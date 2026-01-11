ETV Bharat / sports

WPL 2026: मुंबई की दिल्ली पर शानदार जीत, हरमनप्रीत-साइवर-ब्रंट ने खेली अर्धशतकीय पारी

नवी मुंबई: डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) ने WPL 2026 सीजन के अपने पहले मैच में हार के 24 घंटे के अंदर ही शानदार वापसी करते हुए शनिवार 10 जनवरी को डीवाई पाटिल स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 50 रनों से हरा दिया.

नैट साइवर-ब्रंट और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 70 और 74 रन की शानदार पारियां खेलकर MI को 195/4 के स्कोर तक पहुंचाया. DC की चेज शुरू से ही लड़खड़ा गई क्योंकि पावरप्ले के अंदर ही उनका टॉप ऑर्डर ढह गया.

इसके बाद, चिनले हेनरी के 56 रन के बावजूद, 195 रन का लक्ष्य धीरे-धीरे पहुंच से बाहर होता गया और दिल्ली 19 ओवर में 149 रन पर ऑल आउट हो गई, जिससे मुंबई ने शानदार तरीके से अपनी जीत की शुरुआत की. मुंबई के लिए, अमेलिया केर और निकोला कैरी ने निर्णायक स्पेल डाले और दोनों ने तीन-तीन विकेट लिए.

पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई की तरफ से नैट साइवर ने 46 गेंदों में 70 रन बनाए, जिसमें 13 चौके शामिल थे, जबकि हरमनप्रीत ने 42 गेंदों में नाबाद 74 रन बनाए, जिसमें आठ चौके और तीन छक्के शामिल थे. इसी वजह से उनको प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया. जिसकी वजह से मुंबई एक बड़े स्कोर तक पहुंचने में सफल रहा.