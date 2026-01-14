ETV Bharat / sports

हरमनप्रीत कौर ने WPL में रचा इतिहास, एक हजार रन बनाने वाली बनी पहली भारतीय खिलाड़ी

Harmanpreet Kaur WPL Runs: भारतीय महिला टीम कप्तान हरमनप्रीत कौर शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने WPL 2026 के छठे मैच में 43 गेंदों में 71 रन बनाकर अपनी टीम मुंबई इंडियंस को गुजरात जायंट्स पर शानदार जीत दिलाई. 193 रनों के लक्ष्य को मुंबई ने 19.2 ओवर में ही चेस कर लिया.

इस मैच में हरमनप्रीत कौर ने एक बड़ी उपलब्धि भी अपने नाम की है. वो अब इस टूर्नामेंट में 1,000 रन का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज बन गई हैं. इसके अलावा हरमनप्रीत इंग्लैंड की नेट साइवर-ब्रंट के बाद WPL इतिहास में यह कारनामा करने वाली दूसरी खिलाड़ी भी बन गईं.

इस मैच से पहले 36 वर्षीय हरमनप्रीत को इस खास क्लब में शामिल होने के लिए 55 रनों की जरूरत थी, जिसको उन्होंने पारी के 18वें ओवर में हासिल कर लिया. ​​हरमनप्रीत के अब कुल 1,018 WPL रन हो गए हैं और वो अब केवल अपनी टीम की साथी साइवर-ब्रंट से पीछे हैं, जो 1,101 रनों के साथ चार्ट में सबसे ऊपर हैं.