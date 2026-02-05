ETV Bharat / sports

WPL 2026 Final: क्या दिल्ली का सपना होगा सच या RCB फिर मारेगी बाजी, जानें खिताबी मुकाबले से पहले किसका पलड़ा है भारी ?

दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ( IANS PHOTO )

WPL 2026 Final: महिला प्रीमियर लीग (WPL) के चौथे सीजन का फाइनल मुकाबला आज (5 फरवरी) दिल्ली कैपिटल्स (DC) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच खेला जाना है. ये खिताबी मुकाबला वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम में खेला जाएगा, जो शाम 7 बजे से शुरू होगा. आरसीबी टेबल टॉप करके फाइनल में पहुंचा है, जबकि दिल्ली ने एलीमिनेटर में गेजरात जायंट्स को मात देकर फाइनल का टिकट हासिल किया है. दिल्ली कैपिटल्स को WPL फाइनल स्टेज में कदम रखने और इसके साथ आने वाले दबाव का अच्छा खासा अनुभव है, क्योंकि वो लगातार चौथा फाइनल खेलने जा रही है, लेकिन वो कभी टाइटल जीतने में सफल नहीं हो पाई. लेकिन अब एक बार फिर दिल्ली के पास इस फाइनल श्राप को तोड़ने का सुनहरा मौका है. WPL 2024 फाइनल का रीमैच

अगर आपको RCB और DC के बीच 2024 का फाइनल याद है, तो WPL 2026 के फाइनल को WPL 2024 के फाइनल का रीमैच कहना गलत नहीं होगा. 2024 के फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए DC ने शेफाली वर्मा और मेग लैनिंग शानदार बल्लेबाजी की बदौलत 7.1 ओवर में 64 रन बना लिए थे. लेकिन जब RCB ने मैच में वापसी की तो फिर DC को 113 रन पर ऑल आउट कर दिया और फिर 2 विकेट खोकर खिताबी मुकाबले को आसानी से जीत लिया. अब दो साल बाद, कैपिटल्स के पास हिसाब बराबर करने का मौका है. क्या RCB फिर मारेगी बाजी?

आरसीबी ने 2024 में अपना पहला टाइटल जीता था उसके बाद 2025 में वो फाइनल में नहीं पहुंच पाई. अब फिर वो 2026 में टेबल टॉपर बनकर फाइनल में प्रवेश किया है. लेकिन ये भी सच है कि WPL के इतिहास में टेबल टॉपर कभी भी फाइनल नहीं जीत सकी है. जिसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली कैपिटल्स है, जो हर बार टेबल-टॉपर के तौर पर फाइनल में पहुंचने के बाद हार गई. इस साल RCB ने टेबल में टॉप किया है. उन्होंने 8 मैच में 6 जीत और 2 हार के साथ कुल 12 पॉइंट्स लिए. अब RCB के पास टेबल-टॉपर श्राप को तोड़ने और यह साबित करने का मौका है कि वे दबदबे को खिताब में बदलने में पूरी तरह सक्षम हैं.