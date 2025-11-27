ETV Bharat / sports

आज होगा WPL का ऑक्शन, 277 खिलाड़ियों के भविष्य पर होगा फैसला, जानिए हर छोटी बड़ी जानकारी

हैदराबाद: आज महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का मेगा ऑक्शन होने वाला है. इस नीलामी में भारत के साथ-साथ दुनिया भर की कई महिला खिलाड़ियों की किस्मत चमकने वाली हैं. उनको लेकर बड़ी बोली लगने की संभावना है. लेकिन उससे पहले आज ये भी जानना चाहेंगे कि डब्ल्यूपीएल का ऑक्शन कहां और कब होने वाला है. कितने खिलाड़ी इस में हिस्सा लेंगे और कितने खिलाड़ियों को टीमों में जगह मिलेगी तो आइए इस बारे में जानते हैं.

आज होगा WPL 2026 का ऑक्शन

आपको बता दें कि, महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का ऑक्शन आज यानी 27 नवंबर (गुरुवार) को नई दिल्ली में होने वाला है. ये नीलामी दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगी. इस बार नीलामी में कुल 277 महिला क्रिकेटर्स का पूल रखा गया है. इन 277 महिला क्रिकेटर्स में 52 भारतीय, 66 कैप्ड विदेश प्लेयर्स खिलाड़ी शामिल हैं. इसके साथ ही इन खिलाड़ियों में 142 अनकैप्ड भारतीय और 17 अनकैप्ड ओवरसीज प्लेयर शामिल हैं. इस नीलामी में पांच टीमें ज्यादा से ज्यादा 73 जगह भरने की कोशिश करेंगी.