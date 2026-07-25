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WSPS वर्ल्ड कप: राजस्थान की मोना अग्रवाल ने सर्बिया में जीता कांस्य, भारत के लिए खोला मेडल खाता

नोवी साद(सर्बिया): राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय पैरा निशानेबाज और अर्जुन पुरस्कार-2024 से सम्मानित मोना अग्रवाल ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है. सर्बिया के नोवी साद में आयोजित WSPS (World Shooting Para Sport) वर्ल्ड कप 2026 में उन्होंने SH1 वर्ग की R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए प्रतियोगिता का पहला पदक हासिल किया. इसके साथ ही उन्होंने टूर्नामेंट में भारत का मेडल खाता भी खोला.

मोना का सातवां अंतरराष्ट्रीय पदक: राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय पैरा निशानेबाज मोना अग्रवाल का विश्व मंच पर लगातार शानदार प्रदर्शन जारी है. सर्बिया में जीता गया WSPS वर्ल्ड कप 2026 का कांस्य पदक उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का सातवां पदक है. उनकी सफलता का सिलसिला साल 2023 में क्रोएशिया में आयोजित WSPS वर्ल्ड कप से शुरू हुआ, जहां उन्होंने कांस्य पदक जीता. इसके बाद 2024 में नई दिल्ली में आयोजित WSPS वर्ल्ड कप में एक स्वर्ण और एक रजत पदक अपने नाम किए. इसी वर्ष दक्षिण कोरिया में आयोजित WSPS वर्ल्ड कप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर अपनी बादशाहत कायम रखी.

वर्ष 2024 के पेरिस पैरालंपिक में R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतकर उन्होंने भारत को गौरवान्वित किया. इसके बाद 2025 में दक्षिण कोरिया में आयोजित WSPS वर्ल्ड कप में रजत पदक हासिल किया और अब 2026 में सर्बिया के नोवी साद में आयोजित WSPS वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीतकर अपने अंतरराष्ट्रीय पदकों की संख्या सात कर दी. लगातार चार वर्षों से विश्व स्तर पर पदक जीत रही मोना अग्रवाल आज भारतीय पैरा निशानेबाजी की सबसे सफल और भरोसेमंद खिलाड़ियों में शुमार हैं.