वर्ल्ड नंबर-1 टेनिस खिलाड़ी ने सिनसिनाटी ओपन से अपना नाम वापस लिया
सिनसिनाटी ओपन का मेन ड्रॉ 13 अगस्त से शुरू होगा.
Published : August 10, 2026 at 12:24 PM IST
इटली के स्टार टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर के यूएस ओपन की तैयारियों को बड़ा झटका लगा है क्योंकि उन्होंने घुंटने में चोट के कारण 13 अगस्त से शुरू होने वाली सिनसिनाटी ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है.
सिनर ने रविवार को टूर्नामेंट अधिकारियों द्वारा जारी एक बयान के जरिए मास्टर्स 1000 इवेंट से हटने के अपने फैसले की घोषणा की. टूर्नामेंट अधिकारियों द्वारा जारी बयान में सिनर ने कहा, 'अपने डॉक्टरों और अपनी टीम से सलाह लेने के बाद, मुझे यह बताना पड़ रहा है कि मुझे सिनसिनाटी में होने वाले मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट से हटना होगा.'
बयान में आगे कहा गया, 'मेरे दाहिने घुटने में परेशानी हो रही है और भले ही मेरी मेडिकल टीम मेरे साथ कड़ी मेहनत कर रही है, लेकिन मुझे यह मानना होगा कि मैं अभी खेलने के लिए तैयार नहीं हूं. सिनसिनाटी में न खेल पाने से मैं बहुत निराश हूं. मैं अगले साल वापसी करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं और अब मैं US ओपन के लिए तैयार होने पर ध्यान दे रहा हूं.'
Jannik Sinner has withdrawn from the Cincinnati Open due to a right knee injury.— Cincinnati Open (@CincyTennis) August 9, 2026
Wishing all the best to our 2024 champion and can’t wait to see you again next year! ❤️ pic.twitter.com/wYHY94viCE
24 साल के इस खिलाड़ी ने साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम से पहले होने वाले एक और अहम हार्ड-कोर्ट टूर्नामेंट, कैनेडियन ओपन से भी अपना नाम वापस ले लिया था. पिछले महीने विंबलडन में अपना पांचवां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के बाद, उन्हें उम्मीद थी कि नॉर्थ अमेरिका का उनका टूर US ओपन में अपने खिताब का बचाव करने से पहले उन्हें मजबूती देगा.
सिनर और अल्काराज दोनों बाहर
सिनर के हटने से सिनसिनाटी में टेनिस टूर्नामेंट की लाइन-अप और कमजोर हो गई है, क्योंकि US ओपन चैंपियन कार्लोस अल्काराज पहले ही कलाई की चोट के कारण बाहर हो चुके हैं.
अल्काराज को कलाई में चोट लगने के बाद से ही खेल से दूर रहना पड़ रहा है. वे फ्रेंच ओपन के साथ-साथ विंबलडन समेत पूरा ग्रास-कोर्ट सीजन भी नहीं खेल पाए.
सिनसिनाटी ओपन का मेन ड्रॉ 13 अगस्त से शुरू होगा, जबकि US ओपन का मेन ड्रॉ 30 अगस्त से शुरू होगा.