WPL 2026 की सभी 5 टीमों के पूरे स्क्वाड पर डालिए नजर, जानिए किस खिलाड़ी को मिला कितना पैसा?

हैदराबाद: महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का मेगा ऑक्शन कल यानी गुरुवार को दिल्ली में सफलतापूर्वक हुआ. इस दौरान 67 खिलाड़ी बिके, जिसमें 23 विदेशी और 44 भारतीय खिलाड़ी भी शामिल थे. इन महिला खिलाड़ियों में कुछ पर करोड़ों तो कुछ पर लाखों रुपए की बरसात हुई. वर्ल्ड कप विनर दीप्ति शर्मा महिला प्रीमियर लीग के इतिहास की सबसे महंगी बिकने वाली खिलाड़ी बनकर उभरीं.

दीप्त को यूपी वॉरियर्स ने 3.2 करोड़ रुपये में RTM के इस्तेमाल कर अपने साथ बनाए रखा. इस ऑक्शन में 67 प्लेयर्स पर कुल 40.8 करोड़ रुपये खर्च किए गए. इस दौरान सबसे ज्यादा पैसा यूपी वॉरियर्स ने खर्च किया. तो आइए अब हम आपको सभी पांचों टीमों के पूरे स्क्वाड के बारे में बताने वाले हैं. इसके साथ ही जानिए कि कौन से प्लेयर को कितनी राशि फ्रेंचाइजियों द्वारा दी जाएगी.

WPL 2026 की सभी 5 टीमों का पूरा स्क्वाड

मुंबई इंडियंस -

  1. नैट साइवर-ब्रंट (3.5 करोड़)
  2. हरमनप्रीत कौर (2.5 करोड़)
  3. हेली मैथ्यूज (1.75 करोड़)
  4. अमनजोत कौर (1 करोड़)
  5. जी कमलिनी (50 लाख)
  6. अमेलिया केर (3 करोड़)
  7. शबनम इस्माइल (60 लाख)
  8. संस्कृति गुप्ता (20 लाख)
  9. सजीवन सजना (75 लाख)
  10. राहिला फिरदौस (10 लाख)
  11. निकोला कैरी (30 लाख)
  12. पूनम खेमनार (10 लाख)
  13. त्रिवेणी वशिष्ठ (20 लाख)
  14. नल्ला रेड्डी (10 लाख)
  15. साइका इशाक (30 लाख)
  16. मिली इलिंगवर्थ (10 लाख)

दिल्ली कैपिटल्स -

  1. जेमिमा रोड्रिग्स (2.2 करोड़)
  2. शैफाली वर्मा (2.2 करोड़)
  3. एनाबेल सदरलैंड (2.2 करोड़)
  4. मैरिज़ान कैप (2.2 करोड़)
  5. निकी प्रसाद (50 लाख)
  6. लॉरा वोल्वार्ड्ट (1.1 करोड़)
  7. चिनेल हेनरी (1.3 करोड़)
  8. श्री चरणी (1.3 करोड़)
  9. स्नेह राणा (50 लाख)
  10. लिजेली ली (30 लाख)
  11. दीया यादव (10 लाख)
  12. तानिया भाटिया (30 लाख)
  13. ममता मदिवाला (10 लाख)
  14. नंदनी शर्मा (20 लाख)
  15. लूसी हैमिल्टन (10 लाख)
  16. मिन्नू मणि (40 लाख)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु -

  1. स्मृति मंधाना (3.5 करोड़)
  2. ऋचा घोष (2.75 करोड़)
  3. एलिस पेरी (2 करोड़)
  4. श्रेयंका पाटिल (60 लाख)
  5. जॉर्जिया वोल (60 लाख)
  6. नादिन डी क्लर्क (65 लाख)
  7. राधा यादव (65 लाख)
  8. लॉरेन बेल (90 लाख)
  9. लिंसे स्मिथ (30 लाख)
  10. प्रेमा रावत (RTM 20 लाख)
  11. अरुंधति रेड्डी (75 लाख)
  12. पूजा वस्त्रकार (85 लाख)
  13. ग्रेस हैरिस (75 लाख)
  14. गौतमी नाइक (10 लाख)
  15. प्रथ्योषा कुमार (10 लाख)
  16. डी हेमलता (30 लाख)

गुजरात जायंट्स -

  1. एशले गार्डनर (3.5 करोड़)
  2. बेथ मूनी (2.5 करोड़)
  3. सोफी डिवाइन (2 करोड़)
  4. रेणुका सिंह (60 लाख)
  5. भारती फुलमाली (70 लाख)
  6. टिटस साधु (30 लाख)
  7. काश्वी गौतम (65 लाख)
  8. कनिका आहूजा (30 लाख)
  9. तनुजा कंवर (45 लाख)
  10. जॉर्जिया वेयरहम (1 करोड़)
  11. अनुष्का शर्मा (45 लाख)
  12. हैप्पी कुमारी (10 लाख)
  13. किम गार्थ (50 लाख)
  14. यास्तिका भाटिया (50 लाख)
  15. शिवानी सिंह (10 लाख)
  16. डैनी वायट-हॉज (50 लाख)
  17. राजेश्वरी गायकवाड़ (40 लाख)
  18. आयुषी सोनी (30 लाख)

यूपी वॉरियर्स -

  1. श्वेता सेहरावत (50 लाख)
  2. दीप्ति शर्मा (3.2 करोड़)
  3. सोफी एक्लेस्टोन (85 लाख)
  4. मेग लैनिंग (1.9 करोड़)
  5. फोएबे लिचफील्ड (1.2 करोड़)
  6. किरण नवगिरे (60 लाख)
  7. हरलीन देओल (50 लाख)
  8. क्रांति गौड़ (50 लाख)
  9. आशा सोभना (1.1 करोड़)
  10. डिएंड्रा डॉटिन (80 लाख)
  11. शिखा पांडे (2.4 करोड़)
  12. शिप्रा गिरी (10 लाख)
  13. सिमरन शेख (10 लाख)
  14. तारा नॉरिस (10 लाख)
  15. क्लो ट्रायोन (30 लाख)
  16. सुमन मीना (10 लाख)
  17. जी त्रिशा (10 लाख)
  18. प्रतीक रावल (50 लाख)
