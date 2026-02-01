ETV Bharat / sports

WPL 2026: दिल्ली की यूपी पर पांच विकेट से जीत, मुंबई प्लेऑफ से बाहर

वडोदरा: लॉरा वोल्वरड्ट ने 47 रन बनाकर टॉप स्कोर किया, जबकि जेमिमा रोड्रिग्स ने नाबाद 34 रन बनाए, जिससे दिल्ली कैपिटल्स ने रविवार को कोटांबी के BCA स्टेडियम में UP वॉरियर्ज को पांच विकेट से हराकर 2026 महिला प्रीमियर लीग (WPL) में प्लेऑफ में जगह पक्की कर ली. अब दिल्ली का सामना एलिमिनेटर में गुजरात जायंट्स से होगा, जबकि UP वॉरियर्ज और डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं. दिल्ली के लिए 123 रनों का पीछा करना आसान नहीं था, लेकिन जेमिमा ने धैर्य बनाए रखा और 18 गेंदों पर नाबाद 34 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई. इस बीच, लॉरा ने सात चौकों वाली पारी खेलकर DC की पारी को संभाला. UPW, जो अपनी पारी में सिर्फ 122/8 रन बना पाई, रनों की कमी और खराब कैचिंग के कारण हार गई. कुछ प्रतिरोध दिखाने के बावजूद, उनके पास DC को गंभीर चुनौती देने के लिए बोर्ड पर पर्याप्त रन नहीं थे. DC का पीछा लड़खड़ाते हुए शुरू हुआ, जब लिजेल ली ने डिएंड्रा डॉटिन के खिलाफ एक धीमी गेंद को मिड-ऑफ पर मिसटाइम कर दिया. लॉरा ने जल्दी ही लय पकड़ ली, और आत्मविश्वास के साथ ड्राइव और पुल शॉट खेले. उन्हें दो बार जीवनदान मिला - सोफी एक्लेस्टोन और आशा शोभना ने उनका कैच छोड़ा, और उन्होंने इन मौकों का पूरा फायदा उठाया.