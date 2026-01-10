ETV Bharat / sports

WPL 2026: यूपी वारियर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11

WPL 2026 का दूसरा मैच यूपी वारियर्स और गुजरात जायंट्स के बीच खेला जा रहा है.

यूपी वारियर्स बनाम गुजरात जायंट्स
यूपी वारियर्स बनाम गुजरात जायंट्स (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 10, 2026 at 3:29 PM IST

1 Min Read
मुंबई: महिला प्रीमियर लीग का चौथा सीजन 9 जनवरी से नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम शुरू हो गया है. आज लीग का दूसरा मैच यूपी वारियर्स (UPW) और गुजरात जायंट्स (GG) के बीच नवी मुंबई में खेला जा रहा है. यूपी की नई कप्तान मेग लैंनिंग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स पहले छह बार एक-दूसरे का सामना कर चुके हैं, जिसमें दोनों टीमों ने तीन-तीन मैच जीते हैं.

टूर्नामेंट के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ रोमांचक जीत हासिल की थी. मुंबई इंडियंस को 24 घंटे से भी कम समय में अपना अगला मैच शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ WPL 2026 के पहले डबल-हेडर के दूसरे गेम में खेलना है.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11
गुजरात जायंट्स: सोफी डिवाइन, बेथ मूनी (विकेटकीपर), एशले गार्डनर (कप्तान), जॉर्जिया वेयरहैम, अनुष्का शर्मा, कनिका आहूजा, भारती फुलमाली, काशवी गौतम, तनुजा कंवर, राजेश्वरी गायकवाड़, रेणुका सिंह ठाकुर.

यूपी वारियर्स: मेग लैनिंग (कप्तान), डिआंड्रा डॉटिन, फोबे लिचफील्ड, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, किरण नवगिरे, श्वेता सहरावत (विकेटकीपर), आशा शोभना, सोफी एक्लेस्टोन, शिखा पांडे, क्रांति गौड़.

