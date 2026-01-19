ETV Bharat / sports

WPL 2026: RCB ने दर्ज की लगातार पांचवीं जीत, गुजरात को हराकर पहुंची प्लेऑफ में

सिर्फ नौ रन पर दो विकेट गिरने के बाद, RCB ने पहले छह ओवर में 39 रन बनाए. इसके बाद मंधाना और नाइक ने 45 गेंदों पर बहुत जरूरी 60 रनों की पार्टनरशिप की, जो दसवें ओवर में टूटी जब गार्डनर खुद बॉलिंग करने आईं और मंधाना को 23 गेंदों पर 26 रन बनाकर LBW आउट कर दिया.

शाम को, गुजरात जायंट्स की कप्तान एशले गार्डनर ने RCB को पहले बैटिंग करने के लिए कहा और पिछले मैच की तरह ही उनकी पारी की शुरुआत खराब रही. मैच के पहले ओवर में, ग्रेस हैरिस एक रन बनाकर रेणुका सिंह ठाकुर का शिकार बनीं, और अगले ही ओवर में जॉर्जिया वोल को काश्वी गौतम ने आउट कर दिया, जिससे RCB पर शुरुआत में ही दबाव आ गया. कप्तान स्मृति मंधाना के साथ गौतमी नाइक आईं और दोनों खिलाड़ियों ने पावरप्ले खत्म होने तक टीम की पारी को संभालने की कोशिश की.

इस जीत के सात आरसीबी ने WPL इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा छह जीत का नया रिकॉर्ड भी बनाया. इसने 2023 और 2023-24 में मुंबई इंडियंस के पांच मैचों की पिछली स्ट्रीक और 2024-25 में RCB की अपनी स्ट्रीक को पीछे छोड़ दिया.

वडोदरा: महिला प्रिमियर लीग 2026 (WPL 2026) का 12वां मैच सोमवार को वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और गुजरात जायंट्स (जीजी) बीच खेला गया. जिसमें सायली सतघरे के शानदार तीन विकेट और गौतमी नाइक की दमदार बैटिंग परफॉर्मेंस की बदौलत आरसीबी ने गुजरात जायंट्स को 61 रनों से हरा दिया. ये इस सीजन आरसीबी की लगातार पांचवी जीत है. जिसकी वजह से वो प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है.

नाइक उस समय भी टिकी रहीं और RCB की पारी को आगे बढ़ाया, चौथे विकेट के लिए ऋचा घोष के साथ शानदार 69 रनों की पार्टनरशिप की, जब तक कि नाइक ने 42 गेंदों पर अपना पहला WPL अर्धशतक पूरा नहीं कर लिया. नाइक आखिरकार 55 गेंदों पर 73 रन बनाकर आउट हुईं. ऋचा ने 20 गेंदों में 27 रन बनाकर RCB की शानदार पारी में योगदान दिया, और राधा यादव और श्रेयांका पाटिल की कुछ तेज पारियों की बदौलत RCB ने 20 ओवर में 178 रन बनाए.

इसके बाद RCB ने 178 रनों को डिफेंड करते हुए शुरुआत से ही जबरदस्त आक्रामक प्रदर्शन किया. सायली सतघरे ने दूसरे ओवर में दो विकेट लेकर इस आक्रामकता का पूरा फायदा उठाया. सतघरे की यह शानदार उपलब्धि तब हासिल हुई जब उन्होंने दोनों खिलाड़ियों, बेथ मूनी (3 रन) और सोफी डिवाइन (0 रन) को आउट किया. अगले ओवर में, लॉरेन बेल RCB के अटैक में शामिल हुईं और अपने दूसरे ओवर की तीसरी ही गेंद पर कनिका आहूजा को आउट कर दिया, जिससे गुजरात तीन ओवर के बाद 5 रन पर 3 विकेट की मुश्किल स्थिति में आ गया.

हालांकि अनुष्का शर्मा और गार्डनर ने कुछ अच्छी बैटिंग करके पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन चौथे विकेट के लिए उनके बीच 25 गेंदों में 29 रन की साझेदारी ज्यादा देर नहीं चली, क्योंकि नादिन डी क्लर्क की शानदार बॉलिंग ने अनुष्का को आउट कर दिया, जिन्होंने 20 गेंदों में 18 रन बनाए थे. गुजरात के विकेट गिरते रहे क्योंकि RCB ने अपनी बॉलिंग और फील्डिंग से लगातार दबाव बनाए रखा.

भले ही गार्डनर ने लंबी शुरुआत के बाद वापसी करते हुए आखिरकार 39 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन दूसरी तरफ से किसी का साथ न मिलने के कारण वह मैच में 43 गेंदों में सिर्फ 54 रन ही बना पाईं.

आखिर में, गुजरात जायंट्स 20 ओवर में 8 विकेट पर सिर्फ 117 रन ही बना पाई. सत्घरे ने 21 रन देकर 3 विकेट लेकर गेंदबाजों में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे टीम के मजबूत प्रदर्शन का पता चलता है, वहीं नादिन डी क्लर्क ने भी 21 रन देकर 2 विकेट लिए.

संक्षिप्त स्कोर:

रॉयल चैलेंजर्स विमेन 20 ओवर में 178/6

गुजरात जायंट्स 20 ओवर में 117/8