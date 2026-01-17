ETV Bharat / sports

WPL 2026: यूपी वॉरियर्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर दर्ज की लगातार दूसरी जीत

यूपी वॉरियर्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर दर्ज की लगातार दूसरी जीत ( IANS PHOTO )

फिर जिम्मेदारी अमेलिया केर पर आई, जिन्होंने एक बार फिर मुंबई इंडियंस की सबसे प्रभावशाली ऑलराउंडर साबित हुईं. केर ने 28 गेंदों में 49 रन की पारी खेली. जिससे मुंबई की लक्ष्य का पीछा करने की उम्मीदें थोड़ी देर के लिए फिर से जाग गईं.

कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन यूपी वॉरियर्स की अनुशासित बॉलिंग के सामने खुलकर खेलना मुश्किल लगा. वह सिर्फ 18 रन के मामूली स्कोर पर आउट हो गईं, जिससे मुंबई के लक्ष्य का पीछा करने की उम्मीदों को और झटका लगा. नियमित अंतराल पर विकेट गिरने से, मुंबई इंडियंस पारी के पहले हाफ में जरूरी रन रेट से काफी पीछे हो गई.

डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई की शुरुआत खराब रही, ओपनिंग बैटर सजीवन सजना (10) पावरप्ले के अंदर ही सस्ते में आउट हो गईं, जबकि टीम में वापसी करने वाली हेले मैथ्यूज (13) थोड़े समय के योगदान के बाद आउट हो गईं, जिससे मुंबई इंडियंस शुरुआती मुश्किल में पड़ गई.

उसके बाद मुंबई इंडियंस की टीम 188 रन के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए अमनजोत और अमेलिया केर के आखिर में जुझारू प्रयास के बावजूद लड़खड़ा गई, और यूपी वॉरियर्स के खिलाफ 20 ओवर में 6 विकेट पर 165 रन ही बना पाई.

नवी मुंबई: महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के 10वें मैच यूपी वॉरियर्स ने शनिवार को डीवाई पाटिल स्टेडियम में डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस को 22 रन से करारी शिकस्त दे दी. कप्तान मेग लैनिंग की शानदार बैटिंग की बदौलत यूपी 187 का टोटल बनाने में सफल रही थी.

केर को अमनजोत कौर का बहुमूल्य साथ मिला, जिन्होंने लीग में अपनी सबसे बेहतरीन पारियों में से एक खेली. अमनजोत ने सिर्फ 24 गेंदों में 41 रन की शानदार पारी खेली, दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 83 रन जोड़े, जो मुंबई इंडियंस की पारी की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी थी. हालांकि, यूपी वॉरियर्स ने एक अहम मौके पर स्ट्राइक करके मोमेंटम तोड़ दिया. शिखा पांडे ने एक अच्छी गेंद पर अमनजोत कौर को आउट कर दिया, जिससे खतरनाक पार्टनरशिप खत्म हो गई और मोमेंटम फिर से वॉरियर्स के पक्ष में आ गया. केर नाबाद रहीं लेकिन अपनी टीम को मैच नहीं जिता पाईं.

इससे पहले टॉस हारने के बाद बैटिंग करते हुए, यूपी वॉरियर्स ने शुरुआती झटके से उबरते हुए 187 रन का बड़ा स्कोर बनाया, जो आखिरी ओवरों में जोरदार वापसी के बावजूद मुंबई इंडियंस की पहुंच से बाहर साबित हुआ.

वॉरियर्स को पहले ही ओवर में झटका लगा जब किरण नवगिरे निकोला कैरी की गेंद पर गोल्डन डक पर आउट हो गईं. उसके बाद कप्तान मेग लैनिंग ने एक बार फिर दबाव में अपनी क्लास और धैर्य दिखाया, और अपनी साथी ऑस्ट्रेलियाई फोबे लिचफील्ड के साथ एक अहम पार्टनरशिप करके पारी पर फिर से कंट्रोल हासिल किया.

लैनिंग और लिचफील्ड ने अधिकार और समझदारी से बैटिंग की, सावधानी के साथ नियंत्रित आक्रामकता दिखाते हुए दूसरे विकेट के लिए 119 रन जोड़े, जो WPL इतिहास में यूपी वॉरियर्स के लिए दूसरी सबसे बड़ी पार्टनरशिप है. लैनिंग ने सिर्फ 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो लीग में उनका 11वां अर्धशतक था और उन्होंने एक नया WPL रिकॉर्ड बनाया. वह आखिरकार 45 गेंदों में शानदार 70 रन बनाकर आउट हुईं, इस पारी में 11 चौके और दो छक्के शामिल थे, जबकि लिचफील्ड भी जल्द ही 37 गेंदों में 61 रन बनाकर आउट हो गईं, जिसमें सात चौके और तीन छक्के शामिल थे.

ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी के आउट होने के बाद, यूपी वॉरियर्स ने क्लो ट्राइटन (21) और हरलीन देओल (25) के तेज योगदान से मोमेंटम बनाए रखा. आखिरी ओवरों में शानदार खेल की वजह से वॉरियर्ज ने अच्छा फिनिश किया.

संक्षिप्त स्कोर:

यूपी वॉरियर्ज ने 20 ओवर में 187/8 रन

मुंबई इंडियंस को 20 ओवर में 165/6 रन