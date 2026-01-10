WPL 2026: हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास, पहले ही मैच में बने दो बड़े रिकॉर्ड
WPL 2026 MI vs RCB: महिला प्रीमियर लीग के चौथे सीजन के पहले ही मैच में दो रिकॉर्ड बन गए.
Published : January 10, 2026 at 2:55 PM IST
Harmanpreet Kaur WPL Records: मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इतिहास रच दिया है. वह महिला प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं. हरमन ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ WPL 2026 के पहले ही मैच में 20 रन बनाकर यह रिकॉर्ड हासिल किया. इस दौरान हरमन ने युवा बल्लेबाज शेफाली वर्मा को पीछे छोड़ दिया.
WPL का चौथा सीजन 9 जनवरी को नवी मुंबई के मैदान पर मुंबई-आरसीबी मैच से शुरू हुआ. इस मैच में मुंबई ने पहले बल्लेबाजी की. जिसमें हरमन आक्रामक खेलते हुए 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं. हालांकि, उससे पहले हरमन ने 15 रन के निजी स्कोर पर यह उपलब्धि हासिल कर ली थी. इसके साथ ही हरमन (871 रन) WPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय क्रिकेटर बन गईं. उनके बाद दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाज शेफाली वर्मा (865 रन) दूसरे स्थान पर हैं. हरमन और शेफाली के बीच ये एक दूसरे से आगे निकलने की लड़ाई इस सीजन जारी रहेगी, क्योंकि दोनों खिलाड़ी चौथे सीजन में भी खेल रही हैं.
WPL में हरनप्रीत और शेफाली का प्रदर्शन
WPL की शुरुआत 2023 में हुई थी. इसमें हरमन ने 28 मैचों में 39.59 की औसत से 871 रन बनाए हैं. उन्होंने इसमें 8 अर्धशतक लगाए हैं. 95 रन उनका सर्वोच्च स्कोर है. शेफाली वर्मा ने 27 मैचों में 36 की औसत से 865 रन बनाए हैं. इसमें छह अर्धशतक शामिल हैं. हालांकि, कुल मिलाकर, इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में इंग्लैंड की नेट सीवर शीर्ष पर हैं. उन्होंने 30 मैचों में 1031 रन बनाए हैं. नेट सीवर अब तक इस टूर्नामेंट में 1000 रन का आंकड़ा छूने वाली एकमात्र क्रिकेटर भी हैं.
WPL की टॉप 5 स्कोरर
इंग्लैंड की नेट सीवर (मुंबई इंडियंस) - 1031 रन
ऑस्ट्रेलिया की एलिसे पेरी (आरसीबी) - 972 रन
ऑस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग (दिल्ली कैपिटल्स) - 952 रन
भारत की हरमनप्रीत कौर (मुंबई इंडियंस) - 871 रन
भारत की शेफाली वर्मा (दिल्ली कैपिटल्स) - 865 रन
RCB गेंदबाज ने भी बनाया रिकॉर्ड
WPL 2026 के पहले ही मैच में RCB की गेंदबाज लॉरेन बेल ने भी एक रिकॉर्ड बनाया. वह बुलेट जैसी गेंदों से विपक्षी टीम को परेशान करने में सफल रहीं. उन्होंने चार ओवर के स्पेल में 3.50 की इकॉनमी से 14 रन देकर 1 विकेट लिया. खास बात यह है कि इसमें एक मेडन ओवर भी शामिल था. उन्होंने अपने स्पेल में 19 डॉट बॉल भी फेंकीं. इसी क्रम में लॉरेल ने एक शानदार उपलब्धि हासिल की. वह महिला प्रीमियर लीग के इतिहास में एक पारी में सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने वाली दूसरी गेंदबाज बन गईं. हालांकि, यह रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेटर शबनीम इस्माइल के नाम है. उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए एक ही पारी में 20 डॉट बॉल फेंकी थीं.
WPL 2026 का पहला मैच आरसीबी ने जीता
मैच की बात करें तो RCB ने रोमांचक जीत हासिल की. RCB ने 155 रनों के लक्ष्य को आखिरी गेंद पर हासिल किया. खासकर जब आखिरी ओवर में 18 रनों की जरूरत थी, तब नादिन डी क्लर्क (63* रन) ने शानदार लड़ाई लड़ी. हालांकि पहली दो गेंदों पर कोई रन नहीं बना, लेकिन अगली चार गेंदों पर RCB बल्लेबाज ने 6,4,6,4 रन बनाकर RCB को शानदार जीत दिलाई. इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 20 ओवर में 154-6 रन बनाए थे. जिसमें सजीवन सज्जन (45 रन, 25 गेंद) और निकोल कैरी (40 रन) सर्वश्रेष्ठ रहे.
