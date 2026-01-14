ETV Bharat / sports

WPL 2026: हरमनप्रीत कौर ने मुंबई इंडियंस को गुजरात जायंट्स पर दिलाई शानदार जीत

गुजरात जायंट्स के 192 रनों के लक्ष्य को मुंबई इंडिन की टीम ने 3 विकेट खोकर 19.2 ओवर में ही हासिल कर लिया.

हरमनप्रीत कौर ने मुंबई इंडियंस को गुजरात जायंट्स पर दिलाई शानदार जीत
हरमनप्रीत कौर ने मुंबई इंडियंस को गुजरात जायंट्स पर दिलाई शानदार जीत (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 14, 2026 at 12:44 AM IST

नवी मुंबई: मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के छठे मैच में गुजरात जायंट्स को सात विकेट से हराकर इस सीजन की अपनी दूसरी जीत हासिल की. मंगलवार 13 जनवरी को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गए मैच में गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192 रन बनाए, जिसको मुंबई की टीम ने 19.2 ओवर में ही हासिल कर लिया.

मुंबई की तरफ से हरमनप्रीत कौर, अमनजोत कौर और निकोला कैरी ने शानदार बल्लेबाजी की. 193 के लक्ष्य का पीछा करते हुए, मुंबई इंडियंस को शुरुआत अच्छी नहीं रही और जी कमलिनी (12 गेंदों में 13 रन) बनाकर आउट हो गई. उसके बाद हेले मैथ्यूज भी 12 गेंदों में 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं. पावर-प्ले के अंत तक MI का स्कोर 48 पर 2 था.

उसके बाद नंबर 3 पर प्रमोट की गई अमनजोत कौर ने बहादुरी से खेलते हुए 26 गेंदों में सात चौकों की मदद से 40 रन बनाए और हरमनप्रीत कौर के साथ तीसरे विकेट के लिए 72 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की.

हरमनप्रीत, जिन्हें अपनी पारी में तीन जीवनदान मिले, उन्होंने जायंट्स के खिलाफ अपना पांचवां अर्धशतक बनाया. वह नेट साइवर-ब्रंट के बाद WPL इतिहास में 1000 रन का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गईं.

इसके बाद निकोला कैरी ने 23 गेंदों में नाबाद 38 रन बनाए, जिसमें छह चौके शामिल थे. हरमनप्रीत ने आखिरी ओवर में विजयी शॉट लगाकर मैच को खत्म किया. वो 43 गेंदों में 71 रन बनाकर नाबाद रहीं, जिसमें सात चौके और दो छक्के शामिल थे. इसी वजह से उनको प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड भी दिया गया.

इससे पहले, हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. यह फैसला शुरू में जोखिम भरा लगा क्योंकि गुजरात जायंट्स ने तेज़ी से रन बनाए. पहले बल्लेबाज़ी करते हुए जायंट्स ने विस्फोटक शुरुआत की और पावर-प्ले में 62 रन बनाकर 1 विकेट खोया.

बेथ मूनी, जिन्हें पहले ओवर में शबनीम इस्माइल की गेंद पर जी. कमलिनि ने शून्य पर कैच छोड़ दिया था, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और खुलकर रन बनाए. सोफी डिवाइन जल्दी ही आठ रन बनाकर इस्माइल का शिकार हो गईं, लेकिन नंबर 3 पर आईं कनिका आहूजा ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से गुजरात का दबदबा बनाए रखा.

एमेलिया केर ने पावर-प्ले के बाद मुंबई को वापसी दिलाई और 33 रन पर मूनी को आउट करके 42 रनों की अहम साझेदारी को तोड़ा. एशले गार्डनर ने 11 गेंदों में तेजी से 20 रन जोड़े, लेकिन लेग बिफोर विकेट आउट हो गईं. इसके बावजूद, गुजरात ने आधे मैच तक मजबूत स्थिति में थी और 99 रन बनाकर 3 विकेट खोए थे. कनिका की 18 गेंदों में 35 रनों की तूफानी पारी 11वें ओवर में खत्म हुई, जिससे MI को बीच के ओवरों में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिला.

आखिरी चरण में मैच का रुख काफी बदल गया. एक चौंकाने वाले कदम में, गुजरात ने 16वें ओवर में आयुषी सोनी को रिटायर्ड आउट कर दिया, जिन्होंने 14 गेंदों में 11 रन बनाए थे. इसका फायदा तब मिला जब भारती फुलमाली मैदान में आईं और मैच का रुख बदल दिया. लगातार दो गेंदों पर दो करीबी LBW अपील से बचने के बाद, फुलमाली ने एक शानदार हमला किया, और 15 गेंदों में नाबाद 36 रन बनाकर तीन चौके और तीन छक्के लगाए.

जॉर्जिया वेयरहम ने 43 रन बनाकर ठोस साथ दिया. गुजरात ने आखिरी ओवर में 23 रन और आखिरी पांच ओवरों में 62 रन बनाकर 5 विकेट पर 192 रन का विशाल स्कोर बनाया.

संक्षिप्त स्कोर:

गुजरात जायंट्स: 20 ओवर में 192/5

मुंबई इंडियंस: 19.3 ओवर में 193/3

