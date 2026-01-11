ETV Bharat / sports

WPL 2026: मुंबई की दिल्ली पर शानदार जीत, हरमनप्रीत-साइवर-ब्रंट ने खेली अर्धशतकीय पारी

WPL 2026 3rd Match: हरमनप्रीत, साइवर-ब्रंट के शानदार प्रदर्शन से मुंबई ने दिल्ली को 50 रनों से हराया

WPL 2026: मुंबई की दिल्ली पर शानदार जीत
WPL 2026: मुंबई की दिल्ली पर शानदार जीत (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 11, 2026 at 12:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी मुंबई: डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) ने WPL 2026 सीजन के अपने पहले मैच में हार के 24 घंटे के अंदर ही शानदार वापसी करते हुए शनिवार 10 जनवरी को डीवाई पाटिल स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 50 रनों से हरा दिया.

नैट साइवर-ब्रंट और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 70 और 74 रन की शानदार पारियां खेलकर MI को 195/4 के स्कोर तक पहुंचाया. DC की चेज शुरू से ही लड़खड़ा गई क्योंकि पावरप्ले के अंदर ही उनका टॉप ऑर्डर ढह गया.

इसके बाद, चिनले हेनरी के 56 रन के बावजूद, 195 रन का लक्ष्य धीरे-धीरे पहुंच से बाहर होता गया और दिल्ली 19 ओवर में 149 रन पर ऑल आउट हो गई, जिससे मुंबई ने शानदार तरीके से अपनी जीत की शुरुआत की. मुंबई के लिए, अमेलिया केर और निकोला कैरी ने निर्णायक स्पेल डाले और दोनों ने तीन-तीन विकेट लिए.

पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई की तरफ से नैट साइवर ने 46 गेंदों में 70 रन बनाए, जिसमें 13 चौके शामिल थे, जबकि हरमनप्रीत ने 42 गेंदों में नाबाद 74 रन बनाए, जिसमें आठ चौके और तीन छक्के शामिल थे. इसी वजह से उनको प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया. जिसकी वजह से मुंबई एक बड़े स्कोर तक पहुंचने में सफल रहा.

196 रनों का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही क्योंकि उनकी आधी टीम 46 के स्कोर पर ही पवेलियन लौट गई. दूसरे छोर से विकेट गिरने के बावजूद, चिनले हेनरी एक तरफ से क्रीज पर डटी रहीं और 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. लेकिन यह कोशिश काफी नहीं रही क्योंकि DC काफी पीछे रह गई, जिससे MI को इस सीजन की पहली जीत मिली.

मुंबई को टूर्नामेंट के पहले मैच में आरसीबी के हाथों तीन विकेट हार का सामना करना पड़ा था. जब उनकी टीम 154 रन नहीं बचा पाई थी. आरसीबी की डी क्लर्क ने शानदार 63 रनों की पारी खेलकर हारा हुआ मैच अपनी टीम जीता दिया था. जिसमें आखिरी चार गेंदों पर 20 रन भी शामिल थे.

ये भी पढ़ें

WPL 2026: गुजरात जाएंट्स ने यूपी वॉरियर्स को हराकर अपने अभियान का किया आगाज

WPL 2026: नए कप्तान और नए जोश के साथ आज से शुरू होगा विमेंस प्रीमियर लीग, जानें टूर्नामेंट से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल

TAGGED:

WPL 2026
MUMBAI INDIANS VS DELHI CAPITALS
WPL 2026 MI VS DC
WPL 2026 3RD MATCH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.