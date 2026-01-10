ETV Bharat / sports

WPL 2026: यूपी वारियर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11

मुंबई: महिला प्रीमियर लीग का चौथा सीजन 9 जनवरी से नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम शुरू हो गया है. आज लीग का दूसरा मैच यूपी वारियर्स (UPW) और गुजरात जायंट्स (GG) के बीच नवी मुंबई में खेला जा रहा है. यूपी की नई कप्तान मेग लैंनिंग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स पहले छह बार एक-दूसरे का सामना कर चुके हैं, जिसमें दोनों टीमों ने तीन-तीन मैच जीते हैं.

टूर्नामेंट के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ रोमांचक जीत हासिल की थी. मुंबई इंडियंस को 24 घंटे से भी कम समय में अपना अगला मैच शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ WPL 2026 के पहले डबल-हेडर के दूसरे गेम में खेलना है.