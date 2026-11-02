ETV Bharat / sports

ETV भारत से महिला विश्व कुश्ती चैंपियन मनीषा ने साझा की अपने संघर्ष की कहानी, कहा- "पिता की मौत के दिन थी फ्लाइट, मां बोली-जा और बापू का सपना पूरा कर"

जींद: हरियाणा के जींद जिले के छोटे से गांव सिवाहा की बेटी मनीषा भनवाला ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया है. साधारण किसान परिवार से निकलकर विश्व के अखाड़े में सोना जीतने वाली मनीषा की यह राह काफी संघर्षमय रही. विश्व चैंपियन बनने के बाद मनीषा ने अपने संघर्ष, परिवार के बलिदान और अपने लक्ष्यों के बारे में ईटीवी भारत के संवाददाता सुरेन्द्र कुमार से फोन पर बातचीत की. बातचीत के दौरान उन्होंने अपने संघर्ष, अनुभव और अपने आगामी लक्ष्यों के बारे में खुलकर बातचीत की.

सवाल: मनीषा जी, विश्व चैंपियन बनने पर पूरे देश को आप पर गर्व कर रहा है. जब गले में गोल्ड मेडल टंगा, तो सबसे पहले किसका चेहरा याद आया?

जवाब: सबसे पहले अपने स्वर्गीय पिता जी का चेहरा आंखों के सामने आया. आज मैं जिस भी मुकाम पर हूं, उन्हीं की बदौलत हूं. काश! आज वो जिंदा होते और अपनी बेटी के गले में यह मेडल देखते. यह गोल्ड मेडल सिर्फ मेरा नहीं, मेरे बापू के उस भरोसे का है जो उन्होंने मुझ पर उस दौर में जताया था, जब कोई साथ नहीं देता था.

सवाल: आपने साल 2011 के आसपास अखाड़े में कदम रखा था. उस समय ग्रामीण परिवेश में लड़कियों का कुश्ती लड़ना आसान नहीं था. शुरुआत कैसी रही?

जवाब: साल 2011 का दौर ऐसा था जब समाज में लड़कियों का खेलों में जाना, खासकर कुश्ती जैसे खेल में उतरना लोगों को रास नहीं आता था. गांव-पड़ोस के लोग मेरे परिवार को कह देते थे कि "लड़की को क्यों अखाड़े में भेज रहे हो, इसका क्या भविष्य है?" लेकिन मेरे पिता जी बहुत मजबूत और फैसले लेने में सक्षम इंसान थे. उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, लोगों की बातों को अनसुना कर दिया और मेरी पीठ पर हाथ रखकर कहा कि "तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ खड़ा हूं."

सवाल: कुश्ती की प्रेरणा आपको कहां से मिली? आपके इस सफर में भाई का क्या रोल रहा ?

जवाब: मेरे बड़े भाई रिंकू कबड्डी के बेहतरीन खिलाड़ी थे. मैं उन्हें देखकर ही खेलों की तरफ आकर्षित हुई. हमारे पास सिर्फ एक एकड़ जमीन थी, आर्थिक तंगी हमेशा रही. लेकिन भाई ने हमेशा हौसला दिया. साल 2022 में भाई को गंभीर इंजरी हो गई. वो खुद बहुत बड़ा खिलाड़ी बन सकता था, लेकिन उसने मेरी खातिर अपना स्पोर्ट्स छोड़ दिया ताकि वह मुझे आगे बढ़ा सके. भाई ने अपनी पूरी जिंदगी, अपना करियर मेरे अखाड़े के नाम कर दिया.

सवाल: साल 2022 का वह मंजर बेहद दर्दनाक रहा, जब आपने पिता को खोया. उस मुश्किल घड़ी में खुद को कैसे संभाला?

जवाब: वह मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन था. मेरी एशियन चैंपियनशिप के लिए फ्लाइट थी और ठीक उसी दिन दिल का दौरा पड़ने से पिता जी का देहांत हो गया. मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, पूरी दुनिया उजड़ती नजर आई. मैंने अपना टिकट कैंसिल करने का फैसला कर लिया था कि अब खेलने नहीं जाऊंगी. तब मेरी मां (मीना देवी) चट्टान की तरह खड़ी हुईं. मां ने मेरे आंसू पोंछे और कहा—"रो मत, तेरे पिता जी का सपना था कि तू देश के लिए खेले. अगर आज तू रुक गई तो उनका सपना अधूरा रह जाएगा. जा और बापू के लिए लड़." मैं टूटे दिल से गई, आंखों में आंसू थे लेकिन बापू की सीख याद थी. उस हालत में भी मैंने देश के लिए ब्रोंज मेडल जीता.

सवाल: फाइनल मुकाबले में अमेरिकी पहलवान के खिलाफ मुकाबला काफी कड़ा था, 8-6 से जीत दर्ज करने का वो टर्निंग पॉइंट क्या था?