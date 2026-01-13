ETV Bharat / sports

WPL 2026: आरसीबी ने यूपी को 9 विकेट से दी मात, दर्ज की अपनी लगातार दूसरी जीत

नवी मुंबई: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में यूपी वॉरियर्ज (UPW) पर 47 गेंदें बाकी रहते हुए 9 विकेट से शानदार जीत हासिल की. ​​यह महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 कैंपेन में RCB की लगातार दूसरी जीत है. 144 रनों के छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए, RCB की ओपनिंग जोड़ी ने शानदार बल्लेबाजी की. ग्रेस हैरिस ने 40 गेंदों में 85 रनों की असाधारण पारी खेली, जिसमें दस चौके और पांच छक्के शामिल थे, और पहले विकेट के लिए 137 रनों की पार्टनरशिप बनाई. ये रिकॉर्ड पार्टनरशिप ने WPL में अब तक RCB की सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप बन गई. मंधाना ने अपनी 32 गेंदों की पारी में नौ चौके लगाकर हैरिस का बखूबी साथ दिया और 47 रन बनाकर नॉट आउट रहीं. टॉस जीतने के बाद मंधाना ने पहले गेंदबाजी करने का साहसिक फैसला लिया और RCB के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करके उनका साथ दिया, जिन्होंने मंधाना के गेम प्लान को बेहतरीन अनुशासन के साथ लागू करते हुए UP वॉरियर्ज के टॉप और मिडिल ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया. यूपी का टॉप ऑर्डर फेल

जब हरलीन देओल (11) को मेग लैनिंग (14) के साथ ओपनिंग करने के लिए प्रमोट किया गया, तो यह साफ था कि UP वॉरियर्ज का ढांचा अस्त-व्यस्त था क्योंकि RCB की बेहतरीन लाइन और लेंथ के कारण दोनों को रन बनाने में मुश्किल हो रही थी. इसके अलावा, फोएबे लिचफील्ड की होनहार पारी भी 20 रन पर अचानक खत्म हो गई क्योंकि वह अपनी अच्छी शुरुआत को आगे नहीं बढ़ा पाईं.