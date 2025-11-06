ETV Bharat / sports

रेणुका ठाकुर के मोर पर क्यों छूटी पीएम मोदी की हंसी, हिमाचल की चैंपियन बेटी की मां को किया प्रणाम

पीएम मोदी ने की रेणुका ठाकुर की माता की तारीफ ( PIC CREDIT: Narendra Modi YOUTUBE )

दरअसल भारतीय टीम की तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर ने टूर्नामेंट के दौरान टीम का हौसला बढ़ाने के लिए एक मोर की तस्वीर बनाई थी. विश्वकप के लीग मुकाबलों के दौरान भारत और न्यूजीलैंड के मैच में भारतीय ओपनर बैटर स्मृति मंदाना का अर्धशतक होने के बाद डगआउट में टीम के साथ बैठी रेणुका ने एक मोर का चित्र बनाया और उसपर 100 और मोर लिखा था. दरअसल वो स्मृति से सेंचुरी बनाने की डिमांड कर रही थी. इसका वीडियो भी बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और वीडियो वायरल भी हुआ था. इस पर पीएम मोदी ने मजाकिया लहजे में रेणुका ठाकुर से पूछा कि यहां तो आपको और मोर दिख गए होंगे. जिसपर सभी खिलाड़ी और पीएम मोदी की भी हंसी छूट गई.

दरअसल खिलाड़ियों से बातचीत के दौरान पीएम मोदी को वर्ल्ड कप के दौरान रेणुका ठाकुर का बनाया मोर का चित्र याद आया और उस बात का जिक्र करते हुए पीएम मोदी हंसने लगे. इस पर रेणुका ठाकुर ने कहा कि ' मुझे ड्राइंग में सिर्फ मोर ही बनाना था. इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता.' इसी बीच जेमिमा ने हंसते हुए कहा कि वो चिड़िया भी बनाने वाली थी तो हमने मना कर दिया. इस पर पीएम मोदी भी फिर से हंसने लगे.

दिल्ली/शिमला: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2025 विश्व कप जीतकर अपना पहला आईसीसी खिताब जीता है. बुधवार को पूरी महिला क्रिकेट टीम पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. यह मुलाकात करीब दो घंटे चली. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली विश्व विजेता टीम को पीएम मोदी ने ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी. टीम के कोच अमोल मजूमदार भी इस मौके पर मौजूद थे. इस दौरान पीएम ने सभी खिलाड़ियों से बातचीत की और उनका अनुभव जाना. पीएम मोदी के साथ खिलाड़ियों की बातचीत में कुछ हंसी मजाक के पल भी आए, इन्हीं में से एक मौका था हिमाचल से आने वाली भारतीय टीम के तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर और पीएम मोदी की बातचीत

पीएम मोदी ने की रेणुका की माता की तारीफ

वहीं, पीएम मोदी ने आगे रेणुका ठाकुर से कहा कि 'मैं आपकी माता जी को विशेष रूप से प्रणाम करना चाहता हूं. इतनी कठिन जिंदगी होने के बाद भी उन्होंने आपकी प्रगति में इतना बड़ा योगदान दिया. अकेले होने के बाद भी इतना सब कुछ किया. एक मां इतनी मेहनत करे और एक बेटी के लिए करे ये बहुत बड़ी बात है. मेरी तरफ से उन्हें जरूर प्रणाम करना'

संघर्षों से भरा था रेणुका की माता जीवन

बता दें कि रेणुका ठाकुर शिमला से करीब 100 किमी दूर रोहड़ू के पारसा गांव की रहने वाली हैं. रेणुका जब मात्र 2-3 साल की थी तो उनके सिर से पिता का साया उठ गया था. रेणुका के पिता केहर सिंह ठाकुर की मौत साल 1999 में हुई थी. घर पर कोई कमाने वाला नहीं रहा. मां सुनीता ठाकुर ने आईपीएच विभाग में दैनिक भोगी के रूप में काम किया. महीने के सिर्फ 1500 रुपए वेतन के रूप में मिलते थे और इन्हीं 1500 से उन्हें अपने दो बच्चों की पालन पोषण करना मुश्किल था. तनख्वाह 1500 सौ थी और रेणुका के स्पोर्टस शूज ही 15000 हजार के थे, लेकिन मां ने पैसों को आड़े नहीं आने दिया. कभी दफ्तर में स्टाफ से भी उधार लिया. परिवार में ताया और अन्य लोगों ने भी मदद की और आखिरकार मां और रेणुका की मेहनत रंग लाई.

मां के साथ रेणुका ठाकुर (RILE PHOTO)

पहले भी पीएम मोदी भी कर चुके हैं रेणुका की तारीफ

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भी रेणुका ने शानदार प्रदर्शन किया था. CWG के दौरान वो रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम का अहम हिस्सा थीं. उस वक्त भारतीय टीम फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी लेकिन तब क्रिकेट की दुनिया ने उसी वक्त रेणुका ठाकुर की धमक देख ली थी. उस टूर्नामेंट में रेणुका ने बल्लेबाजों में जैसे खौफ भर दिया था. उनके इस प्रदर्शन के मुरीद खुद पीएम मोदी भी हो गए थे. राष्ट्रमंडल खेलों में रेणुका ने 5 मैचों में 11 विकेट चटकाए थे. रजत पदक जीतने के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि उनके चेहरे पर पहाड़ों की शांति और मुस्कान है लेकिन उनकी आक्रामक गेंदबाजी के आगे अच्छे अच्छे बल्लेबाज घुटने टेक देते हैं.

पुरानी तस्वीर में रेणुका ठाकुर और उनकी मां (ETV Bharat)

2021 में भारत के लिए किया था डेब्यू

रेणुका दाएं हाथ की मीडियम फास्ट गेंदबाज हैं. 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के लिए अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था. रेणुका ने अब तक भारत के लिए 27 वनडे और 54 टी-20 मैच खेले हैं. वनडे में उन्होंने 41 विकेट झटके हैं और उनका इकॉनमी रेट 4.83 है. टी -टवेंटी में उन्होंने 58 विकेट लिए हैं. जबति तीन टेस्ट में उन्हें सिर्फ दो विकेट मिले हैं. अब तक उनका भारत के लिए प्रदर्शन लाजवाब रहा है. कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा था.

