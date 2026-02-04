WPL 2026: लगातार चौथी बार दिल्ली पहुंची फाइनल में, एलिमिनेटर में गुजरात को 7 विकेट से दी मात
WPL 2026 का फाइनल मैच आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच पांच फरवरी को खेला जाएगा.
Published : February 4, 2026 at 12:01 AM IST
वडोदरा: दिल्ली कैपिटल्स ने WPL 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में गुजरात जायंटेस को सात विकेट से मात देकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है. इसके साथ दिल्ली लगातार चौथी में बार फाइनल में पहुंचने वाली टीम बन गई, हालांकि यह टीम अब तक एक बार भी ट्रॉफी उठाने में सफल नहीं हो पाई है.
एलिमिनेटर मैच में 169 रनों के लक्ष्य को लिजेल ली और जेमिमा रोड्रिग्स अपनी बैटिंग से आसान बना दिया और 26 गेंद शेष रहते ही मैच में दिल्ली को जीत दिला दी. दिल्ली की ओपनर ली और शेफाली वर्मा ने पावरप्ले में शानदार बल्लेबाजी की और पहले छह ओवर में 75 रन बना दिए.
2023 ✅ 2024 ✅ 2025 ✅ 2026 ✅— Star Sports (@StarSportsIndia) February 3, 2026
From the brink of despair early on in the tournament to making their way into the TATA WPL final yet again! @DelhiCapitals clinch the Eliminator and will meet #RCB in the final! 👏🔵🔴#TATAWPL FINAL | #RCBvDC 👉 THU, 5th FEB, 6 PM pic.twitter.com/bsEpYTbgnn
ली और शेफाली के बीच पहले विकेट की साझेदारी 89 रनों के बाद आठवें ओवर में टूटी, जब ली को जॉर्जिया वेयरहैम ने lbw आउट कर दिया. उन्होंने 24 गेंदों पर आठ चौकों और एक छक्के की मदद से 43 रन बनाए.
इसके तुरंत बाद शेफाली ने 21 गेंदों पर 31 रन बनाकर आउट हो गई. लेकिन इस दोहरे झटके से दिल्ली को कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने अपने खास अंदाज में टीम की कमान संभाली और दूसरे छोर पर लॉरा वोल्वार्ड्ट ने शानदार साथ दिया, जिससे दिल्ली की जीत पक्की हो गई.
रोड्रिग्स ने सिर्फ 23 गेंदों पर चार चौकों और एक छक्के की मदद से 41 रन बनाकर दिल्ली को जीत के करीब पहुंचा दिया. वह 15वें ओवर में टीम के 160 के स्कोर पर आउट हुईं, वोल्वार्ड्ट 24 गेंदों पर 32 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि मारिजैन कैप ने 4 रन बनाकर नाबाद रहीं और दिल्ली को 26 गेंद बाकी रहते 169/3 पर पहुंचा दिया.
𝐆𝐀𝐌𝐄. 𝐒𝐄𝐓. 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 😎— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) February 3, 2026
Smiles galore as @DelhiCapitals are through to their 4⃣th #TATAWPL Final with a dominant win 💙🥳
Scorecard ▶️ https://t.co/seGdvpGulP #ClaimTheCrown | #GGvDC | #Eliminator pic.twitter.com/7Y72VKCN03
इससे पहले, गुजरात जायंट्स शुरू में दिल्ली के गेंदबाजों के सामने दबाव में रही, लेकिन 168/7 का स्कोर बनाने में सफल रही. उनकी पारी में विकेटकीपर-बल्लेबाज बेथ मूनी 51 गेंदों पर 62 रन बनानें मे सफल रहीं. पावरप्ले के आखिर में गुजरात का स्कोर 48/3 हो गया था, उसके बाद मूनी ने धैर्य और कंट्रोल के साथ पारी को संभाला.
बीच के ओवरों में वेयरहैम के साथ 61 रन की अहम पार्टनरशिप ने गुजरात की उम्मीदों को फिर से जगाया, और विक्टोरियन और काश्वी गौतम के आखिरी क्षणों में किए गए कैमियो, जिन्होंने 10 गेंदों पर 18 रन की तेज पारी खेली, ने गुजरात को 150 के ऊपर पहुंचा दिया. चिनेल हेनरी दिल्ली की सबसे अच्छी बॉलर रहीं जिन्होंने तीन विकेट लिए.
The streak continues! 👏— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) February 3, 2026
4⃣ seasons, 4⃣ finals as @DelhiCapitals march into the #TATAWPL 2026 summit clash 💙#ClaimTheCrown | #GGvDC | #Eliminator pic.twitter.com/CNF8OXzZsr
बल्ले से गुजरात के दमदार प्रदर्शन के बावजूद, दिल्ली का अटैक उस रात बहुत ज्यादा मजबूत साबित हुआ. सात विकेट से मिली इस जबरदस्त जीत ने उन्हें फाइनल मुकाबले में जगह दिला दी, क्योंकि अब चार बार की फाइनलिस्ट टीम WPL 2024 फाइनल के रीमैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का सामना करेगी.
संक्षिप्त स्कोर:
गुजरात जायंट्स 20 ओवर में 168/7 (बेथ मूनी 62*, जॉर्जिया वेयरहैम 35; चिनेल हेनरी 3/35, नंदिनी शर्मा 2/44)
दिल्ली कैपिटल्स 169/3 (लिजेल ली 43, जेमिमा रोड्रिग्स 41, लॉरा वोल्वार्ड्ट 32, शैफाली वर्मा 31; जॉर्जिया वेयरहैम 2-28)
नतीजा: दिल्ली ने गुजरात को सात विकेट से दी मात