WPL 2026: हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास, पहले ही मैच में बने दो बड़े रिकॉर्ड

Harmanpreet Kaur WPL Records: मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इतिहास रच दिया है. वह महिला प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं. हरमन ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ WPL 2026 के पहले ही मैच में 20 रन बनाकर यह रिकॉर्ड हासिल किया. इस दौरान हरमन ने युवा बल्लेबाज शेफाली वर्मा को पीछे छोड़ दिया.

WPL का चौथा सीजन 9 जनवरी को नवी मुंबई के मैदान पर मुंबई-आरसीबी मैच से शुरू हुआ. इस मैच में मुंबई ने पहले बल्लेबाजी की. जिसमें हरमन आक्रामक खेलते हुए 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं. हालांकि, उससे पहले हरमन ने 15 रन के निजी स्कोर पर यह उपलब्धि हासिल कर ली थी. इसके साथ ही हरमन (871 रन) WPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय क्रिकेटर बन गईं. उनके बाद दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाज शेफाली वर्मा (865 रन) दूसरे स्थान पर हैं. हरमन और शेफाली के बीच ये एक दूसरे से आगे निकलने की लड़ाई इस सीजन जारी रहेगी, क्योंकि दोनों खिलाड़ी चौथे सीजन में भी खेल रही हैं.

WPL 2026 का पहला मैच मुंबई बनाम आरसीबी (IANS PHOTO)

WPL में हरनप्रीत और शेफाली का प्रदर्शन

WPL की शुरुआत 2023 में हुई थी. इसमें हरमन ने 28 मैचों में 39.59 की औसत से 871 रन बनाए हैं. उन्होंने इसमें 8 अर्धशतक लगाए हैं. 95 रन उनका सर्वोच्च स्कोर है. शेफाली वर्मा ने 27 मैचों में 36 की औसत से 865 रन बनाए हैं. इसमें छह अर्धशतक शामिल हैं. हालांकि, कुल मिलाकर, इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में इंग्लैंड की नेट सीवर शीर्ष पर हैं. उन्होंने 30 मैचों में 1031 रन बनाए हैं. नेट सीवर अब तक इस टूर्नामेंट में 1000 रन का आंकड़ा छूने वाली एकमात्र क्रिकेटर भी हैं.

WPL की टॉप 5 स्कोरर

इंग्लैंड की नेट सीवर (मुंबई इंडियंस) - 1031 रन

ऑस्ट्रेलिया की एलिसे पेरी (आरसीबी) - 972 रन