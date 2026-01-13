WPL 2026: आरसीबी ने यूपी को 9 विकेट से दी मात, दर्ज की अपनी लगातार दूसरी जीत
WPL 2026 5th Match: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 145 रनों के लक्ष्य को 47 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया.
Published : January 13, 2026 at 12:14 AM IST
नवी मुंबई: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में यूपी वॉरियर्ज (UPW) पर 47 गेंदें बाकी रहते हुए 9 विकेट से शानदार जीत हासिल की. यह महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 कैंपेन में RCB की लगातार दूसरी जीत है.
144 रनों के छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए, RCB की ओपनिंग जोड़ी ने शानदार बल्लेबाजी की. ग्रेस हैरिस ने 40 गेंदों में 85 रनों की असाधारण पारी खेली, जिसमें दस चौके और पांच छक्के शामिल थे, और पहले विकेट के लिए 137 रनों की पार्टनरशिप बनाई.
ये रिकॉर्ड पार्टनरशिप ने WPL में अब तक RCB की सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप बन गई. मंधाना ने अपनी 32 गेंदों की पारी में नौ चौके लगाकर हैरिस का बखूबी साथ दिया और 47 रन बनाकर नॉट आउट रहीं.
टॉस जीतने के बाद मंधाना ने पहले गेंदबाजी करने का साहसिक फैसला लिया और RCB के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करके उनका साथ दिया, जिन्होंने मंधाना के गेम प्लान को बेहतरीन अनुशासन के साथ लागू करते हुए UP वॉरियर्ज के टॉप और मिडिल ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया.
यूपी का टॉप ऑर्डर फेल
जब हरलीन देओल (11) को मेग लैनिंग (14) के साथ ओपनिंग करने के लिए प्रमोट किया गया, तो यह साफ था कि UP वॉरियर्ज का ढांचा अस्त-व्यस्त था क्योंकि RCB की बेहतरीन लाइन और लेंथ के कारण दोनों को रन बनाने में मुश्किल हो रही थी. इसके अलावा, फोएबे लिचफील्ड की होनहार पारी भी 20 रन पर अचानक खत्म हो गई क्योंकि वह अपनी अच्छी शुरुआत को आगे नहीं बढ़ा पाईं.
UPW की पारी बीच में पूरी तरह से बिखर गई. किरण नवगिरे (5) और श्वेता सहरावत (0) के खराब शॉट खेलने की वजह से वॉरियर्स ने 50 रन के कुल स्कोर पर पांच विकेट गंवा दिए.
दीप्ति-डॉटिन ने संभाला
इसके बाद पूर्व कप्तान दीप्ति शर्मा और डिएंड्रा डॉटिन ने स्किल और पक्के इरादे के साथ पारी को संभाला. दीप्ति और डॉटिन ने छठे विकेट के लिए शानदार 93 रन की अटूट साझेदारी की, जिससे यूपी वॉरियर्स बीस ओवर में पांच विकेट पर 143 रन के फाइनल स्कोर तक पहुंच पाई. दीप्ति ने 45 रन और डॉटिन ने 40 रन बनाकर मैच खत्म किया, जिसमें उन्होंने धैर्य और आक्रामकता का सही तालमेल बिठाया.
पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर आरसीबी
अपने दोनों मैच जीतकर और हर मैच के लिए दो-दो पॉइंट हासिल करके, RCB चार पॉइंट के साथ लीग टेबल में टॉप पर पहुंच गई है. गुजरात जायंट्स के भी चार पॉइंट हैं, हालांकि, RCB का नेट रन रेट जायंट्स से कहीं ज्यादा है.
आरसीबी की सबसे बड़ी जीत
RCB की शानदार जीत भी रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गई. यह WPL इतिहास में बची हुई गेंदों के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी जीत बन गई, और फ्रेंचाइजी के लिए सबसे बड़ी जीत, जिसमें 47 गेंदें बाकी थीं, जो सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स की गुजरात जायंट्स (2023) के खिलाफ 77 गेंदों की जीत और मुंबई इंडियंस (2023) के खिलाफ 66 गेंदों की जीत से पीछे है.
संक्षिप्त स्कोर
यूपी वॉरियर्ज: 143/5 (20 ओवर)
आरसीबी : 145/1 (12.1 ओवर)