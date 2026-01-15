ETV Bharat / sports

WPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स को मिली पहली जीत, आखिरी ओवर में यूपी को दी मात

नवी मुंबई: लिजेल ली की शानदार बल्लेबाजी, जिसे शैफाली वर्मा के ऑलराउंड प्रदर्शन का साथ मिला, उसने कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स की पहली जीत की नींव रखी. उन्होंने नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्टेडियम में महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के सातवें मैच में यूपी वॉरियर्ज को सात विकेट से हराकर एक और आखिरी ओवर के रोमांच से पार पाया और पॉइंट्स टेबल में अपना खाता खोला. लौरा वोल्वाड्ट का नर्वस कर देने वाला फिनिश आखिरकार सुकून देने वाला साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने चेज की आखिरी गेंद पर दिल्ली को जीत दिलाई. दिल्ली की पिछली जीत इस शाम अनुशासित गेंदबाजी के प्रदर्शन का नतीजा थी. शैफाली वर्मा (2-11), मैरिजेन कैप (2-14), और श्री चरानी (1-29) ने यूपी वॉरियर्ज़ को सिर्फ 154 रन पर 8 विकेट पर रोकने में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया. वॉरियर्ज की कप्तान मेग लैनिंग ने टॉस हारने के बाद अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा 54 रन बनाए, जबकि हरलीन देओल ने 36 गेंदों में 47 रन बनाए. खास बात यह है कि यूपी वॉरियर्ज के हेड कोच अभिषेक नायर ने मैच के 17वें ओवर के बाद देओल को रिटायर करके गलती की. वह फैसला आखिरकार बुरी तरह से उल्टा पड़ा, क्योंकि उसके बाद यूपी की टीम बुरी तरह से लड़खड़ा गई और उसके पास इतने रन बनाने के लिए पर्याप्त मोमेंटम नहीं था कि वह मुकाबला कर सके. दिल्ली कैपिटल्स 155 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी. ली और वर्मा दोनों ने यूपी के नए गेंदबाजों को ध्वस्त करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया और 11 ओवर से कुछ ज्यादा में 94 रन जोड़ दिए, जिससे यूपी की टीम लड़खड़ा गई. वर्मा ने 32 गेंदों में तेज 36 रन बनाए, जिसमें छह चौके शामिल थे, इससे पहले कि 12वें ओवर में दीप्ति शर्मा के शानदार कैच के बाद आशा शोभना ने उनका विकेट लिया.