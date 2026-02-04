ETV Bharat / sports

WPL 2026: लगातार चौथी बार दिल्ली पहुंची फाइनल में, एलिमिनेटर में गुजरात को 7 विकेट से दी मात

वडोदरा: दिल्ली कैपिटल्स ने WPL 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में गुजरात जायंटेस को सात विकेट से मात देकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है. इसके साथ दिल्ली लगातार चौथी में बार फाइनल में पहुंचने वाली टीम बन गई, हालांकि यह टीम अब तक एक बार भी ट्रॉफी उठाने में सफल नहीं हो पाई है. एलिमिनेटर मैच में 169 रनों के लक्ष्य को लिजेल ली और जेमिमा रोड्रिग्स अपनी बैटिंग से आसान बना दिया और 26 गेंद शेष रहते ही मैच में दिल्ली को जीत दिला दी. दिल्ली की ओपनर ली और शेफाली वर्मा ने पावरप्ले में शानदार बल्लेबाजी की और पहले छह ओवर में 75 रन बना दिए. ली और शेफाली के बीच पहले विकेट की साझेदारी 89 रनों के बाद आठवें ओवर में टूटी, जब ली को जॉर्जिया वेयरहैम ने lbw आउट कर दिया. उन्होंने 24 गेंदों पर आठ चौकों और एक छक्के की मदद से 43 रन बनाए. इसके तुरंत बाद शेफाली ने 21 गेंदों पर 31 रन बनाकर आउट हो गई. लेकिन इस दोहरे झटके से दिल्ली को कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने अपने खास अंदाज में टीम की कमान संभाली और दूसरे छोर पर लॉरा वोल्वार्ड्ट ने शानदार साथ दिया, जिससे दिल्ली की जीत पक्की हो गई. रोड्रिग्स ने सिर्फ 23 गेंदों पर चार चौकों और एक छक्के की मदद से 41 रन बनाकर दिल्ली को जीत के करीब पहुंचा दिया. वह 15वें ओवर में टीम के 160 के स्कोर पर आउट हुईं, वोल्वार्ड्ट 24 गेंदों पर 32 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि मारिजैन कैप ने 4 रन बनाकर नाबाद रहीं और दिल्ली को 26 गेंद बाकी रहते 169/3 पर पहुंचा दिया.