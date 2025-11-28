ETV Bharat / sports

WPL 2026 की सभी 5 टीमों के पूरे स्क्वाड पर डालिए नजर, जानिए किस खिलाड़ी को मिला कितना पैसा?

हैदराबाद: महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का मेगा ऑक्शन कल यानी गुरुवार को दिल्ली में सफलतापूर्वक हुआ. इस दौरान 67 खिलाड़ी बिके, जिसमें 23 विदेशी और 44 भारतीय खिलाड़ी भी शामिल थे. इन महिला खिलाड़ियों में कुछ पर करोड़ों तो कुछ पर लाखों रुपए की बरसात हुई. वर्ल्ड कप विनर दीप्ति शर्मा महिला प्रीमियर लीग के इतिहास की सबसे महंगी बिकने वाली खिलाड़ी बनकर उभरीं.

दीप्त को यूपी वॉरियर्स ने 3.2 करोड़ रुपये में RTM के इस्तेमाल कर अपने साथ बनाए रखा. इस ऑक्शन में 67 प्लेयर्स पर कुल 40.8 करोड़ रुपये खर्च किए गए. इस दौरान सबसे ज्यादा पैसा यूपी वॉरियर्स ने खर्च किया. तो आइए अब हम आपको सभी पांचों टीमों के पूरे स्क्वाड के बारे में बताने वाले हैं. इसके साथ ही जानिए कि कौन से प्लेयर को कितनी राशि फ्रेंचाइजियों द्वारा दी जाएगी.

WPL 2026 की सभी 5 टीमों का पूरा स्क्वाड