वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप: कार्लसन ने जीता छठा खिताब, जानें कैसा रहा भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन ?
World Rapid Chess Championship 2025: वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2025 में अर्जुन एरिगैसी और कोनेरू हम्पी ने कांस्य पदक जीता.
Published : December 29, 2025 at 3:28 PM IST
हैदराबाद: नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने रविवार, 29 दिसंबर को अपना छठा वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप खिताब जीत लिया. 13 राउंड के इस टूर्नामेंट में खेल के कुछ सबसे मजबूत खिलाड़ी शामिल थे, जिसमें कार्लसन ने 13 में से 10.5 अंक हासिल करके जीत खिताब अपने नाम कर लिया. रूसी ग्रैंड मास्टर व्लादिस्लाव आर्टेमिएव 9.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे.
नॉर्वे के ग्रैंडमास्टर ने फाइनल राउंड में नीदरलैंड के अनीश गिरी के खिलाफ ड्रॉ खेलकर टाईटल जिता. टूर्नामेंट में कार्लसन का प्रदर्शन शानदार रहा, उन्होंने 13 में से 10 गेम जीते, दो ड्रॉ रहे, जबकि सिर्फ एक में हार का सामना करना पड़ा. ये हार उनको राउंड 7 में व्लादिस्लाव आर्टेमिएव के खिलाफ मिली थी.
टूर्नामेंट भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन
टूर्नामेंट में भारत के दो खिलाड़ी-अर्जुन एरिगैसी और कोनेरू हम्पी- का प्रदर्शन शानदार रहा. दोनों ने कांस्य पदक जीता. अर्जुन एरिगैसी महान विश्वनाथन आनंद के बाद वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं. वहीं महिलाओं के वर्ग में, भारतीय शतरंज स्टार कोनेरू हम्पी को अपने तीसरे वर्ल्ड रैपिड खिताब की तलाश में निराशा हाथ लगी और कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा.
मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश का भी टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन रहा, लेकिन वह पिछले दो दिनों में पिछड़ गए, और इससे वह 8.5 अंकों के साथ कई खिलाड़ियों के साथ 20वें स्थान पर आ गए. जबकि निहाल सरीन 19वें स्थान पर रहे और रमेशबाबू प्रज्ञानानंद 28वें स्थान पर रहे.
आंध्र प्रदेश CM ने अर्जुन और हम्पी को दी बधाई
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कोनेरू हम्पी को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी. मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा, 'चैंपियन एक नतीजे से नहीं, बल्कि बार-बार उच्चतम स्तर पर मुकाबला करने के साहस से परिभाषित होते हैं. विश्व मंच पर कांस्य पदक सच्ची उत्कृष्टता को दर्शाता है. आपकी यात्रा, निरंतरता और आप भारत को जो गौरव दिलाती हैं, वह लाखों लोगों को प्रेरित करता है.'
इसके अलावा सीएम ने कांस्य पदक जीतने पर दूसरे भारतीय खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी को भी बधाई दी. उन्होंने ने कहा, 'उनका पोडियम फिनिश उन्हें ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला एकमात्र भारतीय पुरुष खिलाड़ी बनाता है. तेलंगाना के बेटे अर्जुन ने भारत की शानदार शतरंज विरासत में गौरव का एक और अध्याय जोड़ा है.'