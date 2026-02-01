ETV Bharat / sports

WPL 2026: दिल्ली की यूपी पर पांच विकेट से जीत, मुंबई प्लेऑफ से बाहर

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 1, 2026 at 11:58 PM IST

वडोदरा: लॉरा वोल्वरड्ट ने 47 रन बनाकर टॉप स्कोर किया, जबकि जेमिमा रोड्रिग्स ने नाबाद 34 रन बनाए, जिससे दिल्ली कैपिटल्स ने रविवार को कोटांबी के BCA स्टेडियम में UP वॉरियर्ज को पांच विकेट से हराकर 2026 महिला प्रीमियर लीग (WPL) में प्लेऑफ में जगह पक्की कर ली.

अब दिल्ली का सामना एलिमिनेटर में गुजरात जायंट्स से होगा, जबकि UP वॉरियर्ज और डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं. दिल्ली के लिए 123 रनों का पीछा करना आसान नहीं था, लेकिन जेमिमा ने धैर्य बनाए रखा और 18 गेंदों पर नाबाद 34 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई.

इस बीच, लॉरा ने सात चौकों वाली पारी खेलकर DC की पारी को संभाला. UPW, जो अपनी पारी में सिर्फ 122/8 रन बना पाई, रनों की कमी और खराब कैचिंग के कारण हार गई. कुछ प्रतिरोध दिखाने के बावजूद, उनके पास DC को गंभीर चुनौती देने के लिए बोर्ड पर पर्याप्त रन नहीं थे.

DC का पीछा लड़खड़ाते हुए शुरू हुआ, जब लिजेल ली ने डिएंड्रा डॉटिन के खिलाफ एक धीमी गेंद को मिड-ऑफ पर मिसटाइम कर दिया. लॉरा ने जल्दी ही लय पकड़ ली, और आत्मविश्वास के साथ ड्राइव और पुल शॉट खेले. उन्हें दो बार जीवनदान मिला - सोफी एक्लेस्टोन और आशा शोभना ने उनका कैच छोड़ा, और उन्होंने इन मौकों का पूरा फायदा उठाया.

शेफाली ने भी रिव्यू पर LBW का फैसला पलटने के बाद खुलकर खेलना शुरू किया, और रन बनाने के लिए कट और स्वीप शॉट खेले. नौवें ओवर तक, साझेदारी जम गई थी, लॉरा ने नौवें ओवर में क्रांति गौड़ के खिलाफ चार शानदार चौके लगाकर DC को आगे बढ़ाया.

73 रनों की दूसरी विकेट की साझेदारी तब खत्म हुई जब दीप्ति शर्मा ने लॉरा को एक ऊंचा शॉट खेलने के लिए लुभाया और लॉन्ग-ऑन पर शानदार कैच लपका गया. शेफाली, जो रन बनाने के लिए संघर्ष कर रही थीं, जल्द ही 29 रन बनाकर आउट हो गईं, उन्होंने शिखा पांडे को सीधे कवर पर कैच दे दिया. इसके बाद, DC कैंप में घबराहट बढ़ गई - मैरिजेन कैप ने सोफी को मिड-ऑफ पर कैच दे दिया और शून्य पर आउट हो गईं, जबकि चिनले हेनरी दीप्ति द्वारा कैच और बोल्ड हो गईं.

100/5 के स्कोर पर चेज मुश्किल लग रहा था, लेकिन जेमिमाह ने हिम्मत नहीं हारी - उन्होंने दीप्ति को चौका लगाकर दबाव कम किया, फिर आशा शोभना को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉट मारा. निकी प्रसाद के साथ देने पर, जेमिमाह ने 19वें ओवर में दीप्ति को लगातार बाउंड्री लगाई और स्कोर बराबर कर दिया, और फिर कवर ड्राइव से चौका लगाकर जीत पक्की की और DC को प्लेऑफ में पहुंचाया.

संक्षिप्त स्कोर:

UP वॉरियर्ज 20 ओवर में 122/8 (दीप्ति शर्मा 24, सिमरन शेख 22; मैरिजेन कैप 3-30, श्री चरानी 2-22.

दिल्ली कैपिटल्स 18.4 ओवर में 126/5 (लौरा वोल्वार्ड्ट 47, जेमिमाह रोड्रिग्स 34 नाबाद; दीप्ति शर्मा 2-27, शिखा पांडे 1-17)

नतीजा: यूपी की 5 विकेट से हार

