनरी, लिजेल ली, अलाना किंग, लुसी हैमिल्टन, स्नेह राणा, मिन्नू मणि, श्री चरणी, दीया यादव, निकी प्रसाद, नंदनी शर्मा.
Skippers in the spotlight 💡— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) January 8, 2026
The 5️⃣ #TATAWPL captains got together for the pre-tournament briefing ahead of the 4️⃣th season 🤝#KhelEmotionKa | @DelhiCapitals | @Giant_Cricket | @mipaltan | @RCBTweets | @UPWarriorz pic.twitter.com/iriQu3dTEo
क्या यूपी में मेग मैजिक काम करेगा?
यूपी वॉरियर्स इस सीजन के लिए दिल्ली की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग को अपनी टीम का कप्तान बनाया है. मैनेजमेंट को भरोसा है कि उनका अनुभव यूपी वारियर्स की सोच को बदल देगा. मेग लैनिंग के साथ, टीम इंडिया की बेस्ट ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा इस टीम की सबसे बड़ी ताकत हैं.
स्क्वाड
मेग लैनिंग (कप्तान), श्वेता सेहरावत (विकेटकीपर), शिप्रा गिरी (विकेटकीपर), किरण नवगिरे, हरलीन देओल, फोएबे लिचफील्ड, दीप्ति शर्मा, डिएंड्रा डॉटिन, सोफी एक्लेस्टोन, आशा शोभना जॉय, शिखा पांडे, क्रांति गौड़, प्रतीका रावल, सिमरन शेख, क्लो ट्रायोन, जी त्रिशा, सुमन मीना, चार्ली नॉट
मुंबई इंडियंस
मुंबई इंडियंस हमेशा एक सेटल टीम लगती है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में नेट सीवर ब्रंट और अमेलिया केर जैसी खिलाड़ियों ने टीम को मजबूत बनाया है.
स्क्वाड
हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जी कमलिनी (विकेटकीपर), राहिला फिरदौस (विकेटकीपर), हेले मैथ्यूज, अमनजोत कौर, अमेलिया केर, नट साइवर-ब्रंट, निकोला कैरी, शबनम इस्माइल, पूनम खेमनार, मिल्ली इलिंगवर्थ, एस सजना, निकोला कैरी, संस्कृति गुप्ता, सैका इशाक, क्रांति रेड्डी, त्रिवेणी वशिष्ठ
2023: Mumbai Indians 💙— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) January 8, 2026
2024: Royal Challengers Bengaluru ❤️
2025: Mumbai Indians 💙
2026: ❓
Catch #TATAWPL 2026 from TOMORROW on @StarSportsIndia and @JioHotstar 💻#KhelEmotionKa pic.twitter.com/1yIgq1c6zS
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर
आरसीबी की बात करें तो स्मृति मंधाना की कप्तानी में वे यह साबित करना चाहेंगी कि इस बार भी वे डिफेंडिंग चैंपियन हैं. हालांकि, इस सीज़न में एलिस पेरी का न होना टीम के लिए एक बड़ा झटका है.
स्क्वाड
स्मृति मंधाना (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), जॉर्जिया वोल, गौतमी नाइक, ग्रेस हैरिस, नादिन डी क्लर्क, पूजा वस्त्राकर, राधा यादव, श्रेयंका पाटिल, अरुंधति रेड्डी, लॉरेन बेल, डी हेमलता, सयाली सतघरे, प्रेमा रावत, लिन्से स्मिथ, कुमार प्रथ्योषा.
गुजरात जायंट्स
गुजरात जायंट्स ने पिछले तीन सीजन में ज्यादा प्रभावित नहीं किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार वे नई रणनीतियों के साथ मैदान में उतरेंगे. एशले गार्डनर की कप्तानी में, उन्होंने सोफी डिवाइन जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है.
स्क्वाड
ऐश गार्डनर (कप्तान), बेथ मूनी (विकेटकीपर), यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), शिवानी सिंह (विकेटकीपर), डैनी व्याट-हॉज, सोफी डिवाइन, जॉर्जिया वेयरहैम, किम गार्थ, रेणुका सिंह ठाकुर, तितास साधु, तनुजा कंवर, काशवी गौतम, कनिका आहूजा, राजेश्वरी गायकवाड़, भारती फुलमाली, हैप्पी कुमार, अनुष्का शर्मा, आयुषी सोनी
हर टीम ने अपनी कमजोरियों को परखा है और इस बार बड़ी लड़ाई के लिए तैयार है. कुल मिलाकर, ऐसा लगता है कि WPL 2026 बहुत खास होने वाला है. दिल्ली में नए कप्तान का आना और मेग लैनिंग का UP जाना जैसे बदलाव ने टूर्नामेंट को और भी दिलचस्प बना दिया है. अब यह देखना बाकी है कि इस चौथे सीजन में कोई नया चैंपियन उभरेगा या मुंबई और आरसीबी फिर से कप जीतेंगे.
WPL 2026 का शेड्यूल
9 से 17 जनवरी तक सारे मैच नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले जाएंगे.
- 9 जनवरी
मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, शाम 07:30 बजे
- 10 जनवरी (डबल हेडर)
गुजरात जायंट्स बनाम यूपी वॉरियर्स, दोपहर 03:30 बजे
मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स, शाम 07:30 बजे
- 11 जनवरी
दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात जायंट्स, शाम 07:30 बजे
- 12 जनवरी
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम यूपी वॉरियर्स, शाम 07:30 बजे
- 13 जनवरी
मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात जायंट्स, शाम 07:30 बजे
- 14 जनवरी
दिल्ली कैपिटल्स बनाम यूपी वॉरियर्स, शाम 07:30 बजे
- 15 जनवरी
मुंबई इंडियंस बनाम यूपी वॉरियर्स, शाम 07:30 बजे
- 16 जनवरी
गुजरात जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, शाम 07:30 बजे
- 17 जनवरी (डबल हेडर)
मुंबई इंडियंस बनाम यूपी वॉरियर्स, दोपहर 03:30 बजे
दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, शाम 07:30 बजे
19 जनवरी से 5 फरवरी तक सारे मैच वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेले जाएंगे.
- 19 जनवरी
गुजरात जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, शाम 07:30 बजे
- 20 जनवरी
दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस, शाम 07:30 बजे
- 22 जनवरी
गुजरात जायंट्स बनाम यूपी वॉरियर्स, शाम 07:30 बजे
- 24 जनवरी
दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु शाम 07:30 बजे
- 26 जनवरी
मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, शाम 07:30 बजे
- 27 जनवरी
गुजरात जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, शाम 07:30 बजे
- 29 जनवरी
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम UP वॉरियर्स, शाम 07:30 बजे
- 30 जनवरी
गुजरात जायंट्स बनाम मुंबई इंडियंस, शाम 07:30 बजे
- 1 फरवरी
दिल्ली कैपिटल्स बनाम UP वॉरियर्स, शाम 07:30 बजे
- 3 फरवरी
एलिमिनेटर, शाम 07:30 बजे
- 5 फरवरी
फाइनल, शाम 07:30 बजे