ETV Bharat / sports

आज होगा WPL का ऑक्शन, 277 खिलाड़ियों के भविष्य पर होगा फैसला, जानिए हर छोटी बड़ी जानकारी

WPL 2026 Auction: आज हम आपको महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के ऑक्शन से जुड़ी हुई हर छोटी-बड़ी डिटेल के बारे में बताने वाले हैं.

WPL 2026
महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 27, 2025 at 10:13 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आज महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का मेगा ऑक्शन होने वाला है. इस नीलामी में भारत के साथ-साथ दुनिया भर की कई महिला खिलाड़ियों की किस्मत चमकने वाली हैं. उनको लेकर बड़ी बोली लगने की संभावना है. लेकिन उससे पहले आज ये भी जानना चाहेंगे कि डब्ल्यूपीएल का ऑक्शन कहां और कब होने वाला है. कितने खिलाड़ी इस में हिस्सा लेंगे और कितने खिलाड़ियों को टीमों में जगह मिलेगी तो आइए इस बारे में जानते हैं.

आज होगा WPL 2026 का ऑक्शन
आपको बता दें कि, महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का ऑक्शन आज यानी 27 नवंबर (गुरुवार) को नई दिल्ली में होने वाला है. ये नीलामी दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगी. इस बार नीलामी में कुल 277 महिला क्रिकेटर्स का पूल रखा गया है. इन 277 महिला क्रिकेटर्स में 52 भारतीय, 66 कैप्ड विदेश प्लेयर्स खिलाड़ी शामिल हैं. इसके साथ ही इन खिलाड़ियों में 142 अनकैप्ड भारतीय और 17 अनकैप्ड ओवरसीज प्लेयर शामिल हैं. इस नीलामी में पांच टीमें ज्यादा से ज्यादा 73 जगह भरने की कोशिश करेंगी.

इन खिलाड़ियों पर रहेगी नीलामी में नजर
भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में अहम योगदान देने वाली ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा पर इस नीलामी में सबसे नजर रहने वाली हैं, जिन्हें यूपी ने रिलीज कर दिया था. इसके बाद आरसीबी द्वारा रिलीज की गई भारत की वर्ल्ड चैंपियन तेज गेंदबाज रेणुका सिंह को भी कई टीमें खरीदना चाहेंगी. न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन और अमेलिया केर, इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन, ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली और मेग लैनिंग कई बड़ी फ्रेंचाइजियों की च्वाइस होंगी. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की लौरा वोल्वार्ड्ट सबसे बड़ी बोली लगने की दावेदार मानी जा रहीं हैं.

किस टीम के पास कितना पैसा और कितने प्लेयर्स की जगह

  • रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु – 6.15 करोड़ और 13 बचे हुए स्लॉट
  • यूपी वॉरियर्स – 14.50 करोड़ और 17 बचे हुए स्लॉट
  • गुजरात जायंट्स – 9.00 करोड़ और 16 बचे हुए स्लॉट
  • मुंबई इंडियंस – 5.75 करोड़ और 13 बचे हुए स्लॉट
  • दिल्ली कैपिटल्स – 5.75 करोड़ और 13 बचे हुए स्लॉट
ये खबर भी पढ़ें : क्या स्मृति मंधाना की शादी में आया नया मोड़? सोशल मीडिया से गायब हुआ वीडियो तो उठे सवाल

TAGGED:

WPL 2026 AUCTION
WPL
AUCTION DATE TIME VENUE
DEEPTI SHARMA
WPL AUCTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी, नेशनल गार्ड के जवान घायल, पकड़ा गया हमलावर

निफ्टी 26,296 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा, सेंसेक्स 313 अंक चढ़कर 85,923 की ऊंचाई पर

आज होगा WPL का ऑक्शन, 277 खिलाड़ियों के भविष्य पर होगा फैसला, जानिए हर छोटी बड़ी जानकारी

ट्रंप को बड़ी राहत, जॉर्जिया चुनाव में दखल देने का केस खारिज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.